Les feuilles mortes craquent sous nos pas

La nature est analogique.

La nature est comme une montre à aiguilles qui indique l’heure mais avec une marge d’incertitude qui laisse du temps pour changer et se réveiller, du temps pour vivre, simplement pour vivre.

Ses constantes comme Pi ou Phi sont rigoureusement définies mais leur valeur exprimée dans le langage des hommes est un nombre dont les chiffres après la virgule sont infinis, c’est cette liberté prise par la nature qui lui permet de se manifester dans une suite innombrable et inépuisable de possibilités.

Ce qui nous enferme est nos choix, nous pensons être libre par la possibilité de choisir quand la décision d’un choix nous engage dans un terminus et élève les murs de notre prison.

Les hommes ont conçu la prison et les roses, un prisonnier est-il plus libre assis près de la porte de sa cellule ou debout sous la lucarne ? Il y a des prisons avec des roses.

Les hommes ont inventé la quantité qui obéit à des règles, on n’additionne pas des cœurs et des chagrins, ils ont donné un nom à chaque chose et divisent le temps, l’espace, l’énergie en petits paquets insécables, comme dans un autre temps, ils ont imaginé l’atome comme étant la plus petite quantité de matière possible, et la nature à chaque fois est prise d’un fou rire devant nos temples, nos sapins de Noël et nos pyramides de savoirs.

La peur des hommes leur a fait imaginer un monde numérique où toutes les activités doivent être encadrées par des normes, et maintenant toute déviance normative est jugée par des hommes qui on fait des études pour devenir des juges, peu importe leur sagesse, ils connaissent la loi et commandent d’autres hommes pour la faire respecter, leur parole est incontestable, leur autorité drapée dans une robe de magistrat se lit à la commissure de leurs lèvres et à la fixité de leur regard.

Le poète de l’inexprimable est remplacé par l’arpenteur et son mètre laser, mais il y aura toujours des fous et des enfants pour s’extasier que les feuilles mortes puissent craquer sous nos pas.