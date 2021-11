’’Les éoliennes : la mauvaise solution ?’’

Une étude récente a montré que les éoliennes ralentissent la rotation de la terre, ce qui va faire durer les journées de plus en plus longtemps et éloigner progressivement la planète du soleil. Donc, les nuits seront plus longues et il fera plus froid, donc on consommera plus d’électricité qu’elles en produisent.

Alors, il faut arrêter d’en installer.