Les Français sont-ils des veaux ?

Salut....j’avais un ami paysan qui disait des paysans : ah mon vieux ce sont des bœufs, des veaux, ils font deux pas en avant et de suite trois pas en arrière..

je n’ai jamais su si il s’incluait dedans...mais peu importe...il était super sympa donc le reste n’avait pas d’importance..

Baschar Al Assad vient de rendre sa légion d’honneur :

Damas a annoncé que le président Bachar el-Assad ne portera pas une décoration remise par « l’esclave » des Etats-Unis : « Il n’est point d’honneur pour le président Assad de porter une décoration attribuée par un régime esclave [...] des Etats-Unis qui soutient les terroristes. »

bien voila les faits, pas tous mais disons une vision globale juste..

Ami terrien partout ou il est admis que deux mythes faux sont vrais, celui de la compétition et celui du meilleur..sur la terre donc, et bien tout ce qui se produit est prévisible des le début, et inévitable.

ce « prévisible » inclut guerre ,destructions, vols pauvreté créée, torture, rapines, violence, conflit, vie de merde, non sens , société verticale qui écrase, le droit de la fermer sauf sur des sujets bateaux etc

il inclut aussi la soumission mentale d’une ultra majorité qui à 9 contre 1 se laisse blouser sans problème...

Discours de la servitude volontaire de 2tienne de la Boétie :

ceci est un fait et nous devons, de mon point de vue assez joli , commencer par là..le fait est que la majorité des peuples de la terre est à genouxà genoux à cause de deux mythes faux celui de la compétition et celui du meilleur

La Boétie à nouveau :

écrit en 1456 environ entre l’age de 16 ou de 18 ans ...

et depuis ce passé d’il y a 562 , il nous parle à nous aujourd’hui car en 562 ans strictement rien n’a changé sur le fond sur le mental humain, sur ce plan des peuples à genoux...avec pour certains aujourd’hui plus de confort et pour d’autres des bombes et une misère voulue et organisée bien sur, en notre nom....et un peuple de la terre triste, déprimé ,apeuré , en déroute totale sur le plan mentale etc

Le peuple , la masse ne voit pas, enfin refuse de voir que c’est elle la masse qui a créé ces tyrans qui ne sont en fait que les pires de la masse , masse qui les laisse faire..parce que entre autre la masse des l’enfance est programmée à croire en deux mythes faux, qui laisse croire à chacun qu’il est profondément génial..et qu’il mérite plus...ceci a pour effets immédiat de générer le combat de tous contre tous...et rechercher une sorte de sécurité matérielle voir psychologique par le combat qu’est la compétition qui élimine amène de facto une insécurité donc le conflit donc la violence donc la guerre donc une société totalitaire etc

alors si nous ne voyons pas un minimum de cela, nous ne sommes pas capable de répondre justement à la hauteur ou le problème se pose car aucun problème que ce soit pratique ou mental ne peut être résolu sans d’abord en voir tous les tenants et les aboutissants ..les tenants étant la naissance, l’origine du problème , les aboutissants étant les effets de cela..

Concrètement cela veut dire que nous la masse n’avons pas la réponse adéquate du tout au problèmes rencontrés parce que nous ne connaissons pas ou ne voulons pas connaître l’origine des problèmes qui est ???? en nous même..en effet le mouvement va de l’intérieur vers l’extérieur, de notre cerveau vers le monde dit extérieur...

je ne peux résoudre un problème si je ne le connais pas ....ceci parait évident et pourtant c’est exactement ce que nous faisons..

Si le peuple, les peuples , persistent à vouloir refuser la coopération et le partage équitable sur le plan matériel pour organiser en paix avec art etc la survie physique..nous n’allons pas nous en sortir mentalement non plus...et la vie restera une sorte de calvaire ou certains ayant atteint une sorte de démence quasi parfaite vont continuer à voler, détruire, etc etc

Ceci ne peut marcher si c’est une démarche forcée.....

Oui je sais , cela amène encore plus de problèmes et questions que avant..

Mais me dis je , où est donc le fameux soi disant libre arbitre des humains ...me dis je et me re dis je à moi même je personnellement moi je etc

Encore un mythe de plus....

respect et robustesse..merci à l’auteur ...que je salue

PS

-citation de Bossuet : Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes

-La Boétie : Mais ils ne font guère mieux ceux d’aujourd’hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux