Les effets et manifestations de la corruption politique dans un pays

La corruption politique est un détournement de l’utilisation du pouvoir public dans le but d’en retirer des avantages illégaux, cela intéresse le monde politique c’est-à-dire hommes politiques, partis politiques, élus, membres du gouvernement. La corruption du monde politique s’étend en tout point du monde jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir. Les nombreux scandales récents illustrent bien l’ampleur de ce phénomène. Certains scandales impliquant les firmes multinationales. Lutter contre la corruption apparaît dès lors comme une urgence au regard de ses ramifications dans de nombreux secteurs, économiques, sociaux et politiques, surtout ses conséquences néfastes. La volonté manifeste d’y remédier exprimée par les citoyens et les médias tout comme par les organisations internationales trouve des difficultés à se frayer un chemin.

Les méfaits de la corruption sur le plan politique

Les spécialistes conviennent que les effets de la corruption sont dévastateurs et touchent tous les aspects de la vie sociale et politique d’un pays. En effet, La corruption est un phénomène mondial qui frappe spécialement la majorité des pays en développement. S’il n’y a pas des mesures efficaces, elle compromet les efforts d’un pays à mettre en place la bonne gouvernance. Nombreux domaines sont touchés par les méfaits de la corruption.

Les experts sont unanimes pour les effets considérables ramenés par la corruption au niveau de la vie sociale et politique d’un pays. La corruption entraîne de grands changements dans le système politique, car elle favorise la naissance d’une classe de politiciens d’affaires.

La corruption est considérée comme une menace très grave pour la sécurité et la stabilité des sociétés. Elle peut affaiblir la démocratie, handicape le développement politique, diminue la confiance du peuple par rapport aux autorités et fausse en même temps la légitimité du gouvernement. Plusieurs autres conséquences politiques peuvent être envisagées comme :

La difficulté de mettre en œuvre les politiques générales pour l’orientation du pays ;

La mauvaise réputation des politiciens qui décourage les gens à entrer dans la sphère de la politique ;

La consolidation du pouvoir politique en place ;

Le gouvernement n’a plus la confiance de la communauté internationale.

Les inconvénients de la corruption sur le plan économique

La corruption conduit automatiquement à l’échec de la réalisation des objectifs du développement économique d’un pays. Ses coûts économiques sont vraiment énormes et cela crée une grande perte dans les recettes générales du pays concerné.

Le public est privé des avantages de la concurrence, car le pot-de-vin joue un rôle dominant sur tout le système. Les priorités du gouvernement ne se soucient plus des plus démunis et la classe sociale reflète les grands écarts entre les riches et les pauvres.

Donc, c’est l’aggravation de la pauvreté du peuple, car la corruption provoque des inégalités sociales et voire même des conflits entre les gouvernés. Elle détruit l’efficacité des fournisseurs et des marchés. Si le commerce international est touché, cela défavorise les entreprises locales et incite le gouvernement à acheter outre-mer.

Les inconvénients de la corruption sur le plan judiciaire

De nos jours, la corruption est présente dans tous les services de la juridiction. Elle réduit la performance et l’efficacité du système judiciaire. Le peuple n’a plus de confiance à la justice, car la recherche de la culpabilité d’un délinquant ou non est fondée sur le favoritisme, le clientélisme et le pot-de-vin.

Cela se traduit par la fréquence de la victoire des riches dans les procès quelques soient les preuves apportées. Donc, les pauvres resteront toujours perdants dans un tel système, car nous pouvons avancer l’hypothèse de discrimination envers les pauvres.

Bref, la corruption est omniprésente dans les domaines politiques, économiques et judiciaires. Pour atteindre le développement durable, il faut beaucoup de volonté au gouvernement afin d’éradiquer ce fléau.

La corruption et l’entreprise privée

Il faut rappeler que le secteur privé en temps qu’entrepreneur ou relai des intentions de l’Etat porte par sa dynamique l’économie d’un Etat. La corruption affecte cette dynamique d’une manière comparable à l’Etat, en limitant l’accès aux ressources, en handicapant le commerce, et en luttant contre les innovations et l’investissement.

L’accès au financement par exemple est la base nécessaire de toute élaboration d’un projet. Les sources de financements peuvent être de deux sortes, internes, relevant de l’entrepreneur lui-même, mais surtout et d’autre part externe. Il s’agit soit de faire un appel public à l’épargne, auquel cas la dispersion de l’actionnariat et leur importance relative ne les met pas en position de force par rapport à l’entreprise, ou bien alors il s’agit tout simplement des banques qui accordent des prêts aux entreprises, un secteur touché par la corruption. La pratique de la corruption dans le monde de la banque pose alors deux problèmes de taille : une barrière à l’entrée pour les entreprises sur le marché du financement, et une hausse des risques pour les banques.