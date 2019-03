Les Français préoccupés par les fake news...fake news ?

Les Français englués dans la vase fiscale seraient très préoccupés par les fake news ! Encore une perle signée Figaro.fr :

Voilà un vrai bel article de propagande, il faut lire cet article ! Celui-ci nous parle d'un sondage censé démontrer que nous nous inquiétons de plus en plus du danger fake news. Bien sûr, les chiffres qui y sont avancés sont invérifiables, sauf à faire un sondage de même ampleur. Qui a été interrogé ? Quelles questions ont été posées ? Rien n'est plus manipulable qu'un sondage et quand un sondage donne ce genre de résultat, je me pose des questions. En effet, il semblerait que tout le tapage médiatique et toute la diabolisation faite à la contre-information, notamment sur internet soit redoutablement efficace...

Odoxa Dentsu consulting est un institut de sondage dirigé par Gaël Sliman, maître de conférences à Science Po et accessoirement chroniqueur sur BFM business et Céline Bracq, journaliste BFM et I-Télé. http://www.odoxa.fr/entreprise/#associes

Il paraît que la moitié des Français pensent que les fake news sont un problème très important, (parle-t-on aussi de celles véhiculées par les chaînes d'infos et autres ?). 88% soutiendrait la loi visant à les limiter en périodes électorales. Difficile à croire dans un pays où le taux d'abstention bat des records. Mais ils progressent ces Français, il paraît, puisque désormais, seulement 12 % d'entre nous penseraient que les fake news ne sont pas un problème important, contre 29 % l'an passé, c'est bien ! Est-ce le fruit de la propagande ou encore un mensonge destiné à distiller le sentiment d'isolement chez les anti-médias mainstream ? Et encore une fois, on nous parle là d'informations erronées par nature, on ne fait pas état de la « manipulation » médiatique, ni même de la diabolisation fait à certains chefs d'État comme Maduro en ce moment.

Donc, on nous précise que les Français soutiennent logiquement la loi anti-fake news, mais on n'oublie pas de nous dire qu'en revanche, ce n'est pas le cas de ceux qui s'informent via internet. Eh oui, bien loin du reste du troupeau, les cancres de la propagande nationale penseraient pour un tiers d'entre eux, que cette loi pourrait atteindre à la liberté d'expression... A contrario le gouvernement peut se targuer de mettre toute la classe politique d'accord, puisque l'ensemble des sympathisants des dirigeants de partis politiques, soutiendrait massivement l'action du gouvernement, y compris les sympathisants Rassemblent National ; ah, et on a demandé à l'UPR ? Le panorama politique français limité à ce qui les arrange.

« Plus de perméabilité aux infox chez les personnes s'informant sur les réseaux sociaux. »

Dans le paragraphe suivant, Gaël Sliman s'en prend ouvertement aux adeptes des réseaux sociaux, les accusant indirectement de ne pas savoir reconnaître leurs erreurs et de véhiculer des fausses infos en masse. Il nous parle de sources non professionnelles et fait encore mieux dans le dernier paragraphe :

« Le sondage montre que les Français ont globalement confiance dans la fiabilité de l'information issue des médias professionnels. 69% estiment que la radio « véhicule rarement des fake news », un taux qui passe à 64% pour la presse écrite. Les chaînes d'information en continu sont plus sévèrement jugées (52%). A contrario, 86% des sondés pensent que les particuliers sur Internet, via leurs blogs ou réseaux sociaux, « véhiculent souvent des fake news. » Ils pointent notamment le mouvement des « gilets jaunes », nid à fausses nouvelles pour 64% d'entre eux. Les Français sont aussi très critiques vis-à-vis des partis d'opposition, coupables selon 74% d'entre eux de propager des infox. Le gouvernement est jugé bien plus fiable en comparaison : moins de la moitié des sondés (44%) estime que l'exécutif véhicule des fake news. »

Concentrons-nous sur la première partie, les Français auraient confiance dans la presse publique et professionnelle donc ; en revanche, après avoir remis une petite couche sur la transmission d'info par les particuliers, il nous est précisé que les Français « pointent » le mouvement des gilets jaunes qui serait un « nid à fausses nouvelles » !!! Rien que ça ! Alors là, il faut lire entre les lignes, parce que l'auteur fait d'une pierre deux coups. D'abord, il dissocie les Français, que nous qualifierons de lambda, et les gilets jaunes. Attention ce ne sont plus les mêmes, en faisant cela, il laisse entendre que les gilets jaunes sont tous issus de la branche de ceux qui s'informent principalement et à tort selon eux, via les réseaux sociaux, ce qui permet de diaboliser, mais dans un deuxième de temps de décrédibiliser les sources de la motivation de ce mouvement de révolte. La manipulation est de taille, les fake news sont dangereuses, les gilets jaunes sont une machine à véhiculer des fake news : les gilets jaunes sont dangereux et accessoirement stupides puisqu'ils se révoltent parce qu'ils ne sont pas foutus de s'informer correctement en regardant bien sagement BFM et consorts.

Dans la vraie vie, c'est le contraire...

L'article finit par une petite séance de lèche au parti au pouvoir, en opposant « une majorité » de Français aux partis d'opposition. Là, pour moi, la malhonnêteté du sondage et de cet article est démontrée. Comment 74 % des Français accuseraient les partis d'opposition alors que ceux-ci représentaient plus de 80 % de la masse votante aux présidentielles ? Et que pensent-ils ces Français des « news » véhiculées par les partisans LERM ?

Diabolisation quand tu nous tiens.

« L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels nous sommes d'accord. » Napoléon 1er