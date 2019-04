Les.egologistes ?

Depuis les années mi 1980 nous sommes entrés dans ce que le sociologue Gérard Mermet nommait "L'Egologisme" la flatterie constante l'individualisme consumériste.

Comme toute chose, y compris la morale, l'organisation pour accéder aux ressources nourricières fondent nos comportements.

C'est sur ce socle que l'offre c'est substituée à la demande en s'appuyant sur l'individualisme, posséder pour soi seulement. L'élite et les initiés n'ignoraient pas cela ce fut un choix délibéré pour favoriser la croissance et l'emploi. Il fallait suppléer à la fin de l'essor de l'économie d'après guerre.

Certes l'humain ignore qu'il a plus de besoins potentiels que de temps nécessaire pour les réaliser, mais nous savons que les ressources minières ne sont pas extensibles sauf en quittant la planète ou s'enfonçant sous les océans.

C'est dans cet environnement critique que le capitalisme a trouvé dans l'analyse des comportements cognitifs les bases de l'addiction à la consommation par un chantage constant à l'emploi. En observant l'essor ce sont de grands groupes, des oligarchies, des ploutocrates qui ont profité au mieux de la consommation humaine en récupérant le double des sommes qu'ils redistribuaient pour satisfaire les besoins jouissifs du paraître, sans se soucier des fractures conséquentes qui s'élaboraient (gilets jaunes).

La publicité a envahi nôtre espace social et flatté l'ego de celui qui le mérite bien. Tout ceci a débouché sur le jetable aguicheur source de pollution pétrochimique car plus de 70% de nos produits en sont issus.

En 1974 René Dumont un verre d'eau à la main disait : demain l'eau potable sera rare. En 1999 j'écrivais que l'air le deviendrait. La nature humaine fait que l'homme ne s'attache qu'à ce qui est rare car cela le rend enviable et désirable.

Il y a des siècles que l'humain sait qu'il doit rapporter toute chose à lui pour exister ( nos bébés portent tous à la bouche), mais il sait aussi qu'il doit partager car se sont les autres qui le nomment et lui disent qui il est. Sauf que l'absence de limites ouvrent vers tous les horizons, y compris "l'égologisme". Notre estomac a un agent de satiété qui lui dit stop, nous n'en avons pas pour la possession de biens, tout comme le "boursicoteur" qui sait qu'il ne peut espérer des gains indéfiniment et qui attend que la bulle éclate pour s'arrêter.

Et en ce qui concerne notre accumulation de biens sans aucune mesure de restrictions tant nôtre addiction est forte, c'est la pollution qui vient nous dire Stop, en peine perdue car ceux qui sont à l'origine de la pollution ne s'y engagent qu'avec retour de profits.

La culture de l'égologie est bien implantée, elle nous rend aveugle au point de ne pas vouloir regarder le coût de notre existence, recherchant toujours qui pourrait payer à notre place. La publicité joue ce rôle en finançant tout ce dont elle espère tirer un profit au bénéfice de quelques-uns. Ce sont les 22 millions de salariés sur 28 millions d'actifs qui la paient le plus dans le savoir et ils en sont contents. Ils ont l'impression de bénéficier d'une gratuité, car cela s'appuie sur nôtre attavisme inné du cueilleur, celui qui n'a qu'à se servir avec un minimum d'efforts dont nous sommes toujours à la recherche en réduisant la pénibilité du travail et en réduisant son temps. Comment peut-on imaginer développer notre société en imaginant que nous n'avons qu'à cueillir nos biens. Vouloir réduire la pénibilité et le travail s'est substitué des robots et non d'autres humains. S'il appartient à nôtre nature de retirer le meilleur rapport efforts consommation, c'est en mutualisant notre interdépendance sur d'autres critères que l'exploitation d'autrui.

L'egologisme a opposé l'égoïsme inné, sans lequel il n'y a pas d'existence possible, à la solidarité égoïste qui repose sur la mutualisation de ce dont nous avons un besoin indispensable et des choses dont nous savons que nous seront atteints, comme la maladie, afin que tous puissent en bénéficier quelle que soit sa place dans la répartition des tâches, qui génère des inégalités sociales et des exclus.

L'egologisme est source d'atomisation de la cellule familiale après avoir recentré l'entraide sur celle-ci face au chômage structurel par le seul fait que le coût des logements est tel que parallèlement à l'augmentation des prix les surfaces habitables diminuent et ne peuvent loger des familles nombreuses, encore moins plusieurs générations, d'où les maisons pour vieux exclus de leur famille.

En ne recherchant la vie que pour soi nous avons sapé des socles de l'expression sociale de la démocratie au bénéfice d'oligarchies autocratiques.

S'affirmer dans l'existence c'est mettre les aptitudes dont la société nous a instruite, à son service singulier mais aussi en collaboration avec les autres dont l'on dépend pour toute chose.

Dans un espace uniforme l'homme seul meurt. Si nous lui mettons une fleur il organisera son existence autour, il fera la même chose si c'est du caca.

Comment fait-on pour choisir ?

Deux amis marchent dans la rue. L'un d'eux s'arrête et en fixant un point sur la route, questionne l'autre. Tu crois que ça en est ? Je ne sais pas, met le doigt dedans et goûte. Ça en est dit-il !

Alors allons-nous devoir nous aussi mettre le doigt dedans, alors que nous disposons des savoirs pour la reconnaître et l'éviter.

Si ceux qui se présentent n'en sont pas capables alors ne les élisons pas.