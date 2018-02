Les exilés du Parc de Belleville

Le Parc de Belleville est une réussite.

Il est situé sur les hauteurs du vingtième arrondissement de Paris, au cœur d'un quartier populaire qui a accueilli différentes vagues d’immigration depuis des dizaines d'années. C'est un des plus denses quartiers de Paris, mélange de populations de toutes origines, en perpétuel mouvement.

Quand il fait beau, il accueille ceux qui veulent boire un verre au soleil, prendre place sur les pelouses, très occupées lors des belles journées d'été, profiter de la fraîcheur avec la longue fontaine en cascade... Sur la place du Belvédère ou dans l'amphithéâtre en plein air, sont organisées des fêtes ou des rencontres avec les d'artistes ou les associations du quartier.

Dans ce jardin écologique, très bien entretenu par les bons soins d'un jardinier bienveillant avec les plantes et les visiteurs, il y a place pour les amoureux... de Paris, en balade, les solitaires qui cherchent un banc pour rêver, les amateurs de lecture, de danse ou de taï-chi-chuan ou les touristes qui viennent pour le point de vue sur Paris. Pour les jeunes enfants, un village en bois les attend où ils pourront grimper, se cacher, faire des glissades... Les jeunes et les moins jeunes ont à leur disposition des tables de ping-pong en dur.



Le Parc peut être fermé en cas d'intempéries, notamment par grand vent, mais il est tout beau aussi dans le dialogue du soleil et de la neige même si la neige masque fortement la diversité des plantes et des arbres... et apporte le froid.

Avec le froid et la neige, la presse a parlé des trop nombreuses personnes qui dorment, dehors, à Paris. En particulier des jeunes exilés, isolés, dans l'Est parisien. Il y a la nuit, le froid.

Il y a aussi la faim.

Le Parc de Belleville est dans l'Est parisien. Et dans ce parc, depuis le printemps, des jeunes isolés, exilés, viennent pour avoir un repas chaud. Les jeudis et vendredis à midi, ils sont cent à cent cinquante, beaucoup après un cours de français qu'ils suivent dans le voisinage. Depuis quelque temps, le samedi et le dimanche, un peu moins nombreux .

On ne leur sert pas la piquette de Ramponneau mais un repas, avec un plat chaud, un dessert fait de gâteaux, de fruits, quelquefois de friandises et des boissons, de l'eau, des jus de fruit ou du thé chaud. De équipes se relaient pour assurer, chaque jour au moins un plat chaud, complété par ce que peuvent apporter des gens du quartier. Le parc est beau sous la neige. Un peu moins sous la pluie et quand il fait froid.

Les tables de ping-pong, en dur, utilisation imprévue par les architectes du jardin, sont un moment détournées de leur but premier. Elles deviennent tables de distribution et de pique-nique partiellement abritées par une toile temporaire...

Le Parc, les tables de ping-pong, les personnes qui apportent un peu de nourriture à ces jeunes seront-t-ils poursuivis pour détournement de bien public, délit de solidarité ?