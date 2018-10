Les français s’appauvrissent mais les « élites » s’engraissent

La culture française n’existe pas a dit le minet président, en réalité la France n’existe plus.



Quand c’est chacun pour soi dans le communautarisme les riches sont au banquet.



Plus que 2 préoccupations : cul et portefeuille. Un des pays les plus inégalitaire, Brésil, vote à 46% pour l’oligarchie terrienne, la plus visible imaginable. La classe moyenne ne veut plus payer pour les favelas noires et dangereuses... C’est notre avenir. Guilluy a prévenu.