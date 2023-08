Les fondements de la puissance économique au 21e siècle

Alors qu’il semble que nous nous rapprochions de plus en plus des limites d’extraction de certaines énergies et matières premières : Pétrole, Cuivre… Alors que le basculement des capacités industrielles de l’Occident vers l’Asie de l’Est semble arriver à son terme, quels seront les déterminants de la puissance économique au 21e siècle ?

L’Energie tout d’abord. Sans énergie nous ne sommes rien, nos déplacements, notre capacité d’extraction, notre agriculture, notre industrie, tout dépend d’elle. Et en Europe nous sommes assez mal placés : nos capacité en Pétrole et en Gaz naturel arrivent à leur terme. Il est clair que les pays de l’OPEP : 60 % des exportations nettes mondiales (Plus la Russie 17,6 %) sont mieux équipés dans ce domaine. La Chine pour sa part continuera de s’appuyer sur son charbon : 54 % de la consommation mondiale pour 51 % de la production. Mais l’Europe a son éolien et son solaire (je plaisante), et surtout la France devrait pouvoir conserver son nucléaire si les amateurs qui nous gouvernent prennent leur retraite rapidement.

Les matières premières ensuite : je passerai sur les terres rares dont la Chine concentre pour l’instant 90 % de la production mondiale et qui sont indispensables pour les batteries des ordinateurs comme des voitures électriques. L e cuivre va sûrement commencer à poser problèmes d’ici peu : même si les réserves restent acceptables, la forte hausse de la demande dû au passage au tout électrique risque de mener à un manque flagrant vers 2035 (du en partie à un manque d’investissement). Il faudra se diriger vers un plus fort recyclage (30 % au niveau mondial). Cette situation se retrouve pour d’autres métaux : Aluminium, Nickel, Zinc … Nos poubelles seront nos mines !

Les terres agricoles et les forêts : la France est assez bien placé dans ce domaine. Nous disposons de 280 000 km2 de terres cultivables et de 170 000 km2 de forêt (la superficie a doublée depuis 1850) qui ne sont pas suffisamment bien mis en valeur. Nous sommes un grand producteur de blé (47 000 km2 et 33,5 Millions de T par an : de quoi nourrir 150 Millions de personnes à raison de 200 kg/pers/an, avec 17 Mt/An nous représentons 9 % des exportations mondiales). Nous sommes aussi le premier producteur de Lin tissu : nous représentons 75 % des exportations mondiales pour seulement 500 km 2 de culture. Nous pourrions aussi augmenter partiellement notre production en diminuant la superficie forestière.

La main-d’œuvre bien sûr : une population bien formée et ayant un coût raisonnable est un atout certain : la Corée du Sud et ses 51 millions d’habitants (mais qui forme chaque année autant d’ingénieurs que la France, la G-B et l’Allemagne réunies) a une production industrielle 2 fois supérieure à celle de la France en PPA. De même si, comme le Bangladesh, vous avez une population nombreuse et peu payée vous serez en mesure de développer une industrie de main d’oeuvre (le textile par exemple qui représente 77 % de ses exportations).

Enfin, les capacités de production réelles : industries chimique-pharmaceutique, textile-habillement, automobiles, produits ménagers, électriques et électroniques… Domaines où nous ne sommes plus guère présents : la France consomme 320 millions de paires de chaussures en 2019 mais n’en produit que 15 millions. Et le reste est à l’avenant bien sûr. Avec un déficit commercial de 5 % du PIB en 2022 soit 164 milliards, l’affaire est mal engagée. D’autant que l’industrie ne représente plus que 9 % de notre PIB. Contre une moyenne mondiale de 17 %.

Quels pourraient être les atouts de la France dans ce contexte : le nucléaire si nous arrivons à maintenir en marche nos centrales et à les renouveler. Nos terres agricoles : qui permettent de nous nourrir et d’exporter et de produire une part de carburants de synthèse avec les déchets agricoles. Mais aussi une population qui conserve un niveau d’éducation correct et qui pourrait contribuer à reconstruire une partie de nos industries.