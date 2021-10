Alors que les espoirs de l’Iran sont revenus sur leurs déclarations concernant le retour imminent des négociations nucléaires, les États-Unis ont exhorté le nouveau président Ibrahim Raisi à reprendre les négociations pour relancer l’accord nucléaire de 2015. Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a prévenu que la fenêtre diplomatique ne resterait pas ouverte éternellement.

« Nous exhortons l’Iran à revenir bientôt aux négociations, » a déclaré Price aux journalistes. « Si le président Raisi est sincère dans sa détermination à voir les sanctions levées, eh bien c’est précisément ce qui est sur la table à Vienne, » a-t-il ajouté. Tout confirme que les mollahs iraniens sont revenus au jeu des faux-fuyants et de l’épuisement de la partie américaine.

Le ministre iranien des Affaires étrangères avait confirmé il y a deux semaines que le retour aux négociations était imminent. Il est revenu pour dire que Téhéran prendra la décision de revenir aux négociations sur l’accord nucléaire en fonction du comportement pratique des Américains, et non sur la base de leurs messages contradictoires à l’Iran.

Dans son explication de la rétractation du retour « très proche » de son pays aux négociations nucléaires, Abdullahian a déclaré qu’il y avait une différence entre l’interprétation du mot « bientôt » par Téhéran et celle de l’Occident.

« Dans les réunions que nous avons eues, certains ont insisté pour fixer un rendez-vous et se demandaient ce que cela signifiait bientôt, combien de jours, combien de semaines, combien de mois voulons-nous dire quand nous disons bientôt, » a-t-il déclaré.

« Bientôt cela signifie qu’une fois que nous aurons fini d’étudier le dossier des négociations et leurs précédents rounds, nous les reprendrons, » a-t-il dit, « et ce sont des bizarreries traditionnelles connues de tous les adeptes de la diplomatie iranienne. »

Cela confirme qu’il y a une volonté iranienne de riposter aux capitales occidentales dans cette manipulation délibérée qu’Abdullahian a lui-même rappelée aux Européens dans ses propos : « Le mécanisme Instex d’échange financier, qu’ils nous promettaient de mettre en œuvre bientôt, » et s’est contenté de souligner qu’il y a une volonté de revenir à ce qu’il a qualifié de « négociations sérieuses. »

Les mollahs veulent répondre aux capitales occidentales, qui ont longtemps tenu tête à l’administration de l’ancien président Trump, qui cherche à renforcer les sanctions contre les mollahs. Et ce, alors que les Iraniens sont certains que la mise en œuvre du mécanisme Instex ne serait pas retardée à cause d’une position politique européenne, mais aurait entraîné des pertes importantes pour les entreprises européennes car elles seraient soumises aux sanctions américaines.

En analysant cette position iranienne insaisissable, l’impact de la récente visite d’Abdullahian à New York (pour participer aux réunions de l’Assemblée générale de l’ONU) est clair : tout au long des cinq jours d’Abdullahian à New York, il a rencontré environ 50 personnalités politiques. Il a rencontré des médias, des think tanks, des centres d’études et des professeurs d’universités américaines.

Dans des réunions qu’il a décrites comme étant à huis clos avec des think tanks, des études, et des experts en relations internationales aux États-Unis, il a discuté de ce qu’il a décrit comme « le comportement américain. »

« Nous avons assuré que la politique étrangère de l’Iran est solide, sage et logique, alors que la précipitation et l’irrationalité prévalent dans le comportement des décideurs américains, » a déclaré Abdullahian. « Les pays du monde remarquent que la situation en Afghanistan aujourd’hui fait partie de ces politiques erronées et stériles des Américains. »

Abdullahian semble avoir appris de ces rencontres qu’il existe une marge de manœuvre dans laquelle les mollahs peuvent évoluer dans l’espoir de faire passer les messages qu’il a envoyés lors de ses rencontres avec les cercles décisionnels de la Maison Blanche.

Abdullahian a également tenté d’utiliser l’atmosphère de colère qui a accompagné le retrait américain d’Afghanistan, accusant l’administration de faire un flop et d’envoyer des messages contradictoires à la partie iranienne par les médias ou les canaux diplomatiques.

Cela n’est pas vrai pour la simple raison qu’il existe de nombreux médiateurs officiels entre Téhéran et Washington pour permettre aux Iraniens de vérifier de manière concluante toute information ou position américaine. Cela n’a donc aucun sens de dire que la raison du ralentissement des mollahs est la contradiction des messages américains.

Il ne s’agit pas d’une défense de la position américaine, mais d’une réfutation de ce que disent les mollahs. Cela ne nie certainement pas que la politique américaine envers l’Iran est faible et laxiste. La Maison Blanche n’a pas encore développé d’alternatives stratégiques claires sur la manière de faire face aux manips constantes de l’Iran.

Il n’y a pas de plan américain alternatif pour traiter avec les mollahs si les négociations échouent, si ce n’est la poursuite de la politique de sanctions menée par l’administration de l’ancien président Trump.

Il n’y a pas non plus de plan américain en cas de conflit militaire soudain entre l’Iran et Israël, un allié traditionnel fidèle des États-Unis. Les États-Unis interviendront-ils directement pour protéger le peuple d’Israël de l’attaque des armes sectaires de l’Iran qui bordent le pays, ou se contenteront-ils de fournir un soutien militaire à l’armée israélienne ?

L’administration Biden n’ayant plus la capacité d’agiter un bâton sur les mollahs après que la Maison-Blanche a annoncé la fin de l’ère des interventions militaires américaines à l’étranger, les États-Unis n’ont plus la capacité de gérer les crises dans le cadre de leurs intérêts stratégiques.

Cela a pour conséquence non seulement d’enhardir les mollahs et de nuire davantage au statut et à l’influence des États-Unis, mais aussi la perte progressive de confiance dans la capacité de Washington à protéger ses intérêts, ses alliés et ses amis.