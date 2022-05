’’Les Français ayant accueilli des Ukrainiens se sentent déçus et oubliés’’

@Clocel

je ne prends pas partie dans cette histoire, je ne connais pas suffisamment le sujet pour dire autre chose que des conneries ou des évidences

C’est tellement plus simple d’aller pourrir la prospérité des autres que de conquérir la sienne

Si tout le monde se casse au premier coup de pétard, y’a plus de pays, on a que ce qu’on mérite

D’abord, ca me parait gonflé quand on connait l’histoire francaise... on n’a pas vraiment de lecon à donner en matière de résistance à l’envahisseur :)

Ecrire ca me parait un peu facile quand on regarde le truc à la télé tranquille dans son salon. Si vous aviez la responsabilité d’enfants en bas age, que vous êtiez une femme (les réfugiés sont des femmes et des enfants), vous auriez fait quoi ? Je veux pas polemiquer, juste souligner qu’elles ont fait ce que n’importe qui aurait fait à leur place, vous compris probablement. Pourquoi decrire cela comme s’il s’agisait d’une fuite honteuse et lâche ? Elles auraient du balancer leur nouveau né sur les chars en preuve de résistance à l’oppression ?

Vous pensez vraiment qu’un refugié de guerre veut aller piquer la prospérité de ses voisins ? Prospérité toute relative d’ailleurs... Vous pensez qu’ils la kiffent la prospérité là ? habillés avec des survets de recup, dépendants de la charité d’autrui pour bouffer, dans un pays dont ils ne parlent pas la langue ?

Je ne suis pas convaincu que les torts soient uniquement du coté russe, mais de là à voire les choses avec autant de manichéisme et de virulence...