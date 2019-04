Les élections Européennes... et la fin des Gilets Jaunes

Quelques semaine et on y sera... Mais que viennent faire les élections européennes dans la solution de cette crise des Gilets Jaunes dont on ne sait trop comment sortir ? ELLES VIENNENT Y METTRE FIN.

ELLES VIENNENT Y METTRE FIN. CAR QUOI QU’IL ARRIVE, ON SERA DANS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE. Un accouchement, réussi ou non, termine toujours une grossesse… En juin, porter encore le Gilet Jaune sera taper sur un clou déjà enfoncé… ou qui ne le sera pas.

Les élections européennes - qui ne confèrent aucun pouvoir réel significatif et n’ont donc que valeur de sondage - n’en sont pas moins d’une extrême importance. Car elles seront LE symbole. Et se sont finalement les symboles qui changent tout… Les naïfs, qui seront en bout de piste les perdants, ce sont les cyniques qui croient que se faire crucifier ou bouffer par les lions ne règle rien… l’Histoire a prouvé qu’ils avaient tort.

Les Européennes ? Ce sera le symbole qui fera l’Histoire et il n’y a que deux (2) scénarios à envisager :

Le premier est que les candidats des partis traditionnels obtiennent aux Européennes des résultats qui se situent dans la marge d’erreur de ceux qu’on aurait pu attendre en l’absence de cette nouvelle données qu’est le phénomène « Gilets jaunes »… Si tout ne bascule pas, et qu’on sy reconnaît encore, les « Gilets Jaunes » auront échoué à changer radicalement la politique française. On partira en vacance… puis on parlera d’autre chose… Circulez, il n’y a rien à voir…

Mais il y a un deuxième scénario. Si des candidats indépendants — surtout, mais pas seulement - s’ils soutiennent des causes associées aux Gilets Jaunes - sont élus contre les candidats des partis traditionnels, ce sera un rejet évident du Système.

Un rejet d’autant plus fort que le total des votes pour ces candidats indépendants représentera un pourcentage élevé des suffrages exprimés et/ou des électeurs inscrits. Si le total des votes pour les indépendants dépassait celui des candidats des partis reconnus, quiconque parmi ces derniers serait déclaré vainqueur jouirait d’une crédibilité bien fragile. Et la "rue" - où se rejoindraient les partisans déçus de ceux que seule leur division aurait privé de la victoire - le leur laisserait vite savoir. Toute patience a des limites.

Imaginez que les 73% de mécontents qui soutiennent les GJ s’expriment de cette façon, en votant pour des indépendants, ils ne feront pas élire beaucoup de députés, car leurs votes seront divisés ; mais il sera clair qu’ensemble ils constituent une majorité CONTRE les politiques actuelles et qu’ils sont UNIS CONTRE LA GOUVERNANCE en place.

Quand on verra les chiffres et qu’on en prendra conscience, on sera à un cheveu d’une « personnalisation » de l’anarchie. La VRAIE anarchie, quand Quidam Lambda n’obéit plus à un mouvement et n’en attend plus des instructions, mais est si dégouté qu’il pose lui-même, seul et en silence, et sans y chercher un profit personnel, les gestes qui lui semblent les plus propices à détruire un Pouvoir que maintenant il méprise … et que le système en place dont toute l’iniquité lui apparaît.

C’est alors un négativisme global qui s’installe. Une phase où porter un gilet et se porter ainsi volontaire pour se faire casser la gueule n’est plus une décision acceptable. C’est pour ca qu’il n’y aura plus de Gilets Jaunes en juin... Les contestataires et protestataires renonceront ou choisiront d'AGIR. Et il se passera des choses…. C’est ce qui est arrivé en 1789 quand, survoltés, ils sont partis vers le Jeu de Paume… La suite est connue…

Aux Européennes, la décision à prendre est donc évidente. Si vous voulez le statu quo – ou du moins une évolution tranquille – votez pour l’un ou l’autre des partis traditionnels, peu importe lequel (ils sont tous pour l’inaction)… et soyez en paix… Rien ne changera.

Mais si, au contraire, vous pensez en « Gilets Jaunes » et voulez VRAIMENT que ca change, c’est maintenant le moment idéal pour leur dire à tous : PARTEZ ! Que partent ceux de la République en Marche, ceux du Rassemblement National, les Insoumis et ce qui reste de Républicainset de Socialistes. « QUE SE VAYAN TODOS ! Avoir été complice de la gouvernance actuelle doit suffire à disqualifier un candidat.

Que faire donc aux Européennes ? VOTER POUR DES CANDIDATS INDEPENDANTS QUI PROPOSENT DES IDÉES QUEC VOUS SOUTENEZ. Il faudrait voir ce que donnerait une Assemblée d’élus qui n’auraient d’autre allégeance qu’aux principes dont ils se sont réclamés pour l'être. Ne serait-ce ce pas le début d’une vraie démocratie ?

Une démocratie encore imparfaite, puisqu’on serait encore dans la contradiction inhérente à une « démocratie » dite « représentative » - dont on occulte le gouffre abyssal qui sépare un « représentant » d’un « représenté » ! - mais un premier pas vers une vraie démocratie. Le premier. On verra bientôt combien de Français diront « présents » pour dire de faire ce pas à ceux qui prétendent à les représenter.

