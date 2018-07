Les Européens n’ont-ils pas tiré de leçon de leur stratégie pro-islamiste ?

Frères musulmans, islamisme, Ghannouchi, démocratie

Voilà un journaliste "Observateur" du Point qui suit de près la vie politique tunisienne et une "Spécialiste" en Géopolitique des Islamismes, qui semblent gober les discours du leader islamiste d'Ennahdha ! Naïfs ou manque de culture pour tomber dans son piège ?

Après avoir gobé et soutenu l'islamisme des Frères musulmans qu'ils qualifiaient de modéré, jusqu'à le vendre aux tunisiens sous ce label ; de plus en plus de journalistes et de "spécialistes" français sont en train de gober la dernière trouvaille de Ghannouchi qui proclame que son parti est le parti des "musulmans démocrates" à l'instar de celui des "chrétiens démocrates" d'Europe, poussant la comédie jusqu'à s'agacer des médias occidentaux qui continueraient à le qualifier d'islamiste alors qu'il se dit musulman démocrate !

Après avoir joué de l'amalgame entre islam et islamisme ; après avoir joué du concept "islamisme modéré" ; après avoir renier son appartenance à l'organisation des Frères musulmans ; après s'être défait de ses habits "religieux" les troquant contre costumes et cravates pour faire moderne ; voilà qu'il cherche à jouer du concept "démocratie" que les Frères musulmans ont toujours rejeté pour son origine occidentale dont ils ne trouvent trace dans le coran !

Qui peut croire à toutes ces fadaises ? Ces journalistes et autres "spécialistes" n'auraient donc tiré aucune leçon de l'islamisme au pouvoir en Turquie depuis plus de 15 ans ?

Erdogan que Ghannouchi prend pour modèle, n'a pas suffit à leur ouvrir les yeux ? Est-ce qu'il leur faut d'autres "expériences islamistes" pour comprendre que l'islamisme ne peut ni être modéré et encore moins démocrate ?

Pourtant les discours de Ghannouchi usant et abusant de la "taqîya", n'ont cessé de changer depuis son retour d'exil, pour les adapter aux tunisiens inquiets de la régression qu'il leur propose en se conformant à la chariaa et surtout aux occidentaux inquiets de l'islamisme qui s'installe chez eux et de ses conséquences.

Si dans un premier temps pour se rassurer et pour ne pas heurter les Frères musulmans et leurs sponsors pétromonarques grands "amis" de la France, ces "spécialistes de l’islamisme" ont créé le concept d'islamisme modéré ; faudrait-il qu'ils poursuivent ce jeu de dupe jusqu'à broder sur le concept de "musulmans démocrates", alors que l'Europe vit dans sa chair le terrorisme, cette arme imparable de l'islamisme ? !

Quel aveuglement et quelle inconscience !

Et dire que de plus en plus de "spécialistes" continuent à encenser Ghannouchi et les Frères musulmans. Ignorent-ils que la doctrine qui fonde tous les islamismes, n'est autre que le wahhabisme que soutiennent et financent les pétromonarques ?

Or tout le monde sait que "Le Printemps Arabe", censé instaurer la démocratie, n'est qu'une supercherie et une succession de coup d'Etat dans des Républiques "arabes", organisés par des pétromonarques, à leur tête l'émir du Qatar, avec l'aval des EU & de l'UE, pour installer au pouvoir les Frères musulmans !

Autrement, qui peut croire un seul instant au désir réel des pétromonarques d'instaurer la démocratie dans ces pays, eux qui ne la pratiquent pas chez eux ?

Il faut être naïf pour croire que le Qatar qui donne l'illusion d'un pays démocratique à travers Aljazeera TV et ses journalistes formés à la BBC analysant et décortiquant tous les régimes du monde "arabe" avec une liberté totale ... mais qui critiquent jamais le régime qatari ; preuve s'il en est besoin que ce média est la voix de son maître !

Il faut être naïf pour ne pas voir dans la "politique-d'embrassons-nous-Folleville" de Ghannouchi, une postures pour amadouer les tunisiens récalcitrants à leur islamisme et amadouer un Occident inquiet de la montée de l'islamisme dans le monde "arabe" et de son corollaire, le populisme chez eux ! Autrement qui peut croire à un virement de 180° de sa position envers les femmes "en cheveux", les juifs, les homosexuels qu'il n'y a pas si longtemps ses hommes harcelaient, s'ils ne les violentaient pas !

Ces "spécialistes" pour se rassurer, parlent de sécularisation de certains partis islamistes. Ne voient-ils pas qu'Erdogan cherche par tous les moyens d'en finir avec la laïcité du père fondateur de la Turquie moderne ? S'ils prêtent cette intention à Ghannouchi, le plus simple ne serait-il pas qu'ils lui demandent de l'annoncer clairement en acceptant que la laïcité soit constitutionnalisée ? Or on sait ce que son modèle turc en fait ...

L'hypocrisie de ces "spécialistes de l'islamisme", est qu'ils s'accommodent de l'islamisme "modéré" qu'ils disent compatible avec la "démocratie arabe", mais le refusent chez eux, l'estimant incompatible avec la démocratie occidentale ; faignant d'oublier que l'islamisme s'installe aussi en Europe. Il suffit de voir la poussée agressive des islamistes dans certains pays de l'UE, qui cherchent à exister sur la scène politique par tous les moyens. Malheureusement, ils y arrivent petit à petit, la démographie jouant en leur faveur !

Les Anglais leur ont déjà accordé des tribunaux Islamiques où la chariaa prime sur le droit anglais en matière matrimoniale, sous prétexte de désengorger les Cours de Sa Majesté ...

Autrement, comment expliquent-ils que dans leur pays la priorité soit donnée à la lutte contre l'islamisme, celui là même qu'ils trouvent vivable chez les "arabes" ? Comment expliquent-ils le soutien de leurs gouvernants aux Frères musulmans, ceux-là même qui diffusent le wahhabisme aussi bien chez les "arabes" qu'en Occident ? Oublient-ils qu'il a déjà diffusé dans les populations françaises d'origine maghrébine ? Or s'ils estiment que l'islamisme des Frères musulmans est bon pour les "arabes", pourquoi ne le serait-il pas pour les français d'origine "arabe" ? Et s'il est bon pour les "arabes" pourquoi ne serait-il pas bon pour les français ? Car leurs "analyses" confortent les Frères musulmans dans leur politique expansionniste.

Alors stop à toutes ces analyses stupides qui fleurent le racisme quand pour ces "spécialistes", les valeurs universelles sont à géométrie variable, adaptables aux "arabes".

Les peuples du sud de Mare nostrum aspirent aux mêmes valeurs universelles que ceux du nord ! Et malheureusement, tous ces peuples sont sur le même bateau pour la lutte contre l'islamisme, depuis leur invasion par le wahhabisme. Ce qui est arrivé dans les villes du sud de la Méditerranée est en train de se produire dans celles du Nord. Pour en mesurer l’étendue, il faut voir la vitesse exponentielle avec laquelle l’islamisme s'y repend : pour cela il suffit de voir le nombre de femmes voilées, porte-étendard de l'islamisme, envahir l'espace public !