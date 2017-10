Les femmes parlent moins que les hommes... la nuit !

C'est un vrai cauchemar ! Même la nuit des oreilles nous écoutent. Étrange, plus qu'étrange, mais qui finance les nombreuses études scientifiques qui parfois nous semblent insolites. "Les États ont développé des systèmes spécifiques de financement pour ces activités, qui peuvent faire intervenir aussi bien des fonds publics que privés", me souffle Wikipédia au creux de mon oreille parasité par des acouphènes. Le doute est donc permis sur l'objectif de certaines recherches, sans pour autant tomber dans la paranoïa. Surtout que l'espionnage de l'humain par la science n'est pas le sujet du jour, et puis nous ne sommes plus en1984 et la science jamais n'a cessé de progresser.

En fait, les sujets examinés par des chercheurs de la Sorbone étaient 232. L'objet de la démarche scientifique était d'étudier le langage nocturne "principalement (92%) pendant les parasomnies" et vous n'allez pas être déçus par le résultat. Les volontaires écoutés nous ont fait du Macron, les dormeurs ont simplement remplacé "bordel " par "putain !" Comment ne pas observer le rapprochement de ces mots aussi évident que celui des corps. Vous remarquerez également comme il est facile de faire de la politique sous n'importe quel prétexte. Mais il est vrai que "le mot « putain » aurait été utilisé par les participants 800 fois plus la nuit que dans la journée". Donc la nuit serait propice aux obscénités et dans ce domaine aussi, la langue française est vraiment d'une richesse incomparable. Est-il nécessaire d'ajouter que "l’usage de politesses était largement plus rare qu’en journée".

Tout à fait entre nous et confidentiellement, n'avez-vous pas l'impression que la tentation d'utiliser l'insulte est plus grande lorsqu'on a le sentiment d'impunité. La nuit, chez soi avec les volets fermés, bien protéger dans sa chambre sous la couette, l'esprit peut se laisser aller à toutes les fantaisies ou bassesses. Un peu comme sur un forum, en sécurité et incognito sous un pseudo, non ? Mais cette hypothèse entre parenthèses n'a rien de scientifique, revenons à nos citoyens endormis.

D'ailleurs, l'honneur est sauf puisque le mot le plus prononcé entre deux ronflements n'est pas insultant mais l'adverbe "non !" et que le plus souvent les propos tenus « étaient grammaticalement correctes ».

Vous évaluerez vous-même quelle est la principale indication de cette étude française, mais que les femmes parlent moins que les hommes, voilà tout de même une révélation assez étonnante. La réputation de pipelette de ces Dames serait-elle une idée reçue ? Il est vrai que la femme dort moins que l'homme, ce qui explique peut-être pourquoi elles ratrapent leur retard de langage la journée.

