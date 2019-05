Les féministes US pétitionnent contre Delon, silencieuses sur le sort de femmes afghanes, en Inde (les vitriolées) et les enfants affamés !

les pronucléaires me reprochent de m’indigner contre les centrales nucléaires et non contre les centrales à charbon ...

les pro agriculture intensive me reprochent de m’indigner contre les pesticides et non contre les faux producteurs bio ...

les partisans d’Asselineau me reprochent de m’indigner contre le Frexit et non contre les décisions idiotes de l’Europe ...



les anti Gilets Jaunes me reprochent de m’indigner contre les violences policières et non contre les violences des manifestants ...



les anti palestiniens me reprochent de m’indigner contre les violences israéliennes et non contre les violences palestiniennes ...

dans tous les cas, je répondrai « l’un n’empêche pas l’autre »