Les Etats-Unis ont envoyé environ 80 tonnes de munitions en Ukraine

L'Ukraine reçoit une nouvelle livraison de munitions des Etats-Uns.

« L'Ukraine a reçu des Etats-Unis environ 80 tonnes de munitions. Il s'agissait de la quatrième livraison du des États-Unis de 60 millions de dollars supplémentaires d'aide à la sécurité que le président Biden a envoyé à l'Ukraine en août, démontrant ainsi l'engagement des États-Unis envers le succès d'une Ukraine stable, démocratique et libre », a publié sur Twitter l'ambassade des Etats-Unis à Kiev.

Le Pentagone a achevé la livraison d'une aide militaire à l'Ukraine, notamment des armes et des munitions offensives, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky a discuté avec son homologue américain lors de sa visite en septembre à Washington. L'ambassade des Etats-Unis en Ukraine a rendu compte du respect des obligations américaines.

Dans le but de mettre en œuvre le cadre de défense stratégique américano-ukrainien, un accord a été signé à Washington le 31 août dernier.

« Le cadre stratégique de défense a créé une base pour le renforcement de notre coopération en matière de défense et de sécurité, et nous restons déterminés à renforcer notre partenariat stratégique », avait déclaré, Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense.

Le 10 novembre, Anthony Blinken a signé un accord avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, pour réitérer que « le partenariat stratégique existant entre nos deux nations est essentiel pour la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe dans son ensemble ».

Les Etats-Unis ont à cette occasion souligné qu'ils « restent déterminés à aider l'Ukraine dans les réformes en cours en matière de défense et de sécurité et à poursuivre ses solides entraînements et exercices » et « soutiennent les efforts déployés par l'Ukraine pour maximiser son statut de partenaire de l'Otan aux opportunités renforcées afin de promouvoir l'interopérabilité ».

Dans le même temps, les diplomates ont rappelé au pays hôte que depuis 2014, il a déjà reçu plus de 2,5 milliards de dollars en « assistance à la sécurité ».

La livraison du 14 novembre était la quatrième en un mois.

L'Ukraine ne détaille pas la qualité des livraisons. Les média n'ont fait état que d'un nouveau lot de systèmes antichars Javelin, d'hôpitaux mobiles, d'équipements de localisation et de munitions.

Même les experts locaux ne s'accordent pas sur la mesure dans laquelle ces 60 millions de dollars matérialisés augmenteront l'état de préparation au combat des forces armées ukrainiennes. Il ne fait aucun doute seulement que bientôt toute cette offre sera sur la ligne de contact dans le Donbass, où l'Ukraine s'acquittera d'une dette de 2,5 milliards de dollars envers les Etats-Unis, ce que l'ambassade américaine a si significativement rappelé à Kiev.

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=news&action=view&id=3318