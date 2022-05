Les extrémistes et nationalistes à la tête de la Turquie..

Sous-titre : Turquie : Scandale en Uruguay suite au geste du ministre turc des Affaires étrangères contre les manifestants arméniens

En visite à Montevideo, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, a fait de sa main le signe des Loups gris, l'organisation paramilitaire d’extrême droite et nationaliste, qui nie l'existence du génocide des Arméniens et qui est utilisée par le pouvoir turc pour ses basses besognes[1]. Les « services » de cette organisation ont été utilisés à maintes reprises à Chypre également, notamment, durant les années récentes, pour museler l’opposition chypriote turque. Et sur la question chypriote, ce groupe ultranationaliste a des positions extrêmes allant jusqu’à prôner l’occupation de la totalité de l’île[2].

Ce geste du ministre turc en direction d’un groupe de manifestants arméniens qui protestaient contre sa visite a déclenché un scandale national et international.

Les Loups gris est une organisation paramilitaire ultranationaliste. Elle nie, entre autres, l'existence du génocide arménien et a été interdite en 2020 par des pays européens tels que l'Autriche et la France à la suite d'attaques de ses membres contre la communauté arménienne locale.

Les Loups gris sont l'un des principaux soutiens du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le mouvement cible les Arméniens, les Kurdes, les militants de gauche et les défenseurs des droits humains, et est à l'origine de nombreuses attaques[3].

Le geste de Çavuşoğlu à Montevideo est survenu la veille du jour qui marque le 107e anniversaire du début du génocide des Arméniens.

Après le scandale, le ministre uruguayen des Affaires étrangères, Francisco Bustillo, a décidé de convoquer l'ambassadeur de Turquie en Uruguay, Hüseyin Müftüoğlu. Rappelons également que Francisco Bustillo était l'orateur principal au nom de l’exécutif uruguayen à la cérémonie commémorative du génocide des Arméniens.

Çavuşoğlu n'a pas seulement offensé les Arméniens uruguayens mais l'ensemble des Arméniens, puisque le premier pays au monde à reconnaître le génocide arménien[4] a été précisément l'Uruguay en 1965.

* La vidéo montrant le ministre turc en train de faire le signe de reconnaissance des Loups gris est visible sur : https://twitter.com/i/status/1517958289677557761 et sur : Newsroom Infobae du 24 Avril 2022 : https://www.infobae.com/fr/2022/04/24/scandale-en-uruguay-suite-au-geste-reprehensible-du-ministre-turc-des-affaires-etrangeres-contre-les-manifestants-armeniens/