On dit, de façon un peu précipitée, que les femmes sont un point d'interrogation pour les hommes. Néanmoins, pour cette époque, modulo la question de la nature féminine en général, on peut aisément repérer l'origine d'une insatisfaction des femmes (parallèlement à celle des hommes). Comme les hommes et les femmes sont interdépendants, la santé psychique de l'un résulte de l'autre. Ainsi donc, on verra qu'aucun ne pourra s'en sortir seul, et que les tentatives de disjonction du masculin d'avec le féminin sont périlleuses, sinon stupides.

Que les femmes mentent, on le sait. Ce qu'on ne sait pas, en revanche, c'est en quoi et pourquoi elles mentent.

Le goût des femmes n'a pas changé, elles veulent (avec des variations) :

Des hommes virils, ce qui implique...

Que la virilité ne s'entend pas comme on le comprend d'ordinaire. La virilité est d'abord le qualificatif d'un homme « complet ». Le caractère complet, total, réalisé, de cet homme signifie non pas qu'il est barbu et musclé, mais qu'il a le sens du fardeau, de la responsabilité, du devoir and so on. Que l'homme viril a la faculté, en conséquence, d'émettre des jugements.

Les femmes veulent des jugeurs, c'est-à-dire des hommes capables de discriminer entre leurs propres sentiments, d'émettre un opinion sur le monde, et, ce faisant, qui sont capables de produire un système paradigmatique de valeurs grâce auquel ils combattent le Néant – à savoir tout ce qui guette la « sûreté » du couple.

Pour ce faire, l'homme viril doit compter sur la discrimination – au cœur même du jugement. Le jugement est précisément la capacité de classifier les objets, de sorte qu'au total on en arrive à une hiérarchisation du contenu du monde (et des pensées). Ainsi, l'homme viril juge – et il est viril parce qu'il juge. Le jugement, c'est-à-dire la discrimination, nécessite la « force » pour discriminer, ce qui marque la véritable virilité. Le jugement n'est donc pas si simple. Il faut protéger la femme non seulement des affres « physiques » mais aussi de l'ensemble ordinaire des difficultés psychologiques (à savoir le nihilisme et le relativisme). Et en cela, les femmes n'ont pas la complexion1 nécessaire.

La capacité discriminative, aujourd'hui limitée (la plupart du temps) au côté psychologique, à l'évitement des traumatismes, était autrefois étendue aux rapports de dominations entre les hommes. Car la principale utilité de la discrimination est d'abord de délimiter un terrain. Le juge, par conséquent le discriminant, éloigne les bêtes (physiques) et chasse les démons (psychiques). En d'autres termes : le discriminant établit « son pays » – son Cosmos, c'est-à-dire l'Ordre.

L'établissement de l'Ordre est impératif quelles que soient les circonstances...

Sinon les femmes ne pourraient engendrer. L'acte d'enfantement nécessite, en tous les cas, la mise en place d'un espace sûr au sein duquel la femme peut accoucher. La fondation d'un Cosmos, fondement nécessaire pour la survie de l'espèce, est alors une technique datant du préambule de la vie, et a été un outil fondamental pour qu'elle puisse s'épanouir sur Terre.

D'ailleurs, la capacité discriminante est à l'origine du concept d'Etat – lequel dépend entièrement de la faculté à « tracer des frontières » non seulement terrestres, mais aussi psychologiques (entre « Nous » et les « Autres », les barbares, les démons).

L'Etat dans lequel on vit permet un accouchement serein, et dans de bonnes conditions, sans quoi le pays dès lors est un mauvais pays, c'est-à-dire soit tyrannique (hyper-viril), soit incapable (hypo-viril).

Ainsi donc, les femmes veulent des hommes virils, en conséquence des hommes qui tuent le « dragon », le « démon », les « bêtes »...

Maintenant, il est question de savoir pourquoi, ces temps-ci, les femmes mentent.

D'abord, les hommes mentent aussi. On pourrait même soutenir que ce mensonge a été inventé par les hommes, et que les femmes n'ont fait que suivre leur avis, car on constate, en général, qu'à y regarder les hommes furent premier à s'opposer de concert aux phénomènes de la discrimination et de la ségrégation. Avec cette opposition, il n'y a non pas la crainte des conséquences néfastes de telles attitudes, mais d'abord – et surtout – l'effort que coûte des mouvements dont l'objectif, en définitive, est l'établissement de l'Ordre par le biais de la discrimination des « choses ». Autrement dit : on abhorre surtout le fait de devoir « devoir », et la responsabilité qu'implique le devoir « devoir », puisque ça « coûte » – il faut se faire violence en soi.

La discrimination dont il est ici sujet n'est pas la discrimination raciale, forme grotesque et abusive de la discrimination en général, mais le jugement de valeur, c'est-à-dire l'anti-relativisme.

Et il s'avère très difficile d'être anti-relativiste – plus qu'on ne le croit !

Peut-être faudrait-il en premier disséquer ce reniement. Deux causes à celui-ci : (1) l'effort de juger, (2) la crainte de rater par son jugement, de violenter soi-même et les autres inutilement. À l'origine des deux causes : une modification subtile dans les modalités anthropologiques d'existence.

Si bien qu'en fin de compte, on peut dire que c'est la paresse qui motive le relativisme...

Et puis la crainte. La crainte d'afficher sa faiblesse.

Depuis le XIXe siècle, les femmes se sont mises dans l'idée de cacher leur faiblesse (laquelle leur servait auparavant d'outil). D'où vient le caractère redoublé de la négation : à la paresse s'ajoute désormais la crainte de paraître faible2.

Je veux pour preuve du mensonge l'attirance des femmes pour la machisme, puisqu'on remarque qu'à mesure que les femmes tendent vers le féminisme, en catimini, une tendance opposée jaillit de leur haine exagérée pour la virilité. En sorte que les femmes en viennent à prendre plaisir du machisme secrètement... Soit « au lit », soit « politiquement parlant », en glissant sous le tapis le « machisme » ordinaire qu'elles admirent et qui structure encore les principales idiosyncrasies (comme un réflexe dans les diverses situations) de l'existence. C'est pourquoi les féministes se taisent devant Poutine3.

Maintenant, reste à préciser le problème de cette comportementalité.

En fait, le mensonge des femmes tend à « troubler » les rapports entre les sexes, puisqu'il tend les hommes au relativisme, donc à l'incapacité de tracer des frontières, et les frustre sexuellement parlant en contrecoup. Les hommes sont heureux quand ils sont machistes.

Et ça n'est pas pour le malheur des femmes : les femmes sont heureuses également quand ils sont machistes, mais ce désir s'exprime de façon contournée. C'est parce que les hommes sont incapables que les femmes se débrouillent, et refusent de se prosterner devant le mâle.

Le fait que l'homme ne soit plus machiste fait par conséquent, comme on l'ignore, que les femmes à leur tour sont privées d'un moyen de satisfaction sexuelle. De telle façon qu'on peut dire qu'ils – les hommes et les femmes – entretiennent mutuellement leur insatisfaction...

Enfin, il faut redire : il ne faut pas blâmer les femmes, ni les féministes, ni les hommes à l'origine du féminisme, parce qu'ils sont tous les fruits inconscients de la mentalité séculaire qui les a produits.

Ainsi, plus les femmes désireront la violence, plus elles renieront communément ce désir. C'est, disions-nous, la résultante des rapports anthropologiques, éthologiques et spéciologiques de notre ère. Chaque comportementalité, chaque idiosyncrasie du siècle est un élément qui est relié à un autre, par lequel il s'articule, et dont l'articulation de cet autre élément fonctionne aussi avec un troisième, etc. En d'autres termes : on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La fabrication de rapport serein nécessite des sacrifices et (surtout) la mis en place de nouveaux rapports exigeant nécessairement une modification ne serait-ce que minime des rapports préexistants.

Mais cette modification s'enclenchera dès que les hommes et les femmes auront pris conscience, à la fin, du déséquilibre psychique endémique à notre ère.

________

1 Les femmes forment un immense groupe. Il y a bien évidemment des différences entre les individus, mais on peut aisément constater une moyenne.

2 On ne saurait blâmer les femmes pour ceci. Ça n'est pas de leur faute – c'est l'époque.

3 Aussi violent que puisse paraître une affirmation de cette espèce, Poutine n'est bizarrement pas la priorité des feministes, pas davantage que les salafistes and so on. Tandis que les Femens, elles, qui exècrent le Président russe, se faisaient – apparemment – violenter et dominer par Viktor Svyatski, leur éminence grise, en guise de compensation.