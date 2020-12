Les Etats-Unis à la recherche d’un monopole sur les ressources spatiales

Quelques jours à peine avant le premier anniversaire de la Force spatiale américaine (US Space Force), la Maison Blanche a publié sur une nouvelle politique spatiale nationale.

En plus de définir les priorités pour la croissance de l'espace civil et commercial, on apprend que le document intitulé Politique nationale de l'espace des Etats-Unis d'Amérique datant du 9 décembre décrit comment l'administration sortante souhaite que l'armée et la communauté du renseignement abordent l'espace. La nouvelle politique des Etats-Unis , qui est une doctrine, est claire : « Préserver et étendre le leadership des Etats-Unis » dans l'espace.

Un site spécialisé pour l'armée de l'ère du renseignement s'est occupé du sujet et en a profité pour citer une déclaration de Donald Trump effectuée dans un communiqué où il dit que « la nouvelle politique spatiale nationale est mon plan sur la manière dont la branche exécutive fera progresser les intérêts des Etats-Unis dans l'espace au profit du peuple américain ». Cette déclaration introduit la stratégie spatiale américaine car c'est « en établissant une orientation claire pour les activités spatiales des Etats-Unis [que] cette politique réaffirme notre leadership dans le domaine spatial et notre statut de première nation spatiale au monde », toujours en citant le président américain.

Il aurait, cependant, été aussi simple de reprendre la phrase de Donald Trump, prononcée le 30 mai 2020 au centre spatial Kennedy, qui figure en haut du document de la Maison Blanche et qui montre l'objectif doctrinal des Etats-Unis : « Nous sommes une nation de pionniers. Nous sommes les les gens qui ont traversé l'océan, ont mis le pied sur un vaste continent, un grand désert, puis posons nos yeux sur le étoiles. C'est notre histoire et c'est notre destin ».

Sur 40 pages, le document Politique nationale de l'espace des Etats-Unis d'Amérique explique cette mission très stratégique car « depuis les premiers pas de l'Amérique sur la Lune, les Etats-Unis ont utilisé leurs capacités spatiales pour stimuler la croissance économique, améliorer la qualité de vie de tous les Américains et des monde, et faire progresser les principes de la démocratie, des droits de l’homme et de la liberté économique ».

C4ISRNET, s'appuyant sur le document de la Maison Blanche, signale que, « comme pour les déclarations antérieures de l'administration [de Donald] Trump », « les responsables de la sécurité nationale accusent des pays comme la Chine et la Russie d'avoir fait de l'espace un domaine de combat, justifiant les efforts visant à accroître la résilience des capacités spatiales américaines et à garantir la capacité de l'armée à mener des opérations offensives et défensives dans et à travers l’espace ».

Le chef du Pentagone par intérim, Christopher Miller a déclaré que « les Etats-Unis sont attachés à la sûreté, à la stabilité, à la sécurité et à la durabilité à long terme des activités spatiales et [que] le ministère de la Défense est un partenaire clé pour garantir que nous continuons à avoir la liberté d'opérer dans, depuis et à travers le domaine spatial ». « Nos adversaires ont fait de l'espace un domaine de combat et nous devons adapter nos organisations, politiques, [nos] stratégies, [notre] doctrine, [nos] cadres de classification de sécurité et capacités de sécurité nationale à ce nouvel environnement stratégique » car « au cours de l'année dernière, nous avons mis en place les organisations nécessaires pour nous assurer que nous pouvons dissuader les hostilités, faire preuve de responsabilité, vaincre l'agression et protéger les intérêts des Etats-Unis et de nos alliés », a-t-il rajouté.



Le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a décrit plus précisément la menace perçue lors des commentaires au Conseil national de l'espace (National Space Council), un organe consultatif du bureau exécutif que l'administration de Donald Trump a relancé en 2017. Ce dernier a aussi indiqué que « les intérêts vitaux de l'Amérique sont de plus en plus menacés alors que la Chine et la Russie développent et utilisent des armes destructrices pour menacer les capacités spatiales américaines et alliées ». Les Etats-Unis accusent ses puissants concurrents pour légaliser son entreprise de conquête de l'espace. John Ratcliffe enfonce le clou en accusant la Russie : « La Russie en particulier a récemment démontré un comportement provocateur créant une situation potentiellement dangereuse dans l'espace ».

Le document du Quartier général des Etats-Unis de la Force spatiale américaine, publié en juin 2020, introduit le lecteur dans cette doctrine américaine en représentant « la première articulation d'une théorie indépendante de puissance spatiale ». Ce document de 41 pages, intitulé Spacepower, détaille les principes de base sur lesquels s’appuieront les différents plans d’action de cette nouvelle branche militaire dans l’espace.

Cette publication « explique pourquoi la puissance spatiale est vitale pour [les Etats-Unis], comment la puissance spatiale militaire est utilisée, qui sont ces forces militaires de l'espace et ce que les forces spatiales militaires apprécient ».

Voici la phrase de cette doctrine qui la résume bien : « La puissance spatiale militaire est inextricablement liée à la guerre » ; « Les forces militaire spatiales doivent opérer dans ce nouveau domaine de la guerre pour contribuer à gagner les guerres de notre nation ».

Philippe Rosenthal

