Les ficelles des marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial

Pour parvenir à leurs fins, toujours la même stratégie, créer une fausse opposition entre deux blocs qu’ils ont financés. On aura eu communisme contre capitalisme, nazisme contre sionisme, Islam contre sionisme. Ils ont financé et manipulé les deux, le tout étant que l’un détruise l’autre. De même pour les trois grandes religions monothéistes et celles-ci prises en bloc contre l’athéisme.

Vu que ce qui compte c’est celle qui va venir, celle sur laquelle Francesco planche avec ses potes musulmans, juifs et bouddhistes … Dans le plus grand secret …

Sur le plan géostratégique on a donc Monde unipolaire sous le joug d’un Empire composé d’une coalition avec un supposé leader, les USA en l’occurrence, en fait une marionnette qui obéit à une autre qui se planque, vs Monde multipolaire – Russie, Chine et BRICS.

Une fausse opposition entre deux marionnettes disposant d’un seul script et de deux rôles différents, avec à l’intérieur de chaque bloc des alliés et des jeux d’acteurs complémentaires. Exemple, Macron en modérateur et Trump dans la stratégie du fou, faussement opposés sur le réchauffement climatique. Attrape gogo parfait qui a le mérite d’occuper du temps de cerveau disponible tout en détournant l’attention.

La technique est rodée et la plupart glose sur ou contre tel ou tel en choisissant son camp. Exactement comme en politique ou on joue FI contre Macron alors que les deux mecs, la poupée élyséenne et Merluchon, sont alliés ! Fortiche les mecs !

Les dés sont pipés, le but est de vous enfermer dans un camp et que par exemple vous soyez prisonniers de votre admiration pour le génie géostratégique de Vladimir Poutine. OK le mec est hyper doué, so what, le KGB les enfants, son passé, sa fortune, ses amis oligarques qui bossent avec l’Oncle Sam, tout ça est sur la table !

Le NOM a besoin de vous garder dans l’enclos, croire en machin, croire tout court et vous êtes dans le piège, c’est à dire encore dans la matrice que vous aviez cru fuir. L’astuce et le stratagème c’est ça.

La liberté, la vraie, consiste à ôter TOUTES ses chaines intérieures fabriquées par la diabolique ingénierie sociale.

Ce besoin de croire, de détester ou d’admirer au lieu de porter le regard au-dedans et bien au-dessus du castelet. Dans le spirituel au hasard …

Sans votre consentement leur plan est mort de chez mort. C’est justement parce que tant se croient dissidents alors qu’ils sont encore aveugles et pour certains fiers de l’être et surs de leur absolue clairvoyance que ça marche aussi. Les moutons sont bien plus nombreux qu’on ne le croit. A un moment un être éclairé lâche le terrain géostratégique, vraiment trop petit pour s’y passionner ad vitam eternam. Les mêmes acteurs, les mêmes combines, les mêmes ficelles, tu devines le truc avec deux ans d’avance … Alors qu’il a tant à découvrir et tant à faire.

Faire de la politique, commenter encore et encore … Quel ennui !