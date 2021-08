Les élites ne votent plus à droite !

Pendant des décennies, on a opposé les riches aux pauvres afin de créer la plus grande division pour masquer les transformations de la société française.

On nous avait dit que l'Europe serait un espace de paix universelle et que la prospérité était devant nous. Souvenez-vous de Maastricht ou du traité de Lisbonne avec cette une où on voit Hollande et Sarkozy côte à côte pour le référundum de 2005.

L'Afghanistan et la baisse du moral des ménages montrent bien l'échec des 3 derniers gouvernements.

La crise n'est pas seulement sanitaire. Elle est aussi économique.

Les gens bossent mais ne savent plus pourquoi. Ils doivent faire du rendement au prix parfois de douloureux sacrifices.

En plus, si vous n'êtes pas racisée, vous n'êtes plus dans le coup.

Vous n'êtes plus dans les codes de cette bien-pensance généralisée.

On nous avait dit qu'il fallait sauver la planète mais ce n'est pas en culpabilisant les gens à coup de leçons de morale que l'on y arrivera.

Le numérique est le meilleur allié de l'écologie. Il met en place la société de la surveillance généralisée, du flicage permanent.

Votre vie privée ne sera bientôt qu'un lointain souvenir puisque l'on saura tout de vous.

Le numérique cache la fin de la technicité des professions.

Il suffit de cocher des cases, de respecter des procédures toujours plus nombreuses.

En bref, l'être humain doit être vidé de sa substance pour satisfaire le capital.

Le numérique ne rend pas service à l'éducation de nos enfants. En effet, avec la crise sanitaire, ils ont perdu des heures de classe ou n'ont pas pu étudier dans de bonnes conditions.

Normalement, chaque famille souhaite que ses enfants aillent le plus loin mais l'exigence est devenue un gros mot.

Le numérique cache le nivellement par le bas. Ainsi, on vous méprise au nom de la diversité et du soi-disant progrès.

Zoom a remplacé les réunions physiques.

L'application peut aussi être rattachée au micro de votre ordinateur.

Le sentiment de liberté du télétravail ne serait qu'un mythe.

L'intrusion dans la vie privée est bien réelle.

Les jeunes sont manipulables. Ils ont souvent le coeur à gauche car ils n'ont pas assez vécu ou pas assez compris comment le système fonctionnait.

De nos jours, c'est bien pratique, tout est de la faute de l'homme blanc.

Si les Algériens et les Marocains ne s'entendent pas, c'est sa faute.

Si les Chinois et musulmans ne s'entendent pas, c'est sa faute.

Si les Talibans et Daech se tapent dessus, c'est aussi sa faute.

En bref, tout est de la faute de l'homme blanc.

Si les minorités doivent utiliser leur statut pour monter dans l'échelle sociale, elles le font car elles ont le pouvoir.

Le pouvoir de créer un ordre moral : celui de la victimisation perpétuelle.

Les médias aiment les faits divers moralisateurs mais s'intéressent peu à ceux qui sont dans la détresse.

Les élites ne votent donc plus à droite.

Elles choississent la diversité, la (fausse) bienveillance, l'émotionnel et le soi-disant progrès pour imposer une vision du monde à la majorité des Français.

N'oublions pas que le PS a abandonné les classes populaires dans les années 80 pour les minorités parce que ça rapportait électoralement.

Les minorités, parfois sans s'en rendre compte, sont au service du "bloc bourgeois" pour maintenir le système défaillant qui reproduit les inégalités sociales.

Le PS a enfanté MACRON.

Le PS a fait voter la loi EL KHOMRI.

Marisol TOURAINE a fait voter la loi sur l'internement sans consentement dénoncée par des associations des droits de l'homme. On retrouve dans son cabinet : Monsieur SALOMON, Monsieur ATTAL, Monsieur GRIEVAUX...

En bref, Emmanuel MACRON est le candidat du PS mais si vous avez des remords vous pourrez voter pour sa soeur Anne HIDALGO afin de sauver les élites.

Mais il faut dire, pour finir, que le PS n'a jamais rien compris à la sécurité ou l'économie.

On ne peut pas faire des bons sentiments et du business, ce n'est pas possible.

On ne peut pas vouloir des travailleurs muets et dévoués qui se font baiser au nom du progrès et de la diversité.

Les élites trahissent la France. EELV inclus.

Je n'ai rien entendu de la part d'EELV sur le passe sanitaire.

Je n'ai rien entendu de la part d'EELV sur les inégalités sociales.

Je n'ai rien entendu de la part d'EELV sur comment sauver la planète à l'échelle internationale.

Je n'ai rien entendu de la part d'EELV sur la sécurité et la crainte de déclassement des Français.

Je n'ai rien entendu de la part d'EELV sur l'immigration.

EELV utilise une cause noble afin d'imposer le wokisme, la cancel culture et un drôle de féminisme.

Alors puisque les élites se sont couchées en renonçant à la promesse républicaine, au mérite, au travail et à notre Histoire.

Il faut qu'en 2022 nous puissions reprendre en main notre destin mais est-ce qu'il y a une femme ou un homme pour cela ?