Les ‘Ennemishs’ sont-ils nos véritables “Amishs” ?

Les ‘Amishs’ se posent la question depuis le 14 septembre 2020 : Qui sont nos « ennemishs » ?

Pour eux c’est une vraie question fondamentale, car ils pardonnent aux ignorants qui ne savent pas que les rayonnements des technologies de la 5G ont des répercussions sur la santé des vivants.

Donc en toute logique posons-nous la question nous aussi de savoir si ce sont bien les techologies comme la 5G, l’armement nucléaire et civil, les conflits et guerres continuels et inutiles, les ventes d’armes tous azimuts, les gaspillages des surproductions de produits manufacturés et l’esclavage des petites mains qui les produisent, les exploitations des minerais dans le Monde et bien d’autres choses encore comme les élevages industriels intensifs qui causent les épidémies ravageuses, la prédation des multinationales, qui feront au final notre bonheur et contribueront à notre épanouissement et notre santé planétaire ! Et j’en aurais presque oublié l’égoïsme maladifs des puissants - toutes idéoologies confondues - qui se fichent éperdument du bonheur des peuples !

Les ‘Amishs’ qui ne sont pas nés de la dernière pluie se posent quand même la question de savoir qui sont nos véritables ‘Amishs’ au final !

Les politiques ou les petites gens qui œuvrent en silence pour le bonheur des peuples…

Il est vrai qu’il est tellement facile de critiquer les petites gens quand on est un politicien de haute volée, que cette caste de parvenus à tendance à tous nous considérer comme leurs « Emnnemishs » !

Mais nous leurs pardonnons leur ignorance crasse, car nous savons que ce ne sont que des politiques au final ! Donc des pas grands choses au regard de l’Humanité !

Votre serviteur de circonstance,

Pierre Sarramagnan-Souchier,

le 15 septembre 2020,

quelque part sur la Terre en train de rigoler entre ‘Amishs’ du bon sens !

Rappel :

••• J’ACCUSE ! (et je propose) •••

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/o-o-o-j-accuse-et-je-propose-o-o-o-217032

Et conseil des anciens :

« La règle du sage, pour gouverner, est d'ouvrir les cœurs et d'emplir les ventres. » Lao Tseu.

Si on regarde tous les SDF et la misère ambiante, on se dit qu'il y a du chemin à faire pour retrouver cette sagesse ancestrale…

Source des déclarations d’un politiciens de haute volée qui n’en peut plus de suffisance continuelle et en oublierait même que l’un des fondement pour gouverner pour les peuples est d’avoir un minimum de modération et de modestie :

https://www.leparisien.fr/politique/emmanuel-macron-et-la-pique-sur-les-amish-le-president-passe-en-mode-campagne-15-09-2020-8384877.php

Illustration : Femmes Amishs !