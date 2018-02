Les enfants sont de plus en plus éduqués par des machines...

@pemile

Le livre (ou les autres supports non interactifs) ne permet pas de sortir du cadre. C’est plus rigide et moins distrayant mais la contrepartie est que c’est beaucoup moins phagocytant. Il en était d’ailleurs de même pour l’usage d’ordinateurs dans les années 80 : Jeux assez limités, pas en réseau, donc qui lassent assez vite. Les plus passionnés étaient donc obligés de passer à des choses plus créatives (programmation, infographie, bureautique, etc...) alors que les autres rangeaient l’engin au placard.

Sachez qu’aujourd’hui le phénomène est si répandu que lorsque vous imposez des règles de limitation déjà assez larges vous vous retrouvez en situation de parents en dehors de la « norme » : Vos enfants doivent « s’excuser » auprès de leurs co-joueurs distants pour se déconnecter à minuit. Et si c’est le week-end, ne pas y passer la moitié de la nuit est déjà suspect... Et je ne parle pas des chats téléphoniques 24h/24 par lesquels on se réveille les uns les autres en pleine nuit.