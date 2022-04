We Are Legion. We do not forgive. We do not forget. Sans oublier que… “Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont.” Nietzsche On mesure l’intelligence d’un individu à la quantité d’incertitudes qu’il est capable de supporter. Il est difficile de faire évoluer un homme qui a des convictions. Interroger les certitudes, les convictions, les vérités qui se révèlent dogmatiques, au profit d’incertitudes bénéfiques et salvatrices.

Les élections 2022 (et le débat des regrets)

Bon, l’extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis vient d’être formellement autorisée par la justice britannique, mais l’aberration que cela constitue fera l’objet d’un futur article, pour nous concentrer aujourd’hui sur notre situation ô combien importante d’électeur.

Clairement, les motivations décisives ayant engendré l’acte naissance de mon engagement personnel sur la plateforme AgoraVox sont issues des élections présidentielles 2022 et de leur iniquité totale.

Il s’agit de la propagande* psittaciste des médias, et tous ces prêts-à-penser retrouvés dans la bouche de mes (nos) camarades, parents et collègues.

C’est un constat.

Macron s’arroge délibérément une victoire quasi-certaine (monopole du pouvoir)

➔ Macron a choisi ses adversaires

➔ Macron dénie la libre-parole à ses adversaires et favorise la propagande

Le débat des regrets

Jacques Attali, l’homme qui chuchotait à l’oreille de l’Elysée

Le Siècle

1 - Le Discours de Jean-Luc Mélenchon (LFI) après le 1er Tour

Accessible ici https://youtu.be/izCL2pR8UCE

2 - La campagne présidentielle 2022 est-elle truquée ? Par le candidat évincé François Asselineau

Accessible ici https://youtu.be/qIazv2xQkIs

3 - Le QG de campagne de Mme Le Pen par Guillaume Pley

Accessible ici https://youtu.be/hxk-4L2q4S8

4 - Le débat du Second tour Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Accessible ici https://youtu.be/w7pZ5n9gV0o

Cette situation est symptomatique d’une conjoncture largement mensongère dont on** nous abreuve - et parfois dont nous nous abreuvons nous-mêmes - jusqu’à saturation. Il s’agit du conflit russo-ukrainien et de la vaste propagande menée à ce sujet. Il s’agit de l’épidémie de covid dont nous ignorons toujours l’origine, secret scellé et occulté, victime d’une omerta scandaleuse. Il s’agit des masques, déconseillés, puis devenus obligatoires. Il s’agit des attestations de sortie. Il s’agit des pass sanitaires. Il s’agit de l’obligation vaccinale. Il s’agit de toute une frange de la population mise au ban de la société pour non-conformité. Il s’agit de nos libertés fondamentales bafouées, quoi qu’on en dise. Il s’agit des mensonges et des contrefaçons continuels de la part de nos oligarques.

*Action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir et à appuyer certaines idées (surtout politiques). Le Robert

** “On” renvoie ici aux médias qui détiennent les ficelles de la démocratie en plus d’être à la botte de l’oligarchie qui nous gouverne

***

Macron s’arroge délibérément une victoire quasi certaine en choisissant ses adversaires

Plusieurs candidats à la présidentielle 2022 n’avaient pas obtenu les parrainages nécessaires pour se présenter. Bayrou a choisi, sous l’égide du Président, quels candidats ils désiraient voir en face d’eux afin de s’assurer une victoire quasi certaine. Mélenchon, Zemmour, Le Pen ont pu ainsi en profiter et se voir propulsés au rang de candidats à l’élection présidentielle.

En effet, l’extrême droite a été choisie malgré toute l’iniquité que ces choix représentaient pour les autres petits candidats. Depuis, les personnalités publiques n’ont eu de cesse d’appeler au vote en faveur du pouvoir en place, au mépris de l’intelligence de leur électorat. Car n’est-il pas mépris que d’orienter les citoyens dans leur choix ? L’élite politique a déjà sodomisé le citoyen français en 2005 en adoptant le texte de la Constitution Européenne par une pirouette législative, alors que les français avaient en majorité voté “non” au référendum. Les élections divisent. On joue sur la peur. Mais jouer sur la peur, c’est l’équivalent d’une manipulation de masse. On joue sur la corde sensible. Tout est comm’ et “stratégie” (le fameux mot). On montre ce qu’on veut montrer. Cadavres d’enfants échoués sur la plage, morts ukrainiens sans évoquer les morts russes… omerta sans fin

La France connaît la censure. La France ne souhaite pas éduquer ses citoyens, elle ne souhaite pas aiguiser leur esprit critique. Elle souhaite faire d’eux des moutons serviles dotés d’une mémoire à obsolescence programmée. La France n’existe plus en elle-même. Elle est au profit de l’Union Européenne, déconnectée des réalités du terrain, elle-même au profit des Etats-Unis d’Amérique, qui ne souhaitent qu’une seule chose derrière leur pseudo bien-pensance d’objectif de paix mondiale : gouverner le monde*.

* c’est la même chose, en boucle… https://youtu.be/G52x5zyLAgY Crépuscule d’apocalypse - Dooz Kawa

***

Macron dénie la libre-parole à ses adversaires et favorise la propagande

https://youtu.be/hxk-4L2q4S8

Dans une interview youtube d’une heure, la candidate de l’opposition Marine Le Pen explique avec regret, confirmant par là-même les propos tenus par le candidat évincé M. François Asselineau, que le président sortant, M. Macron, refusant tout débat démocratique, la prive par ricochet de son temps de parole dans les médias au nom de l’égalité des temps de parole des candidats. Cependant selon une logique rationnelle, il revient au président sortant de prendre la responsabilité des conséquences de ses refus répétés de tout débat et interview. Par ses actions iniques, il interdit l’accès à des informations cruciales pour les électeurs qui ne peuvent décemment pas choisir leur candidat en toute conscience. En d’autres termes, en plus de choisir quel candidat lui fera face au second tour par l’octroi délibéré de parrainages, le président le prive en outre de toute possibilité de parole. En l’absence de la liberté de parole disponible sur les réseaux sociaux, nous serions dans une situation avec un régime de censure des médias, semblable à celui des Etats totalitaires.

https://youtu.be/372T38r93D4

Ce Micro-trottoir Macron vs Le Pen met en exergue le phénomène de propagande médiatique exercé sur les citoyens, le “matrixage” de nos frères et soeurs, de nos égaux.

***

Le débat des regrets

Qui a gagné le débat du second tour ayant eu lieu hier soir ?

Certes, M. Macron a fait preuve d’une certaine malhonnêteté dans ce débat, utilisant des attaques vicieuses et d’aucuns diront qu’il s’est montré “arrogant” ou “méprisant” (je ne fais que reprendre les adjectifs trouvés sur les réseaux).

Dans la globalité, j’ai trouvé qu’il y eut beaucoup d’occasions manquées de la part de Marine Le Pen envers Emmanuel Macron. Alors que ce dernier n’hésitait clairement pas à la “tâcler” (sans parler du nombre de fois où il a pu l’interrompre), lui demandant des explications toutes les fois où elle avait voté non à l’Assemblée Nationale, l’accusant d’être dépendante du pouvoir Russe par son prêt contracté, l’avertissant des risques financiers que ses mesures pouvaient représenter, Marine Le Pen accueillait ces tâcles, mais sans réellement se doter de bagout ni de pugnacité dans la répartie, alors que pourtant il y aurait eu énormément à reprocher à Emmanuel Macron. Certes, Marine Le Pen a quand même mis en exergue les échecs de son quinquennat et son hypocrisie totale notamment avec son premier ministre exerçant un nouveau pouvoir de planification tout droit sorti de son chapeau (même Mélenchon dans son interview sur BMFTV le dit ! je vous renvoie à celle-ci), elle n’a toutefois pas suffisamment bien dressé le tableau du constat de ses échecs à déplorer.

Selon moi, M. Macron méritait d’être confronté à la réalité de l’échec de son quinquennat et à la réalité de la déception d’une grande partie des français face à ses mesures. Il aurait mérité d’être maltraité à ce sujet par Marine Le Pen mais elle s’est montrée incroyablement conciliante envers lui.

Ainsi je regrette que le scandale Mckinsey n’ait été qu’aussi peu évoqué, notamment lorsqu’ils ont parlé du vaccin Pfizer dans la mesure où on sait l’immense conflit d’intérêt que possède Mckinsey dans cette affaire. Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter le rapport du sénat de Mme Assassi : https://www.senat.fr/presse/cp20220325.html. En effet, pour reprendre les mots du rapport du Sénat, des pans entiers des politiques publiques ont été sous-traités à des cabinets privés : crise sanitaire, réforme de l'aide juridictionnelle, radars routiers, évaluation de la stratégie nationale de santé…

McKinsey fait partie de ces cabinets privés (cabinet d’expertise privé états-unien collaborant avec des consultants). En l’espèce, McKinsey a à la fois travaillé pour les stratégies de vente de la société Pfizer et pour le gouvernement français en menant la stratégie de vaccination en France, les campagnes de rappel, etc. Ce, pour un prix extrêmement prohibitif mais en sus totalement exonéré d’impôts en France !

A ce titre, le rapport du Sénat a mis en évidence que les politiques publiques dirigées par ces cabinets privés étaient parfois foireuses, que les rapports des cabinets témoignent d’une totale incompétence et méconnaissance du secteur public et que leurs conclusions, au-delà de n’ajouter aucune plus-value, sont même contre-productives.

Mais les recommandations qu’ils font dans leurs suggestions de politiques publiques sont appliquées de manière obligatoire par les agents publics qui ne peuvent réagir sinon par le silence respectueux. L’usage de ces cabinets privés est aussi déplorable puisqu’ils prennent la place d’agents publics (bien moins coûteux) mais qu’en outre dans l’absolu, quitte à faire appel à des cabinets privés d’expertise, pourquoi faire appel à des cabinets états-uniens ? Bon je sais c’est toute la réglementation des appels d'offres, mais au niveau éthique cela soulève quand même des interrogations.

Par ailleurs, les méthodes de start-uper utilisées par les cabinets d’expertise privés sont sujettent à contestation car inadaptées au service public. En effet, ces méthodes sont par exemple celles du bateau pirate ou de l’utilisation des legos (aller voir le rapport ou sa synthèse). Exemple, “prenez un post-it, définissez en un mot la justice ; procédez à la lecture du nuage de mots ainsi réalisé et collez des gomettes vertes, rouges ou jaunes sur les thématiques qui vous paraissent prioritaires”.

Je regrette que, lorsque Macron a accusé Le Pen de dépendance face au pouvoir russe et même de connivence avec lui, Marine n’ait pas rendu coup pour coup les accusations de notre ancien Président et potentiel futur président. En effet, Macron est de toute évidence l’amant de l’Europe et l’esclave des Etats-Unis. Macron est dépendant du pouvoir américain.

Continuant sur la Russie et les finances, je déplore que Marine Le Pen n’ait pas évoquer la polémique Renault. En effet, face au conflit Russo-ukrainien Emmanuel Macron a souhaité mettre en place des mesures de boycott envers la Russie, ainsi elle a demandé à différents groupes français de quitter la Russie, comme entre autres, le groupe Decathlon - Leroy Merlin - Auchan qui a refusé. Cependant la France a également demandé à Renault de se retirer, et comme l’Etat possède un important pourcentage dans les actions de Renault, Renault était en quelque sorte lié par le désir de l’Etat. Sauf que pour Renault, cela représente quasiment un suicide car la Russie représente son deuxième plus gros marché après la France.

Je déplore également , lorsque le sujet de la santé et des hôpitaux dans la crise covid et de manière générale a été apporté, que Mme Le Pen n’ait rien évoqué par rapport au sujet des lits d’hôpitaux, puisque Macron a en effet supprimé 5000 lits d’hôpitaux en pleine crise covid.

Sûrement une bassesse de ma part mais cela a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, je regrette qu’au sujet de l’Afrique (M. Macron de répéter de nombreuses fois ô combien il aime ce continent), Marine n'a pas évoqué l’impolitesse crasse de Macron face au Président du Burkina Faso (https://www.youtube.com/watch?v=ziqdRQrTmmY ou le discours complet https://www.youtube.com/watch?v=VsSIgXofR-E ).

Je regrette qu’elle n’ait pas attaqué Macron sur le scandale Darmanin. En quelques mots, Darmanin, Ministre de l’Intérieur, a été accusé d’avoir profité de sa position dominante d’élu pour obtenir des faveurs sexuelles. Il aurait promis contre des faveurs sexuelles son intervention pour la condamnation judiciaire de la première femmes et son intervention pour la demande de logement de la seconde femme. Les deux requêtes ont abouti à un non-lieu et ont été classées sans suite.

La grande difficulté dans cette affaire qui fait polémique c’est que Darmanin a été nommé Ministre de l’Intérieur et qu’il est donc à la tête des services chargés d’enquêter sur lui (https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/laffaire-gerald-darmanin) .

Et je déplore ces argumentaires à base de :

“C’est faux !”

“Ce que vous dîtes est un mensonge.”

“Mon propos est extrêmement vrai et factuel.”

C’est mignon mais il faudrait savoir argumenter un peu plus quand même (mais au fond, qui suis-je pour dire ça, me demanderez-vous).

De manière générale, mon ressenti est que tous les deux brassaient souvent de l’air, notamment à parler de mesures utopistes qu’ils ne seront jamais en mesure ni en capacité de réaliser.

Au final, ils iraient bien ensemble. Go écrire une fanfic romantico-dramatique sur eux (second degré bien sûr).

Recommandations :

L’analyse rhétorique du débat Le Pen vs Macron par Victor Ferry

Accessible ici : https://youtu.be/-_Ny2tm7tnk

Or, si on en est arrivé à là aujourd’hui c’est peut être les conséquences de l’ingérence d’un homme dans nos affaires publiques, Monsieur Jacques Attali.

***

Jacques Attali, l’homme qui chuchotait à l’oreille de l’Elysée

★ Elysée - Gouvernement & Président

★ Gros Médias

★ Grosses entreprises

★ Petites entreprises

https://fr.linkedin.com/in/jacquesattali

Fort de ses formations prestigieuses, Polytechnique, Sciences Po, l’ENA, Paris-Dauphine, Jacques Attali est un professeur, économiste et écrivain auteur de 83 livres. En dehors de toutes ses fondations dont il est à l’origine de la création, Jacques Attali est aussi conseiller d’Etat honoraire, il fut conseiller spécial auprès du Président de la République française et désormais président de la société internationale A&A de conseils en stratégie (stratégies d’entreprises), basée à Paris. Il est éditorialiste pour les Echos après avoir travaillé pendant 20 ans pour L’Express.

Il a été consulté successivement par les présidents Sarkozy et Hollande, il milite pour le concept d'économie positive en 2012. Il choisit comme rapporteur Emmanuel Macron. En 2015, il écrit un programme pour l'élection présidentielle publié dans un livre précisant ne pas vouloir se présenter lui même. En 2017, il annonce son soutien au candidat Macron avec son parti En Marche, qu'il avait auparavant recruté comme rapporteur général de sa commission.

Il "suggère" également à M. Macron de choisir Edouard Philippe comme Premier ministre, il se fait l'instigateur de leur rencontre qu'il organise.

Or Jacques Attali, fondateur de MicroCred, filiale bancaire de Positive Planet, va lancer le forum de l'économie positive en 2011, au Havre, dont le maire est... Edouard Philippe.

Jacques Attali appelle à voter Macron. https://www.linkedin.com/pulse/pourquoi-pour-qui-voter-jacques-attali?trk=public_profile_article_view.

extraits choisis :

7. Ne vous laissez pas influencer par la tendance naturelle de chacun de nous à détester tous ceux qui exercent un pouvoir quelconque et qu’on aime, par essence, à taxer d’arrogance (c’est vrai pour un président comme pour le moindre chef de bureau).

8. Ne pensez pas équilibrer votre vote à l’élection présidentielle par celui aux élections législatives qui suivront. Qui que ce soit qui sera élu président de la République, il aura la majorité parlementaire nécessaire pour conduire sa politique. C’est donc dès dimanche que se joue l’avenir de notre pays. Et pour ma part, je pense que rien ne serait pire que ce qui ouvrirait la voie à l’élection de Marine Le Pen. Ce sera une catastrophe [...]

*

En définitive, Jacques Attali est le représentant paroxystique des conflits d’intérêts confondus : grandes entreprises privées internationales comme petites entreprises locales issues des PED (pays en voie de développement) mais aussi et essentiellement issues des banlieues françaises (Positive Planet fondé par Attali conseille des institutions de microfinance), Président de la République, Gouvernement, Elysée, comme les médias nationaux, possédant une influence à grande échelle.

Bien entendu, il est évidemment un membre éminent du club élitiste Le Siècle.

Recommandations :

Les Nouveaux Chiens de Garde, documentaire, 2012 : explore les collusions entre les médias français et le pouvoir politique français.

⇒ https://www.youtube.com/watch?v=AvAfB3gKDuM&list=LL&index=11 “Macron est le candidat des médias” par Jean Lassalle

***

LE SIÈCLE

- Courte présentation non exhaustive -

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Si%C3%A8cle

“Le Siècle” est un groupe ou club d’élitistes français, la haute élite, où seule l’étendue effective du pouvoir entre les mains de la personne légitime son appartenance au club, le Siècle se distingue en ce sens de la franc-maçonnerie qui suppose traditionnellement l’adhésion à une idée peu importe le pouvoir des apprentis. Les membres du Siècle se réunissent une fois par mois autour d’un dîner mondain.

Qui y participe ?

Les inspecteurs généraux des finances, les ministres des finances, Attali, AXA (banque), La Société Générale, Le Crédit Lyonnais, Suez, BNP Paribas, Rothschild, Covéa (mutuelles MAAF, MMA et GMF) , Lazard (groupe mondial de conseil financier et de gestion d’actifs).

Mais aussi : Vivendi (groupe spécialisé dans les contenus, les médias et la communication), L’Oréal, Groupe Casino (centres commerciaux etc), Alstom (multinationale des transports notamment ferroviaires), Renault, HALDE (= une AAI - Autorité Administrative Indépendante), Le Monde, Hachette Filipacchi Médias, France 2, Flammarion, RTL, Europe 1, Point, Seuil, Libération, France 5, LCI, Figaro, France Culture, France Télévisions, TF1, Publicis Groupe (un des principaux groupes de communication au monde), Havas (groupe de conseil en communication).

Quasiment tous les ministres et tous les présidents, beaucoup de députés, de hauts fonctionnaires, d’universitaires, membres du Conseil Constitutionnel, Préfet de police de Paris, directeur de l’IEP de Paris, Président de Dauphine…

On y trouve aussi des écrivains et des artistes (Benguigui, Bruckner), le président du TGI de Paris, un membre du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Medef, la CGT, la CFDT…

Malgré ces éléments, force est de constater que Le Siècle fait plus fantasmer qu’autre chose. Les véritables manettes du pouvoir semblent ailleurs et a priori très peu de négociations se réalisent effectivement autour des dîners mensuels que le club réalise.