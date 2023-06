Les États-Unis annoncent un nouveau programme d’armement de 2,1 milliards de dollars pour l’Ukraine

@Joséphine qui dit : "... Donc la solution selon Biden c’est de ....donner le fric du peuple américain à Zelensky ! Et Macron fera du zèle en bon suiveur. C’est notre fric qu’ils donnent au mafieux Zelensky, ..."

Ce n’est pas seulement le fric du peuple étasunien, mais le fric de l’ensemble des peuples qui commercent avec le $.

Pour les dirigeants US, rien de plus facile que de fabriquer du $, il suffit d’encre et de papier, tant que les autres acceptent ces dollars-monopoly en échange de biens réels, les USA sont gagnants.

Les choses sont un peu en train de changer.

Par exemple, le grand ami des USA, l’Arabie Saoudite, cherche à s’émanciper de cette « amitié », tout en n’oubliant pas le sort réservé à la Libye qui cherchait également à commercer avec autre chose que le $.

Les Chinois ont une immense créance en $ contre les USA. Ils cherchent à se débarrasser des $ qu’ils ont en trop, utilisent une manière plus subtile de se tirer d’affaires. Ils achètent des entreprises bien réelles, rentables si possible, à l’étranger et les payent en $. Variante, ils font des prêts en $, en Afrique, mais pas seulement, et ils demandent un remboursement en matières premières ou en terres agricoles en location très longue durée et loyers très modérés.

Dans ce cadre, les Français crachent deux fois au bassinet, une fois en commerçant en $ et une fois du fait de Macron.

Alors, question à deux balles, qui est bien géré, la France ou la Chine ?