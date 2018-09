Les Etats-Unis et le Leadership mondial

à l’auteur,





Peut-être que Trump est idiot - on s’en fout !- mais sa politique est en tout cas infiniment moins stupide que celle des Macron et des Merkel ou celle de son prédécesseur à la Maison Blanche. Merkel, sans qu’on puisse évidemment lui faire le procès de l’avoir jamais voulu, aura fini pa obtenir ce beau résultat de faire entrer plus de 90 députés néo-nazis au Bundestag, et Macron qui devait « révolutionner » la politique française est tombé plus bas dans les sondages que ne l’était le pauvre Hollande au même point de son mandat. Il avait misé sur un redressement de la croissance qui n’est pas au rendez-vous, et il n’a plus désormais qu’à naviguer à vue en essayant d’éviter les catastrophes, et surtout celles qu’engendrent régulièrement ses propres maladresses. Il était bavard, il n’ose plus rien dire. L’Europe est sur le point de s’effondrer, mais il ne me semble pas que l’Amérique se porte si mal.





Certains observateurs ont fait remarquer que les attaques dont Trump est victime ne changent rien au soutien de ceux qui l’ont élu, les renforceraient même dans leur détermination. Il est difficile d’en juger de si loin, mais si les démocrates ne parviennent pas à obtenir la procédure d’impeachment dont ils rêvent depuis le début, plus le temps passe et plus ils vont être ridicules.