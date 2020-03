Les fondamentaux du commentaire sportif (football)

Parodique

« Merci à vous tous d’être avec nous pour suivre sur Top10TV Monde le derby entre ces deux équipes qui vont aller chercher des points dans ce magnifique stade voulu par le Président Machin-Machin… en partie financé par le naming avec GoodLook qui floque également les maillots de l’Olympique du Midi… et qui joue donc à domicile devant son public pour recevoir l’Association Sportive Libre du Centre qui joue donc à l’extérieur avec une météo très favorable et une pelouse parfaitement entretenue par les Jardiniers du Midi dont on connait l’expérience... Les stadiés sont en place… je les vois sur l’écran géant… Les lignes blanches ont été tracées par le sponsor qui fournit également le sifflet de l’arbitre… L’Olympique joue – c’est une indiscrétion qu’a pu recueillir dans le vestiaire mon confrère de la chaîne Top10 qui sera sur la pelouse pour interviewer les entraineurs à la mi-temps – avec des crampons moulés alors que l’ASLG a mis des crampons vissés… ceci peut faire une différence, on le verra en cours du match dans les duels un contre un… A mes côtés Marcel, notre consultant habituel qui connait bien ce terrain pour y avoir joué son premier match de District à 11 ans !... Merci Marcel d’être avec moi pour commenter ce match qui s’annonce comme un match dur lorsque l’on sait que le bus des joueurs a été caillassé et que le TGV qui amenait les supporter du Centre a été brûlé en Gare… mais heureusement il n’y a que de légers blessés qui l’ont été par les Forces de l’Ordre venues les séparer… L’esprit du sport et ses valeurs en sont malheureusement affectés comme l’a déclaré le Président de la Fédé dans un Tweet... Mais le match devrait cependant se dérouler dans un bon esprit, les joueurs se connaissant bien… et ne manquant jamais une occasion de se chambrer… Ces pratiques sont incompréhensibles, et nous les dénonçons… Voilà les deux équipes qui arrivent comme des guerriers sur le terrain bien décidées à tout donner sans rien lâcher… Top10 retransmet ce match en direct, crypté… mais il sera proposé dans huit jours en clair… comme d’habitude... 50.000 euros sont à gagner… il suffit de faire le 00700 et de donner le nom du Stade en tapant 1 ou 2… tirage au sort du gagnant à la fin du match dont le nom s’affichera sur les panneaux… Dans sa causerie d’avant match Joan a demandé au joueur de jouer collectif et de ne pas se poser de question… Le capitaine… le plus capé des 22… a déclaré dans le couloir à notre envoyée spéciale Marie-Pauline qu’il fallait les faire déjouer et scorer rapidement… avant la mi-temps… pour se mettre en confiance… Jouer haut telle est la stratégie… en 4-3-3 comme le propose Joan… Les adversaires qui sont favoris devraient rester sur leur schéma de jeu habituel en 4-4-2… Et c’est au milieu du terrain que se jouera la possession du cuir… et c’est delà que partirons les relances. Stratégie et tactique donc…

(…) Une minute de silence va être observée en mémoire du crash de l’avion… mais des sifflets viennent troubler ce moment de recueillement et Monsieur Gulliver siffle la fin au bout de 20 secondes… C’est consternant !... Le ballon, fourni par la FIFA, vient d’être posé sur le rond central par l’arbitre international… et ses deux assesseurs ont pris place sur leurs lignes… Le Var sera utilisé si nécessaire… Et c’est parti… une longue passe en retrait de Joseph, l’Ivoirien... le tauier de l'équipe... formé à Landes et passé par Portsmouth que son Agent a fait venir à l’Olympique pour dix millions dans le respect des règles du fair-play financier de l’UEFA, vers son gardien Léo, une légende et le leader de cette équipe, pensionnaire des Girondins et formé par le talentueux Maximo, pour ne pas prendre de risques… Voilà une entame de match qui promet. Jep peut faire basculer le match à tout moment… un missile comme il y a 15 jours lors du match contre les Bavarois. Un long ballon sur l’aile de l’ASL est détourné en corner devant la tribune des supporters Extra qui allument les premiers fumigènes et déroulent une banderole... je lis casse-toi l'arbitre... c'est pas très malin... Des cris suivent en direction de l’arbitre pour contester sa décision… c’est une sortie de but et pas un corner. A mort l’arbitre, crient des supporters Extra, torses nus par ce petit 10 degré.

(…) Cela fait 22 minutes que l’on joue et le score est toujours nul et vierge… Sur ce corner tiré au premier poteau par le Brésilien Santos qui a rejoint l’ALG la saison dernière recruté par son compatriote responsable du recrutement du Club depuis qu’il arrêté sa carrière à la suite d’une grave bless… But ! C’est un but de la tête marqué contre son camp par l’ex Nîmois Bristol… à moins que ce soit l’avant-centre qui… mais l’arbitre fait appel au Var car le ballon a frappé la transversale sans forcément passer la ligne de but… Est-il entré dans la cage du portier Léo qui a un mental de guerrier et n’a pas pris un but depuis 3 matchs à l’extérieur si l’on oublie le but casquette encaissé à Caen sur une erreur de la défense... On doit attendre et les joueurs ne peuvent célébrer ce but… ce qui casse l’ambiance… La pression est forte sur ceux qui jouent à domicile… Alors que dans le virage Nord une bagarre a… les sièges volent… et c’est encore un mauvais exemple pour la jeunesse qui voit dans le football des exemples de réussite… L’arbitre peut arrêter le match si des cris racistes… mais il ignore ce qui se passe en tribune… On peut voir dans la loge VIP les deux Présidents et leurs staffs attendre la décision… ils regardent voler les sièges et je sens un peu d'agacement dans la tribu… Et le but est refusé ! L’ASL est-elle pénalisée ? L’arbitre a-t-il pris sa décision en conscience ?, voilà bien les questions qui feront demain la Une des journaux sportifs… Le Var apporte-t-il plus de problèmes qu’il en résout ?... On ne peut pas mettre un arbitre derrière chaque joueur !... Le mercato sera décisif sur la suite du championnat… Et puis un nouveau nom sur le maillot c’est nécessaire pour le merchandising… les produits dérivés représentent une part importante des revenues des Clubs… Voilà c’est la mi-temps après une minute trente de temps additionnel.

Marie-Pauline a réussi à tendre le micro de Top10 à l’entraineur de l’Olympique qui nous déclare : « rien n’est joué… on a eu de belle opportunités… maintenant on va la mettre eu fond… c’est ça le haut niveau… il faut savoir se faire mal et avoir une grande force mentale… On va mouiller le maillot. La priorité c’est de gagner. On ne joue pas un match amical ! Et on a de meilleures stats que l’adversaire… alors faut avoir confiance, ne pas reculer… On a beaucoup travaillé pour en arriver là ! On est des compétiteurs hein ! Merci… faut que j’y aille… ». Mouiller le maillot… sans jeu de mot ce sera fait… en effet des gouttes de pluie annoncent un changement de temps et ceux qui ont des moulés devraient mettre des vissés… Mais cela n’engage que moi…n’est-ce pas Marcel… vous avez je crois toujours joué avec des moulés… Oui en effet… les chaussures sont moins chères… et de mon temps on les payait nous-mêmes… Merci Marcel de cette information qui ne nous rajeunit pas…

(…) Et c’est la délivrance pour les deux équipes après 3 minutes de prolong… Monsieur Gulliver vient de donner le coup de sifflet final… Les deux équipes se séparent sur un nul… Ce qui est normal les masses salariales des joueurs des deux équipes étant pratiquement égales… Elles ont couru après le score… mais c’était pas leur jour… Dans la tribune je vois la compagne de l’avant-centre de l’ASL (un mannequin de 1 m 90, superbe et blonde - ndl), qui applaudit des deux mains… La tribune VIP se vide… Un bus tout neuf attend les joueurs… Jeudi prochain nous serons à Munich pour le match historique contre les Russes de Vladivostok… ne manquez pas ce rendez-vous avec Top10.

(…) Merci d’avoir suivi ce superbe match en notre compagnie sur Top10 TV Monde. Et le gagnant de notre concours est Jean-Sol Patre… Bravo à lui… Merci Marcel... Chiao…