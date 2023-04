Les Etats-Unis vont-ils laisser l’UE seule face au conflit en Ukraine ?

En incitant les Européens à ne pas se penser en « suiveurs » des Etats-Unis, Emmanuel Macron, offre la carte attendue aux Etats-Unis pour se désengager du conflit en Ukraine. Les déclarations du président français font jaser de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que le président français joue, finalement, le rôle des Etats-Unis et des démocrates en particulier ?



« Alors que les tensions entre la Chine et Taïwan s’intensifient, le président français plaide pour l’indépendance vis-à-vis des positions américaines », a noté Politico. Le président français s’est exprimé sur le sujet lors d’un entretien accordé au média politique dans l’avion qui le ramenait d’une visite d’État de trois jours en Chine, quelques heures avant que Pékin ne lance des exercices militaires de grande ampleur autour de Taïwan : « Pour Emmanuel Macron, l’Europe doit réduire sa dépendance à l’égard des États-Unis et éviter d’être entraînée dans une éventuelle confrontation avec la Chine au sujet de Taïwan ».

La réplique américaine n’a pas tardé. Observateur Continental signalait déjà au mois de février dernier que les Etats-Unis « vont abandonner l’Europe et l’Ukraine pour Taïwan ». La déclaration d’Emmanuel Macron s’accorde, donc, quelque part avec celle d’un analyste américain qui évoquait le fait que « de plus en plus de politiciens et de membres de l'élite de la politique étrangère à Washington remettent en question leur implication extrêmement importante dans la guerre en Ukraine ».

Est-ce que Emmanuel Macron apparaît, là aussi, en serviteur des Etats-Unis ? Déjà dans le passé, la phrase d'Emmanuel Macron datant de novembre 2019, publiée dans The Economist, « ce que nous vivons actuellement, c’est la mort cérébrale de l’Otan » avait intrigué les analystes. Pour Observateur Continental, cela ne semblait avoir été qu' « une annonce en faveur de Berlin et de la politique de l'Otan et non un changement de cap militaire ». L’Otan, depuis, a regroupé ses forces autour du conflit en Ukraine. A l’aune du conflit en Ukraine et de la forte implication d’Emmanuel Macron pour soutenir militairement et financièrement l’Ukraine et l’implication de l’Otan, il est juste de constater que ce dernier a permis de renforcer l’implication de l’Otan sur le continent européen.

Sa nouvelle sortie sur les tensions entre la Chine et Taïwan se conjugue à merveille avec la volonté des Etats-Unis de quitter leurs engagements militaires et financiers pour l’Ukraine. Observateur Continental citait déjà en février dernier qu’« un rapport du Washington Journal a révélé que dans un conflit avec Taïwan, toutes les munitions de haute précision seraient épuisées en moins d'une semaine alors que les mêmes armes dont l'Asie pourrait avoir davantage besoin sont, actuellement, fournies aux Ukrainiens. Le complexe de sécurité américain a, donc, appris du jour au lendemain qu'il n'aurait pas assez de munitions pour défendre pleinement Taïwan en cas d'urgence ». La déclaration française permet aux Etats-Unis d’annoncer ouvertement la couleur en déclarant laisser de manière officielle la question du conflit ukrainien à l’UE pour les dépenses et pour les armes.



Les États-Unis peuvent laisser l'Europe gérer seuls le conflit ukrainien, a déclaré le sénateur républicain de Floride Marco Rubio dans une vidéo postée sur son compte Twitter, commentant les propos du président français, Emmanuel Macron, contre l'entraînement de l'UE dans le conflit pour Taïwan : « Nous devons savoir si Emmanuel Macron parle pour l'Europe après sa réunion de 6 heures en Chine. Il a déclaré aux journalistes que l'Europe devrait créer une distance avec les États-Unis et ne devrait pas s'impliquer dans le soutien de l'Amérique par rapport à la Chine en ce qui concerne Taïwan ». Marco Rubio estime que les États-Unis devraient déterminer au nom de qui Emmanuel Macron a fait une telle déclaration afin de savoir si il avait parlé uniquement au nom de la France ou de l'ensemble de l'Union européenne ?



« En parlant de ne pas s'impliquer dans d'autres conflits, pas dans nos conflits, nous devons demander à l'Europe, parle-t-il pour eux ? », continue Marco Rubio, car selon lui, « nous sommes maintenant assez fortement impliqués dans la question de l'Ukraine, nous dépensons beaucoup d'argent des contribuables pour la question européenne ». Selon le sénateur républicain, il croyait qu'être des alliés pour nos alliés était dans l'intérêt international des États : « Mais si la position de l'UE n'est pas de choisir son camp entre les États-Unis et la Chine sur Taïwan alors, peut-être, que Washington ne devrait pas non plus prendre parti ».



Le sénateur a suggéré que dans un tel cas, les États-Unis devraient se concentrer sur Taïwan et la menace chinoise et que l'Europe devrait se débrouiller toute seule avec l'Ukraine. Il a ajouté que l'UE et la France ont été fortement dépendantes des États-Unis pour leur propre défense au cours des dernières années, rappelant que lorsque la France a décidé d'envoyer des troupes dans les pays d'Afrique du Nord pour lutter contre le terrorisme, elle ne pouvait pas les envoyer seule. Si l'ensemble de l'UE partage la position d’Emmanuel Macron sur les conflits et la défense, cela permettra aux États-Unis d'économiser pas mal de finances, a résumé Marco Rubio.

N’est-il, donc, pas envisageable de penser que le président français, Emmanuel Macron, se fasse le porte-parole des démocrates américains, et, donc, de la politique de Joe Biden ? Quoi qu’il en soit des responsables politiques aux Etats-Unis ou en Allemagne se posent des questions sur l’attitude d’Emmanuel Macron. « Macron semble avoir perdu la tête. Alors que les Etats-Unis soutiennent l'Ukraine et défendent ainsi l'Europe, il demande une démarcation avec l'Amérique et un rapprochement avec la Chine. Avec une rhétorique aussi naïve et dangereuse, il affaiblit l'Europe », a tweeté Norbert Röttgen, député de la CDU au Bundestag.



Pierre Duval

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4805