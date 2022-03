Les Etats-Unis et leurs alliés de l’Otan doivent cesser d’alimenter le conflit en Ukraine

C'est un avertissement sévère qui vient d'être adressé à Washington et à l'Otan avec le bombardement et la destruction, tout prêt de la frontière polonaise, d'une base militaire servant de support logistique aux livraisons d'armes par les pays occidentaux, pour le régime de Kiev.

*un article de Finian Cunningham du 17. 03.2022 (Srategic Culture Foundation)

Il est indispensable que les Occidentaux cessent de livrer des armes à l'Ukraine et que le régime de Kiev comprenne qu'il doit accepter de négocier la paix avec Moscou.

Trois jours seulement avant leur rencontre prévue à Bruxelles, les chefs militaires de l'Otan se sont vu signifier une sévère mise en garde sur ce qui allait arriver s'ils continuaient de déverser une avalanche d'armements en Ukraine. La base militaire qui a été entièrement détruite était un élément clé du dispositif mis en place pour pour organiser la distribution des armes et pour entraîner les combattants appelés en renfort.

Il est plus préoccupant encore de constater que c'est avec des missiles de croisière tirés depuis l'espace aérien russe que cette frappe dévastatrice a été effectuée, à vingt cinq kilomètres seulement de la frontière polonaise. Autrement dit, ces missiles ont traversé l'espace aérien de l'Ukraine sur plus de mille kilomètres avant de frapper très précisément leur cible à l'endroit prévu.

C'est le treize mars que la destruction de ces infrastructures militaires a été opérée. C'est le seize mars que les chefs de l'Otan se sont réunis à Bruxelles. A l'issue de leur réunion, on n'a pas appris grand-chose, dans les déclarations [1] faites par Jens Stoltenberg, le secrétaire-général de l'Otan, sur les livraisons ultérieures d'armement à l'Ukraine qui étaient prévues. Cela donne à penser que le message adressé par la Russsie a été reçu et bien compris.

L'Otan n'a pas cessé de fournir des quantités d'armes et d'instructeurs au régime de Kiev, tout au long de l'année écoulée. La base militaire de Yavoriv, située dans l'Oblast occidental de Lvov, était l'un des principaux centres d'entraînement utilisés par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et d'autres membres de l'Otan, pour former et encadrer les forces ukrainiennes. C'est cette militarisation effrénée de l'Ukraine par les puissances occidentales, alliée au sabotage de l'accord de paix qui avait été signé avec les séparatistes russes du Donbass (les accords de Minsk), qui a fatalement conduit à l'intervention militaire de la Russie qui dure depuis déjà trois semaines.

Le ministre délégué aux affaires étrangères de la Russie, Sergei Rybakov, avait averti à quelques heures de la frappe portée sur Yavoriv, que toute livraison à l'Ukraine d'armements en provenance des pays voisins serait traitée comme une menace et considérée comme une cible légitime.

Les autorités militaires russes ont déclaré [2] avoir tué 180 mercenaires étrangers, et avoir détruit une grande quantité d'armes fournies par l'Otan. Les médias occidentaux ont, de leur côté, fait état de 35 morts et de 100 blessés. On remarquera que les médias occidentaux s'appliquent à minimiser la présence, préalablement établie et documentée, de quantités de mercenaires néo-nazis venus du monde entier pour servir de piétaille aux forces de l'Otan.

Nul ne sait si des officiers des forces de l'Otan ont été tués. L'alliance Atlantique affirme n'avoir présentement aucun personnel sur le terrain, les ayant tous retirés à la mi-février avant l'intervention, le 24 février, des forces armées de la Russie.

De ce qui filtre des médias occidentaux sur l'anéantissement de la grande base militaire qui a été ciblée, on déduit aisément que cette mise en action de la puissance de feu des armes modernes de la Russie à dû être effrayante. D'aucuns rapportent que des sources militaires ukrainiennes prétendent que la plupart des missiles auraient été détruits avant de toucher leur cible. C'est très improbable si l'on considère les dégâts énormes causés à l'immense base logistique, dégâts mis en évidence par les images que les médias occidentaux ont fait circuler.

L'agence Reuters fait état du témoignage [3] du Colonel Leonid Benzalo, un officier ukrainien qui a survécu à l'attaque. Il raconte comment le dortoir et l'espace consacré à la prise des repas ont été détruits et comment il a été projeté à travers la pièce.

Dukhnych, un étudiant de dix-neuf ans, s'est confié, lui, à la BBC [4]. Il a déclaré qu'aucune sirène n'avait été déclenchée avant l'attaque. Il a aussi expliqué comment il avait été réveillé par les explosions, et comment le ciel s'était soudain empourpré.

Ces témoignages attestent que la surprise de l'attaque a été totale. Aucune sirène n'a été entendue ; aucun système de défense n'a été mis en action. Tous les missiles ont touché leur cible. Les missiles de croisière ont pu traverser le ciel ukrainien sans être détectés, avant d'atteindre leurs cibles avec une précision remarquable. Cela donne du crédit aux dires de la partie russe qui déclare avoir détruit l'ensemble des défenses anti-aériennes de l'Ukraine.

Le fait que la base de Yavoriv soit si proche de la frontière polonaise montre que les forces russes qui ont conduit l'attaque étaient assurées qu'aucun missile n'allait s'égarer et manquer sa cible. Si un seul de ces missiles avait touché la Pologne, la frappe aurait pu conduire à l'engagement des forces de l'Otan dans le conflit puisqu'elle aurait pu être dénoncée comme une attaque légitimant l'invocation de l'article 5 de ce traité de défense collective de l'Occident.

La leçon à tirer de cet évènement est que la Russie vient d'adresser aux Etats-Unis et à leurs alliés de l'Otan une mise en garde précise, grave et solennelle. Tous les armements et tous les groupes de mercenaires qui seront envoyés en Ukraine seront implacablement détruits, aussi loin qu'ils puissent se trouver du gros des forces militaires russes présentes dans l'est de l'Ukraine.

Ce message semble avoir été bien compris par les responsables militaires de l'Otan. De leur sommet organisé cette semaine à Bruxelles, il n'est sorti que des platitudes et des propos embarrassés affichant un soutien à l'Ukraine dans le conflit qui l'oppose à la Russie, mais sans en préciser sérieusement les modalités.

Cela place les Etats-Unis et leurs alliés devant une équation difficile à résoudre. Le président Joe Biden a annoncé [5] cette semaine que d'autres matériels militaires d'une valeur d'un milliard de dollars allaient être alloués à titre exceptionnel au régime de Kiev, s'ajoutant aux flux d'armements déjà opérés l'an passé par l'administration Biden, pour un un autre milliard de dollars. Le président a annoncé que des milliers de munitions anti-aériennes supplémentaires et des missiles Javelin anti-char allaient être acheminés.

Selon la radio américaine Radio Free Europe, propriété du gouvernement des Etats-Unis, Biden aurait déclaré que "l'Ukraine va recevoir 800 sytèmes Stingers anti-aériens supplémentaires, 9000 armes anti-tank, 7000 armes légères et vingt millions de cartouches".

Suite à l'opération "attaque et épouvante" lancée contre la base de Yavoriv, la Maison Blanche a fait savoir [6] que les combattants étrangers envoyés en Ukraine pourraient désormais être entraînés dans "des pays tiers".

Washington et les puissances de l'Otan qui soutiennent le régime de Kiev n'en sont pas moins confrontés à un problème logistique difficile à résoudre. Comment faire parvenir à destination ces armes et ces mercenaires prêts à en découdre pour défendre le territoire de l'Ukraine, en échappant aux missiles de croisière russes qui s'appliqueront à les détruire ?

Difficile à envisager, sauf à admettre qu'il y a une volonté délibérée d'engager les Etats-Unis et leurs alliés dans une guerre frontale avec la Russie. Cela semble peu probable parce que les USA savent que cela les conduirait à l'anéantissement nucléaire. C'est bien pourquoi Washington a persisté à rejeter tous les appels lancés par Kiev pour l'instauration, sous la houlette de l'Otan, d'une zone d'interdiction du survol aérien de l' Ukraine.

Il ne reste donc qu'une seule option raisonnable. Les Etats-Unis et leurs alliés de l'Otan doivent cesser de livrer des armes à l'Ukraine et faire comprendre aux dirigeants de Kiev qu'ils doivent négocier les conditions du retour à la paix avec Moscou.

traduction : Gérard Jeannesson

Source :

https://www.strategic-culture.org/news/2022/03/17/russia-delivers-nato-dire-warning-with-polish-border-base-devastation/

Liens auxquels renvoie l'auteur :

[1] https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_193231.htm

La réponse rapide et unitaire de l'Otan (déclaration du secrétaire général Jens Stoltenberg)

[2] https://www.dailysabah.com/world/europe/russia-claims-to-kill-180-mercenaries-in-ukraines-lviv

La Russie annonce que 180 mercenaires ont été tués près de Lvov.

[3]https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-idCNL3N2VG016

Une frappe militaire russe qui se rapproche des frontières de l'Otan.

[4]VVhttps://www.bbc.com/news/world-europe-60728208

La guerre en Ukraine : Le ciel s'empourpre tandis que la base militaire est pilonnée.

[5]https://www.rferl.org/a/us-ukraine-unprecedented-support-weapons/31756577.html?ltflags=mailer

Washington annonce une aide militaire inédite à l'Ukraine.

[6] lien non établi