Les États-Unis et le Sort du Processus de Paix

L'administration américaine actuelle ne semble pas procéder à un examen de sa position sur Jérusalem depuis que le président Trump a décidé de la reconnaître comme la capitale d'Israël.

A peine une semaine après la décision de Jérusalem, un responsable américain a déclaré que le « mur des lamentations » devrait rester entre les mains d'Israël de toute façon. La Maison Blanche a affirmé que les Etats-Unis considéraient le « mur des lamentations » à Jérusalem (c'est-à-dire le mur « Al Buraq », qui est le mur ouest de la mosquée Al-Aqsa) fait partie d'Israël. Les remarques sont venues sur les lèvres d'un haut responsable de la Maison Blanche, en prévision de la visite du vice-président Mike Bens prévue en Israël la semaine prochaine !

Je ne pense pas que cela est émis par l'administration américaine de manière aléatoire, mais je crois que cela représente une création délibérée d'une déclaration d'un plan américain intégré pour la paix au Moyen-Orient. Chaque point de ce plan est « passé » en temps opportun, avec une absorption des réactions qui l’accompagnent, dans l'espoir d’achever l'ensemble des aspects du plan après une certaine période de temps connue seulement par l’administration américaine !

L'administration américaine actuelle envisage la question de ces réactions de manière fausse. Elle croit que la passion et la colère seront suivies par le calme, ce qui n'est pas vrai. Personne n'a pas mentionné que les pays arabes et islamiques lanceront une guerre mondiale contre les Etats-Unis en raison de leurs positions partiale envers Israël, car cela n'est pas possible du tout pour des considérations et des raisons connues de tous, au premier rang desquelles l'équilibre des pouvoirs politique, stratégique et militaire, qui ne permet que les réactions actuelles.

Si la Maison Blanche lit de manière correcte les avertissements émis contre elle, elle va se rendre compte qu’ils ne représentent pas une réaction officielle des pays arabes et islamiques, mais que ce sont des conséquences de la partialité américaine. Tout le monde sait qu'il y a un usage politique des positions des États-Unis dans la région, et il y a un commerce en plein essor des slogans à la fois par les dirigeants démagogues comme le chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah et les mollahs de l'Iran et les dirigeants d'organisations terroristes et d'autres. Et il y a un jeu avec les sentiments de millions de jeunes arabes et musulmans, et il y a aussi une confusion qui peut donner lieu à la planification d’attaques terroristes à la fois de façon ordonnée, ou par un acte individuel selon la théorie des « loups solitaires », dont l’Occident en particulier a souffert au cours des deux dernières années.

Il semble également que l'administration américaine a été impressionnée par le style « choc et effroi », adopté par les organisations terroristes dans la dissuasion et d'intimidation, et elle l’a cloné dans le travail diplomatique. Et au lieu de lancer des efforts pour communiquer avec le monde arabe et musulman et pour construire des canaux de dialogue, non pas pour absorber la colère, mais pour travailler ensemble afin de trouver des mécanismes sérieux pour parvenir à une paix globale et juste, la Maison Blanche a choisi de précéder la tournée du vice-président Mike Pence par un nouveau cadeau à Israël, pour prouver que l’administration Trump ne veut pas seulement attirer les supporters à l’intérieur en remplissant la promesse de Trump au cours de sa campagne, mais qu’elle est totalement convaincue de ce qu’elle fait, pour ainsi confirmer les analyses occidentales à propos de la Maison Blanche, qui soutiennent qu’elle est soumise à l'influence de certains proches parmi des amis et des hommes d’affaires extrémistes pro-Israël.

Est-ce comme cela que les problèmes politiques sont résolus ? La Maison Blanche a cru que le choc va pousser le côté palestinien à crier et à demander des négociations de paix et à accepter des compromis de crainte de perdre davantage de terrain. Elle a aussi cru que son cadeau au côté israélien aidera Washington à obtenir ce qu'il considère comme des « concessions » pour finaliser tout processus de négociation prévu.

Ce genre de réflexion, s’il est correct, a déjà causé la perte des cartes de négociation de Washington. Les négociations sont fondamentalement un processus complexe dans lequel chaque partie s’accroche à ses cartes de pression plutôt que de les jeter avant de s'asseoir à la table des négociations !! Par conséquent, continuer à faire des cadeaux gratuits à Israël n'est pas dans l'intérêt du processus de paix et n’offrira aucune réalisation à l'administration Trump sauf le fait de miner ce processus et de saper ses fondements et d’en écarter les États-Unis.