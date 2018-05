Les Exigences de Khamenei et la Fin du Régime des Mollahs

Quand on veut faire la guerre à tout prix, il faut désigner l’ennemi et le combattre. Et quand on est un Occidental, on le fait à la manière des hoplites grecs, dans la plaine, frontalement et violemment, ainsi que l’explique Victor Davis Hanson dans son essai Le modèle occidental de la guerre. De plus, de nos jours, après les deux guerres mondiales du XXe siècle, on ne peut plus partir en guerre comme cela, sur un coup de tête, par simple envie de conquête. Il faut un habillage, des prétextes, de façon à avoir un minimum d’assentiment du peuple, ou a minima son désintérêt. Nous, Occidentaux, faisons des guerres au nom des droits de l’Homme, afin d’instaurer des démocraties un peu partout (surtout là où il y a du pétrole et du gaz) ; qu’on se le dise. Ainsi drapés des oripeaux du bien, nous pouvons partir sans état d’âmes combattre les forces du mal. Les médias dominants (comprendre les propagandistes) se chargent de la publicité pour vendre le produit au grand public.

Quand on est un empire de surcroît, que l’on a des vassaux et que l’on voudrait vassaliser d’autres pays, alors on impose impérialement à quiconque de choisir son camp. Si vous n’êtes pas avec nous, c’est que vous êtes contre nous, du côté du mal. Il n’y a pas d’autre choix, pas moyen d’ergoter, de discuter ; c’est oui ou non, 1 ou 0. La démarche est binaire, tout comme le résultat attendu.

En résumé la logique de guerre est manichéenne et sans ambiguïté. Elle désigne un vainqueur et un vaincu. Le processus doit être rapide. Les dividendes vont au crédit du seul vainqueur.