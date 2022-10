Les Etats-Unis s’activent pour dispatcher leurs bombes nucléaires en Europe

Les Etats-Unis accélèrent leurs plans pour stocker des armes nucléaires améliorées en Europe. Ils ont accéléré la mise en service d'une version plus précise de leur bombe nucléaire dans les bases de l'Otan en Europe, selon un câble diplomatique américain et deux personnes proches du dossier.

Précipitation du côté des Etats-Unis. L'arrivée de la bombe à gravité améliorée B61-12, initialement prévue pour le printemps prochain, est désormais prévue pour décembre, ont déclaré des responsables américains aux alliés de l'Otan lors d'une réunion à huis clos à Bruxelles ce mois-ci, vient de rapporter Politico. Cette décision, qui consiste à remplacer les anciennes armes par la version la plus récente dans diverses installations de stockage en Europe pour une utilisation potentielle par les bombardiers et les avions de combat américains et alliés, intervient dans un contexte de tensions accrues concernant les menaces de la Russie d'utiliser une arme nucléaire en Ukraine et des inquiétudes croissantes que l'Occident doit faire plus pour dissuader Moscou de franchir cette ligne.

Politico souligne que le programme de prolongation de la durée de vie de la B61-12, d'une valeur de 10 milliards de dollars, est géré par le ministère de l'Energie, vise à remplacer plusieurs versions antérieures dont environ 100 bombes stockées dans des bases aériennes en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Turquie.

Les mises à niveau du programme B61 ont été ouvertement discutées dans les documents budgétaires et les déclarations publiques pendant des années, et les responsables du Pentagone ont déclaré que les mises à niveau étaient nécessaires pour garantir la modernisation et la sécurité du stock. Invité à commenter cet état, le porte-parole du Pentagone, le général Patrick Ryder a répondu par e-mail, précise Politico, que « bien que nous n'allions pas discuter des détails de notre arsenal nucléaire, la modernisation des armes nucléaires américaines B61 est en cours depuis des années et prévoit de remplacer en toute sécurité et de manière responsable les anciennes armes par le B61-12 amélioré. Ces versions font partie d'un effort de modernisation planifié et programmé de longue date. Selon le porte-parole, elle n'est en aucun cas liée à l'actualité ukrainienne et n'a été accélérée d'aucune façon.

Mettre de l'huile sur le feu. Cependant, malgré la déclaration officielle du porte-parole du Pentagone, la date d'arrivée de ces nouvelles armes a surpris certains observateurs de longue date, martèle le média anglophone. C'est qu'ils craignent que cette livraison n'attise davantage une situation déjà dangereuse en Europe. L'annonce lors de la réunion de Bruxelles est intervenue quelques jours avant que l'Otan ne lance son exercice nucléaire annuel, connu sous le nom de Steadfast Noon. L'exercice de deux semaines se termine dimanche et comprend quelque 70 avions. Et, Politico rappelle que tout cela arrive au moment où, mercredi, la Russie a organisé un exercice nucléaire que son chef de la défense a décrit comme simulant une « frappe nucléaire massive » en représailles à une attaque nucléaire contre la Russie.

Les alliés du camp occidental sont nerveux. Se voulant rassurant, Politico analyse que « le message à l'origine de l'envoi des premières bombes en décembre s'adresse peut-être davantage aux alliés européens qui se sentent particulièrement vulnérables face à Moscou ». Mais, deux personnes familières avec la question de l'expédition à venir vers l'Europe ont confirmé le délai accéléré signalé dans le câble diplomatique. Ils ont demandé à ne pas être nommés en raison de la sensibilité de la question. Le câble, qui n'a pas été rendu public auparavant et qui a été écrit pour être distribué dans tout le Pentagone et le Département d'Etat afin de donner aux décideurs un aperçu de ce qui a été discuté entre les ministres de la Défense lors de la réunion de l'Otan, indique clairement que les alliés sont nerveux, et que les Etats-Unis dispatchent de nouvelles armes nucléaires en Europe. En outre, Tom Collina, directeur des politiques au Ploughshares Fund, un groupe de désarmement, a averti que que toute initiative liée au nucléaire – aussi modeste soit-elle – pourrait avoir des conséquences imprévues.

Olivier Renault

