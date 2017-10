Les énergies fossiles, les renouvelables et l’hydroélectricité

L'utilisation d'énergies fossiles pour produire de l'électricité repose sur les règles de la thermodynamique et s'inscrit dans un processus qui va de la production de chaleur à la production d'électricité. Le processus est toujors le même depuis l'abandon de la filière UNGG (uranium naturel graphite-gaz). On fait bouillir la marmitte (360° pour les centrales nuc.) pour que cette vapeur d'eau fasse tourner une turbine qui elle-même fait tourner un rotor qui va produire de l'électricité. Le rendement est assez catastrophique (0,3 pour les centrales nucléaires) le meilleur, dépassant les 0,5, est celui des TAC au gaz à cycle combiné. On peut remarquer que 0,3 c'est le rendement des moteurs atmosphériques alors que celui des voitures électriques dépasse 0,9. D'après la loi de Carnot et le principe de conservation de l'énergie, il ne peut y avoir de rendement supérieur à 1.

Il en va tout autrement avec les énergies renouvelables, car au début de la chaîne il y a une énergie gratuite, fournie par la nature. La difficulté vient de la captation de cette énergie. Rien ne sert de dire : "le soleil nous envoie 100 fois plus d'énergie que nous en avons besoin" si on ne peut capter qu'une infime partie de cette énergie. De même lorsque JL Mélenchon dit : "l'énergie de la mer peut couvrir largement tous nos besoins énergétiques" sauf que les hydroliennes, qui doivent obligatoirement être fixées aux fonds marins pour résister à la pression, ne couvriront jamais plus qu'une partie microscopique des fonds marins. A chaque élection présidentielle, Mélenchon a sa marotte énergétique. En 2012 c'était la géothermie, en 2017 les hydroliennes et en 2022, ce sera quoi ? Personne ne sait encore. Quant aux éoliennes, elles ne peuvent récupérer l'énergie cinétique du vent que par la toute petite partie du vent qui les traversent.

Pour l'énergie hydraulique c'est tout l'inverse qui se passe. C'est toute l'eau qui est canalisée dans un conduit, qui traverse la turbine et qui va produire de l'électricité. L'hydroélectricité est de loin l'énergie la plus rentable même si elle a un impact environnemental non négligeable.

On parle souvent de rendement mais rarement de COP (coefficient de performance). Le COP c'est le rapport entre la production et la consommation d'électricité. Une pompe à chaleur consomme de l'électricité mais restitue 3 à 4 fois plus de thermies qu'elle n'en consomme (la consommation d'électricité est convertie en thermies). De même pour ITER, si ça fonctionne un jour, on annonce un COP de 10, il sortira 10 fois plus d'électricité du Tokamak qu'il n'en sera rentré. Toutefois on parle d'une impulsion nécessaire de 20 millions d'ampères qu'on ne va pas trouver dans l'appartement de Madame Péchu. Je pense toutefois qu'il faut aller dans ce sens avec des solutions moins ambitieuses et complexes qu'ITER. Comment utiliser 1 d'électricité pour en produire 5, 10 ou 15 ? Une utopie, mais si on définie l'utopie comme la raison dans l'imaginaire, alors on y est presque. Vouloir abolir la guerre est une utopie, pourtant la Raison voudrait qu'on ne s'entretue pas, la guere c'est la folie des hommes dénués de raison.