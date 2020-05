Les études « anti Raoult » décryptées, aucune ne remet en question l’efficacité du protocole, bien au contraire

La presse ne cesse de multiplier les infos sur les études qui prouveraient l’inefficacité du protocole Raoult (hydroxychloroquine et azithromycine). Nous en avons compté cinq et nous les avons toutes étudiées.

A y regarder de plus près l’efficacité du protocole en sort renforcée… Vérifiez vous-mêmes et devenez complotistes…

https://www.lci.fr/sante/covid-19-deux-etudes-recentes-demontrent-l-inefficacite-de-l-hydroxychloroquine-contre-le-coronavirus-2153867.html

Première étude : France Mahevas Paris

Elle porte sur 181 patients de differents hopitaux, aucun n’en est au début de la maladie, tous ont une pneumonie necessitant un apport en oxygène

https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1844

Attention les subtilités sont dans les annexes, on y découvre que :

nombre de cas dont passés en soins intensifs dont décès

Protocole Raoult

hk et azi 15 0 0

Hors protocole Raoult 166 41 17

dont hk seule 77 19 9 dont groupe sans hk 89 22 8

Seuls les malades en situation sévère des deux groupes auraient reçu en plus l’azithromycine ce qui donne 100% de guérison pour le groupe qui a bénéficié du protocole complet avec hydroxychloroquine et 90% pour les autres.

At day 21, 79% of patients in the treatment group had been weaned from oxygen compared with 74% in the control group (relative risk 1.1, 95% confidence interval 0.9 to 1.3). Furthermore, 80% of patients in both groups had been discharged to home or rehabilitation (1.0, 0.9 to 1.2 ; table 2). None of the 15 patients who received a combination of hydroxychloroquine and azithromycin was transferred to intensive care and none died. Additionally, these patients had fewer severe signs at admission compared with patients who received hydroxychloroquine without azithromycin (oxygen flow : 2 L/min, interquartile range 1.25-4 v 3 L/min, 2-6 ; respiratory frequency : 25 per min, interquartile range 22-33 v 28 per min, 24-32 ; percentage of lung affected >50% : 13% v 17%). Finally, 26 patients received azithromycin without hydroxychloroquine. Among these patients, six were admitted to the intensive care unit and five died.

Didier Raoult

Pourquoi le méthodologiste de l’étude (Pr Philippe Ravaud) a-t-il refusé d’analyser les données qui montrent que l’azithromycine et l’hydroxychloroquine (0 passage en réa, 0 mort, sur 15 patients) marchent mieux que le traitement standard (16 passages en réa, 3 morts, sur 63) ?

Deuxième étude Chine

Cette étude concerne des malades à des stades modérés, tous ont survécu. L4étude ne prouve rien ni dans un sens ni dans l’autre.

Il y avait un groupe avec HCQ et un groupe sans mais dans les deux groupes nous trouvons un pourcentage identique qui reçoit l’antibiotique. Les traitements concomitants, y compris les antiviraux, les antibiotiques et la thérapie systémique aux glucocorticoïdes, étaient similaires dans les deux groupes.

Nous n’avons aucune précision sur les résultats des ceux qui bénéficiaient du protocole Raoult (hcq et azithromycine)

https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1849

Après le fiasco de « Discovery » les rats de labos sont dans l’incapacité de démontrer que Raoult se soit trompé. Alors ils publient des séries statistiques qui ne résistent pas à l’analyse.

Il ne s’agit pas d’études mais de chiffres récupérés dans des hopitaux. Nous ne devons jamais oublier que le malade qui arrive dans un hopital surtout aux Etats Unis n’en est plus aux premiers symptomes de la maladie mais à un stade très dégradé. Le protocole Raoult permet justement d’éviter cette situation.

De manière systématique les médecins tentent le tout pour le tout et placent les malades intubés …sous hydroxychloroquine.

Les données statistiques du nejm

Ce qu’ils racontent :

https://fr.news.yahoo.com/coronavirus-nouvelle-etude-efficacite-chloroquine-soigner-covid-19-090409574.html

Voici un fil conducteur sur la façon dont l’ étude observationnelle @nejm New York a été biaisée afin de masquer les avantages significatifs de l’hydroxychloroquine (HCQ) pour les patients hospitalisés. rien de commun entre les malades traités à l’hcq et les autres : la moitié souffre d’hypertension (6%) pour les autres… La saturation en oxygène est moins bonne.

Mais surtout : les deux groupes bénéficient d’antibiotiques…

Et pourtant , les patients COVID qui ont développé une insuffisance respiratoire à l’hôpital de NY se sont avérés 4 fois plus susceptibles de survivre lorsqu’ils étaient traités avec HCQ !

En plus mauvais état au début du traitement les patients traités avec l’hcq sont intubés pour 154 sur 811 (19%), les autres sont 26 sur 274 (9%).

32% de malades intubés traités à l’hydroxychloroquine décèdent, les deux tiers des malades sans hcq

https://threadreaderapp.com/thread/1259154540630364162.html?fbclid=IwAR1MMQkO4qSz0JjSfF24-Z4figTBfPjzzovrijinaxl68BOLQWfTDrUyPLw

Même problème pour une autre série statistique venue des Etats Unis

les données statistiques du jamanetwork

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766117?appId=scweb

Les auteurs de l’étude reconnaissent que de nombreux malades sont passés sous HCK et azi parce que leur état se dégradait. Ainsi en passant sous respirateur artificiel ils recevaient hck et azi. Le groupe des « sans médicament » se dégonfle des cas graves qui vont mourir dans les autres groupes.

On découvre ainsi que le groupe traité à l’hck + azi compte 608 malades non passés par les soins intensifs ou pas plus d’une journée. S’y ajoutént 100 patients entrés en soins intensifs plus d’une journée, soit un total de 708 personnes. Pourtant ce groupe compte au final 735 patients au moment de comptabiliser les décés …

Le traitement à l’hydroxychloroquine et à l’azithromycine n’a commencé que très tardivement pour les malades en état très grave et dans la moitié des cas après la ventilation mécanique

La rapidité avec laquelle les patients sont entrés dans les soins intensifs et ont subi une ventilation mécanique, souvent en même temps que l’initiation de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine, ont rendu ces résultats inadaptés aux analyses d’efficacité. Parmi les patients bénéficiant d’une ventilation mécanique et recevant de l’hydroxychloroquine + azithromycine, de l’hydroxychloroquine seule ou de l’azithromycine seule, 49,6% ont été ventilés avant ou en même temps que le début de ces traitements.

L’étude montre pourtant une efficacité de l’azithromycine

Pour le sous-échantillon de 211 patients recevant de l’azithromycine seule, l’estimation de la mortalité par point HR était de 0,56, mais l’intervalle de confiance a dépassé 1,0. Cela suggère la possibilité d’une véritable association protectrice.

L’étude dite des vétérants

Ils en jubilent : une étude américaine met en garde sur les dangers de la chloroquine . bien rares sont les journalistes français à comprendre l’Anglais et à savoir lire.

La fameuse étude n’est qu’un relevé statistique destiné à démolir Trump qui a autorisé le protocole Raoult. Une simple lecture du compte rendu permet de constater que des cas ont été analysés a posteriori c ’est à dire après la maladie .

réponse de Raoult

Response-to-Magagnoli

Il s’agit uniquement d’hommes très malades avec de nombreuses co morbidités et traités tardivement.

Le groupe sans hydroxychloroquine (hc) qui aurait obtenu les meilleurs résultats a été traité tout de même à l’antibiotique (azithromycine) dans 50 cas, les autres ont reçu un autre antibiotique. Les comorbidités sont moins nombreuses que dans les autres groupes . . Le tableau 1 voit le groupe sans HC tomber de 177 patients à 158 au moment de la ventilation. L’étude a ainsi enlevé les 19 malades les plus gravement atteints du groupe sans hc…

Le groupe avec hydrocloroquine et sans azythromycine qui obtient les plus mauvais résultats s’est vu gonfler au dernier moment de malades après échec de la ventilation enlevés au groupe précédent

Le groupe combinant Hydroxychloroquine et azithromycine obtient les meilleurs résultats même s’il a « été gonflé lui aussi de 11 malades moribonds : on s’en serait douté, c’est le protocole Raoult

Après réintégration dans leur groupe d’origine des mourants on obtient :

Hoxydrochloroquine seule : 22 %de décès

HC et az 13%

Az seule ou pas az 21%

A cursory browse through Table 2 of the paper shows that the patients that would eventually comprise the HC group were the sickest upon admission, the HC+AZ patients were intermediate and the patients that would elect no HC group were the least sick. This is prior to intervention.

This sort of sampling bias highlights the importance of double blind randomization to determine efficacy. Such an a priori correlation might be due to sicker patients opting for experimental treatments at a higher rate. In any case, it would not be wise to interpret these data as indicating that the interventions cause the worse outcomes. The underlying health state is probably responsible.

Some examples follow, then a criticism of what the authors have written into their Results and Discussion.

Known risk factors include age, weight and blood pressure ; and signs of severe disease include kidney damage.

Browsing through table 2 looking for parameters with lowish p-values :

Mean systolic blood pressure differences between groups showed a p-value of just under 0.05 (statistically significant), with values of 136, 132, and 129 across the groups (HC, HC+AZ, no HC), but more significantly, the HC group had 34% of patients with BP information showing up in the very highest pressure group (27.8/0.804, the denominator being the fraction with information on BP in that group), while HC+AZ had 30% and no HC had 25%.

Un rapide survol du tableau 2 du document montre que les patients qui finiraient par constituer le groupe HC étaient les plus malades à l’admission, les patients HC + AZ étaient intermédiaires et les patients choisis pour le groupe sans HC étaient les moins malades.

En tout état de cause, il ne serait pas judicieux d’interpréter ces données comme indiquant que les interventions provoquent les pires résultats. L’état de santé sous-jacent est probablement responsable.

Jean Bernard Cadier

https://www.bfmtv.com/international/etats-unis-une-etude-preliminaire-sur-l-hydroxychloroquine-livre-des-resultats-peu-probants-1898508.html

Un prix Joseph Staline pour Cnews qui mélange la pseudo étude ci-dessus et le guide thérapeutique des Instituts Nationaux de Santé très hostile à Trump qui déconseille la bithérapie pour les cas sévères…

https://www.nih.gov/news-events/news-releases