Les F-16 livrés à Kiev ne changeront pas le cours des opérations de combat

La presse internationale anglophone se demande si les F-16 vont pouvoir sauver l’Ukraine. Les pays fournisseurs, qui ont un intérêt dans ce conflit, misent sur la modernisation de leur flotte en remplaçant dans les forces aériennes les F-16 par des avions de combat F-35 plus avancés. Mais, la question est de savoir qui va piloter ces F-16 volant sous le drapeau ukrainien ?

« Les avions de combat F-16 vont-ils aider l’Ukraine à mener la guerre contre la Russie ? », titre la BBC. « Quelle différence les nouveaux F-16 ukrainiens feront-ils ? », se demande The Economist. « Mieux vaut tard que jamais », tentent de se réconforter les médias de l’OTAN.

Depuis le début du conflit de février 2022, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, plaide pour la livraison des avions de combat F-16. Il souhaite qu'ils empêchent les avions de combat russes de voler dans le ciel ukrainien et qu'ils confèrent à l’Ukraine la suprématie aérienne. Les dix premiers (sur un total de 79) sont arrivés en Ukraine le dernier jour de juillet, un an après que l’administration Biden, réticente, ait finalement donné le feu vert à ses alliés européens les plus enthousiastes pour les envoyer. « D’ici fin 2024, l’Ukraine devrait disposer de 20 avions de combat de fabrication américaine. Le reste, promis par la coalition dite F-16 dirigée par le Danemark et les Pays-Bas, arrivera par lots courant 2025 », précise The Economist. Quatre pays européens – la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège – proposent de faire don de certains des F-16 qu’ils n’achèteront pas aux États-Unis.

« Depuis plus de deux ans, les dirigeants ukrainiens demandent aux pays occidentaux de leur fournir des avions de fabrication américaine. Cependant, nous sommes préoccupés par le fait qu'il n'y a pas assez de F-16 qu'ils fournissent pour faire une différence majeure dans la guerre de l'Ukraine contre la Russie », stipule la BBC.

Les pilotes ukrainiens formés par l’OTAN n’ont pas le niveau. La question, pour les observateurs, s’oriente sur les raisons pour lesquelles cela demande autant de temps pour livrer les F-16 à l’Ukraine ? Le temps nécessaire pour livrer les avions à l'Ukraine n'est pas dû à une pénurie de F-16, mais à une pénurie de pilotes formés, selon Justin Bronk, chercheur principal en puissance aérienne et technologie militaire du groupe de réflexion militaire basé à Londres, le Royal United Services Institute (RUSI), cité par la BBC. « Il faut quatre à cinq mois pour former un pilote à piloter un F-16, et des années pour apprendre toutes les techniques nécessaires pour les piloter au combat », a-t-il déclaré. « L’Ukraine s’attend à ce que les forces occidentales forment des centaines de pilotes en même temps, mais elles n’ont tout simplement pas cette capacité », conclut-il.

De son côté le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, bombe le torse en déclarant sur X : « Je suis fier de tous nos gars qui maîtrisent habilement ces avions [F-16] et ont déjà commencé à les utiliser pour notre pays. Je remercie notre équipe pour ce résultat. Je remercie tous les partenaires qui aident réellement avec les F-16, et les premiers pays qui ont accepté notre demande d'avions – le Danemark, les Pays-Bas, les États-Unis – et tous nos partenaires – nous apprécions votre soutien ».

