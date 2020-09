Les écolovangélistes

Assurément, les nouveaux édiles couleur pastèque des métropoles de Lyon ou de Bordeaux n’auront pas attendu la fin de l’été pour mettre en musique leurs obsessions idéologiques, illustrées par le propos d’André MALRAUX dans la Voie royale, je cite, « le pouvoir doit se définir par la possibilité d’en abuser ».

À Noël 2020, les bordelais et leurs enfants ne profiteront plus du traditionnel sapin de Noël illuminé et enguirlandé de la place Pey-berland au motif que Monsieur le maire, Pierre HURMIC a une dent contre les « arbres mort ». Devant le tollé médiatique en réaction à sa décision, il tente d’argumenter nous indiquant que l’installation du sapin « mort » coûte 60 000 € à la municipalité et promet d’orienter les économies ainsi réalisées vers des associations caritatives, commerciales et culturelles. Il ajoute que la mairie veut célébrer Noël en « privilégiant le vivant ». Si ça, ce n’est pas de l’idéologie…

À Lyon, le nouveau maire étiqueté écologiste Grégory DOUCET aurait dû relire ses fiches (ou les mettre à jour) avant de s’exprimer. Premièrement, il n’apprécie pas le Tour de France cycliste – c’est parfaitement son droit – mais qualifier le Tour de machiste et polluant, c’est pour le moins de la bêtise idéologique. De 1984 à 2009 s’est organisé le Tour de France féminin, considéré comme l’un des trois grands événements mondiaux. De plus, il renaîtra de ces cendres dès l’été 2022 a annoncé ASO, la société organisatrice du Tour de France. Deuxièmement, la caravane du Tour pollue. Certes, mais depuis quelques années, ASO a le souci de « réduire son empreinte carbone » selon l’expression consacrée. Cette année, 29 voitures suiveuses sont des véhicules hybrides, 100 000 sacs poubelles distribués sur les routes du Tour sont 100% recyclables, 50% des déchets sont eux-aussi recyclés. Ce n’est pas parfait mais l’effort est concret et louable car il se poursuivra dans le futur.

M DOUCET, vous nous dites que le Tour de France coûte 600 000 € à la municipalité. Après le passage du Tour à Lyon ces 12 et 13 septembre 2020, en bon adepte de la transparence, ayez le courage de nous informer des retombées financières de l’évènement pour la capitale des gaules.

Au nom d’une laïcité que vous revendiquez, vous avez refusé de participer à la traditionnelle cérémonie multiséculaire – elle existe depuis 1643 - du vœu des Echevins à la Basilique de Fourvière. Le lendemain, vous avez posé la première pierre de la mosquée de Gerland et discouru en insistant sur « la tolérance, le respect des différences, la liberté de conscience. » Sans doute êtes-vous féru de mathématiques, M DOUCET, tant votre pratique de la laïcité est à géométrique variable et dans une dimension que j’ai bien du mal à percevoir.

Comme votre collègue de Bordeaux et comme Cédric PIOLLE à Grenoble, l’idéologie semble l’emporter sur toute autre considération.

Tel des redresseurs de torts, vous voulez faire table rase des traditions de ce pays. À vos yeux, le monde n’existait pas avant vos élections respectives. Vous voulez rééduquer les français. L’imposition de l’écriture inclusive ou bien les cours de récréation non genrées participent à ces délires orwelliens. De gré ou de force, vous voulez nous projeter dans la nouvelle dimension de l’écologie fantasmée par vos soins. Alors que la question écologique pourrait être centrale dans nos vies, c’est « votre écologisme politique mortifère », cette espèce de monstruosité idéologique malthusienne qui prévaut. Comme les premiers convertis, vous en êtes les apôtres zélés avec l’espoir affiché de « sauver la planète ». Si le communisme a tué des centaines de millions d’hommes, vous martelez que le capitalisme, lui, tuera la planète. C’est pour cela que vous prônez la décroissance comme impératif de survie.

Malheureusement, vous n’avez toujours pas compris que la planète n’a que faire de vos mantras.

Bertrand RENAULT – 12 septembre 2020.