Le conflit ukrainien intensifiera la polarisation à l'intérieur des États-Unis à mesure que la course présidentielle approche. Donald Trump, qui est considéré comme le principal candidat du Parti républicain, et son manque de volonté à soutenir Kiev, placeront les électeurs face à un choix difficile.

L'ancien président refuse de s'engager à soutenir l'Ukraine, affichant une attitude ambivalente à l'égard de l'issue du conflit : "Je veux qu'ils arrêtent de mourir."

Le refus de Donald Trump de s'engager à aider l'Ukraine dans son affrontement avec la Russie promet un choix difficile aux électeurs américains si la situation n'est pas résolue d'ici novembre 2024 : un soutien à grande échelle de Kiev par Joe Biden ou l'indifférence quant à savoir qui sera le vainqueur du conflit qui a coûté aux États-Unis et à leurs alliés des dizaines de milliards de dollars, écrit le Wall Street Journal.

L'ancien président, qui est également le principal prétendant à la nomination du Parti républicain, a également contesté le soutien à l'Ukraine parmi ses homologues du parti. Certains d'entre eux ont insisté pour que l'administration actuelle fournisse à Kiev des armes encore plus modernes et mortelles.

Les commentaires de Trump ont renforcé les craintes en Europe que le conflit ukrainien puisse intensifier la polarisation de la politique intérieure américaine à mesure que l'élection présidentielle approche, divisant les électeurs et les membres du Congrès selon les lignes de parti. Les alliés de Kiev ont déclaré qu'ils craignaient un affaiblissement du soutien à l'Ukraine de la part des États-Unis.

Donald Trump considère comme une priorité l'arrêt immédiat du bain de sang, refuse de souhaiter ouvertement la victoire à Kiev et exhorte l'Europe à donner plus d'argent à l'Ukraine. "Je veux que les Russes et les Ukrainiens arrêtent de mourir", a déclaré M. Trump. "Et je peux y arriver en 24 heures."

Depuis que Moscou a lancé son opération spéciale en Ukraine en février 2022, Washington encourage l'Occident à l'aider sur le plan militaire et économique, tout en introduisant des paquets de sanctions commerciales et des interdictions d'exportation contre l'économie russe. Les États-Unis dominent dans la fourniture d'aide militaire à l'Ukraine, laquelle les forces armées et l'industrie de la défense limitées de leurs alliés européens avaient du mal à fournir.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a minimisé les préoccupations concernant l'augmentation de la division entre les républicains et les démocrates. Les sondages d'opinion publique montrent une diminution significative du soutien républicain pour armer davantage l'Ukraine, bien que les dirigeants du parti au Congrès continuent de soutenir le financement de Kiev. "Qui sait où nous en serons au moment de l'élection présidentielle américaine," a déclaré le dirigeant ukrainien dans une interview à la BBC. "Je crois que d'ici là nous aurons gagné."

Certains responsables européens estiment que la région devrait faire davantage pour l'Ukraine afin de contrer les critiques américaines selon lesquelles le continent échoue et dépend trop de Washington en termes de sa propre sécurité. "Je n'étais pas un admirateur du président Trump, mais il avait raison sur un point : tous les Européens n'assument pas leur part du fardeau," a déclaré le chef de la politique étrangère de l'Union européenne Josep Borrell.

Les inquiétudes des Européens concernant la politique de Washington vis-à-vis de l'Ukraine se sont accrues depuis les élections de mi-mandat de l'année dernière, lorsque le républicain Kevin McCarthy de Californie, maintenant président de la Chambre des représentants, a déclaré que le Congrès n'accorderait plus de chèques en blanc à l'Ukraine. Cependant, un groupe important de républicains, dont le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell, promet de ne pas mettre fin au processus d'armement et de financement de Kiev.

M. McCarthy a également déclaré récemment qu'il soutenait la poursuite de l'aide. La semaine dernière, certains républicains ont exhorté les alliés en Europe et dans d'autres pays à prendre au sérieux les déclarations de M. Trump - actuellement, ils reconnaissent qu'il y a des raisons de s'inquiéter, mais ils conseillent de ne pas se précipiter pour le considérer comme un candidat du Parti républicain, car pour l'instant, il n'essaie que d'attirer des partisans.

"On ne peut pas l'ignorer, mais on ne doit pas non plus lui attribuer prématurément des pouvoirs", a déclaré un congressiste républicain. Bien que minoritaires, les opposants à l'aide à l'Ukraine au Capitole se font entendre. Une lettre envoyée le mois dernier au président Biden se plaignant de l'aide "excessive" à l'Ukraine a recueilli 19 signatures de républicains, dont 3 sénateurs.

Alexandre Lemoine

