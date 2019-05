Les États-Unis menacent de nouveau la sécurité mondiale

Il y a trente ans, alors que Washington et Moscou créaient le Traité sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à courte portée, la partie américaine avait réussi à faire accepter le système de missiles OTR-23 Oka (SS-23) dans un traité non signé.

Dans le contexte de l'extension du programme START-3 concernant le Traité sur la réduction des armements stratégiques, le secrétaire d'État américain chargé du contrôle des armements et de la sécurité internationale, a déclaré son mécontentement contre la Russie et ses nouveaux missiles « Sarmat » et « Avant-garde » même s'ils relèvent de l'accord conclu en 2010.



« Les commentaires officiels et les communiqués de presse de la Russie indiquent que certains de ces nouveaux systèmes d’armes russes peuvent être déployés avant la fin du nouveau programme START, en février 2021 », a déclaré Thompson lors de sa déclaration à une audience du Congrès.



Les clauses du traité n'empêchent pas de développer des armes stratégiques en nombre prédéterminé. En outre, toute arme a tendance à devenir obsolète, tant moralement que physiquement. Le contrat ne répond pas à la question principale : Pourquoi aggraver la situation ?



En fait, il y a deux réponses et elles ont tendance à se chevaucher. Récemment, l'industrie de la défense russe s’est largement développer en laissant loin derrière les États-Unis.

Washington pourrait exiger que Moscou élimine les nouveaux systèmes de missiles ou, du moins, en réduise sérieusement le nombre, en faisant valoir les caractéristiques impressionnantes des armes russes. Et, bien entendu, la joie du gouvernement américain n'aura aucune limite s'il peut obtenir des concessions des Russes sur l'extension du programme START-3. Ce sera une victoire, pas même dans le domaine militaro-industriel, mais dans le domaine politique.



Il n’y a un problème qu’on ne peut ignorer : Que se passera-t-il si la Russie refuse de faire des concessions ?

Il en résultera une impasse qui conduira à la fin de l'un des accords clés sur la planète garantissant la stabilité. En conséquence, les deux plus grandes puissances mondiales ne seront plus limitées en rien dans la course aux armements, et le pire réside dans la deuxième réponse à la question posée précédemment.



Le Traité sur l’élimination des missiles à portée intermédiaire et à courte portée a été résilié en raison des accusations de Washington contre Moscou concernant le missile 9M729. Selon la partie américaine, ce type d’arme violait les dispositions du traité du FNI. Maintenant, il est clair que l'objectif des États-Unis était de mettre fin au traité et pas d'éliminer une partie des missiles russes ou de résoudre la situation. Il sera juste de noter que la Russie a invité plusieurs experts américains à étudier le 9M729.



Rappelons que le désir de Donald Trump de créer un analogue du traité FNI inclue aussi la Chine. Cette décision visait uniquement à convaincre les partenaires américains que Washington s’engageait à préserver l’équilibre sur l’armement mondial. Le sort du traité du FNI est désormais connu de tous et les pays protagonistes ne sont déjà plus liés en matière de développement de missiles à moyenne et à courte portée.

Selon le « Washington Free Beacon », le Congrès a l'intention de bloquer légalement le financement de l'extension du programme START-3 jusqu'à ce que Trump inclue la Chine dans l'accord.

"Ce règlement nous permettra de protéger les intérêts de la sécurité de l'État américain", a déclaré le membre du Congrès républicain, john Cornyn, co-auteur du projet de la loi concernée.



Il est peu probable que la position de Beijing change rapidement, ce qui signifie que les perspectives du programme START-3 ne sont guère meilleures que celles du FNI. Les États-Unis sont en train de mettre en danger la sécurité mondiale, entraînant la fin d'un autre traité d'importance stratégique.

Lorsque la quantité d'armes devient incontrôlable, rien ne garantit que, dans un élan de confiance en soi et d'invincibilité, un fou ne les laissera pas en mouvement en déclenchant une réaction en chaîne préjudiciable à la Terre.



Source : https://realbomb.info/2019/05/21/up-to-the-old-tricks-us-tried-and-true-methods-for-disrupting-world-peace/



Publié par : Paul Char