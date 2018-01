Les Français sont optimistes, Mme Pénicaud, aussi

Ils sont comme ça, les Français, l’attrait de la nouveauté, sans doute, un jeune Président décidé à réformer au pas de charge et quelque menue monnaie donnée sous forme d’allégement de cotisations sociales ou de suppression de taxe d’habitation, et ils sont contents, optimistes…

La recette du pâté d’alouette

Pour faire du pâté d’alouette, il faut respecter des proportions : un cheval et une alouette, autrement dit, c’est sans doute le goût du cheval qui prédominera et l’alouette figurera sur l’étiquette à titre anecdotique, juste pour justifier le prix.

En matière d’allègements fiscaux, c’est à peu près la même méthode et le gain annuel pour un célibataire retraité avec sa pension de 1500 euros est chiffré à 85 euros par an, alors que dans le même temps, ce sont plus de 60 000 euros annuels que Mme Pénicaud, Ministre du travail, heureuse bénéficiaire de a suppression de l’impôt sur la fortune, encaissera.

Autant dire que le retraité à 1500 euros par mois n’est là que pour justifier la réforme « miroir aux alouettes » et figurer sur l’étiquette, d’autant que tous les calculs donnés par la presse qui s’empresse de donner des exemples devraient pour le moins être précisés.

Quelques précisions, tout de même…

Une grande nouveauté dans cette politique, celle qui consiste pour l’Etat à se substituer aux entreprises pour augmenter les salaires. Pendant ce temps, les actionnaires peuvent continuer à se gaver (la France est championne d’Europe pour la distribution de dividendes).

On peut penser par ailleurs que le signal donné par l’Etat aux entreprises n’engagera pas celles-ci à des négociations sur les salaires pendant la durée du plan de trois ans puisque le pouvoir d’achat des salariés sera « augmenté » par la diminution des cotisations sociales et la suppression de la taxe d’habitation.

Autre précision d’importance, à l’exception d’une revalorisation de 0.8 % sur les pensions de retraite (la première depuis 4 ans), le pouvoir d’achat du retraité qui touche aujourd’hui 1500 euros, et qui va payer la CSG sans compensation, a déjà été très entamé depuis plusieurs années et va l’être davantage, donc les 85 euros sont juste un petit rattrapage et non un gain de pouvoir d’achat.

Pour les salariés au-dessus du SMIC, même chose, les « gains » affichés dans la presse sont du même ordre, juste une petite compensation des années de vache maigres sur les salaires. En attribuant une augmentation du SMIC de 1.24%, le gouvernement reconnait implicitement une érosion du pouvoir d’achat de ceux qui ne sont pas concernés par le salaire minimum.

Enfin, nos brillants commentateurs de la presse qui se fournissent à Bercy pour les « éléments de langage » oublient plusieurs choses dans leurs calculs : l’absence de revalorisations salariales ces trois prochaines années (sauf le SMIC, peut-être ?) va grignoter le pouvoir d’achat et diminuer fortement les gains annoncés dans la presse.

Et l’augmentation du coût de la vie dans tout ça ?

On évite de trop parler du sujet qui fâche et surtout de faire la balance entre les gains de la réforme et les augmentations de tarifs programmés. En effet, ce sont les annonces d’augmentation de divers tarifs de services publics et privés qui gâchent définitivement la fête : près de 7% pour le gaz, 7centimes d’euros pour le diesel, de 3 à 5 % pour les mutuelles et assurances, les cigarettes, l’augmentation prévue pour le contrôle technique des véhicules ou encore les frais bancaires.

On a beau dire que certaines augmentations sont là pour nous faire adopter des comportements vertueux, on peine à y croire : quand l’hiver est rigoureux et qu’on n’a pas les moyens de faire de travaux d’isolation… Même chose pour le diésel : l’ouvrier ou l’employé qui habitent dans des zones non desservies par les transports publics, n’ont pas d’autre choix que de rouler et surtout pas l’opportunité financière d’acheter un véhicule électrique, même avec la prime gouvernementale… Quant à ceux qui fument on peine à croire que l’augmentation du prix du paquet de cigarettes ne constitue pas avant tout une manne fiscale importante qu’il convient de conserver, la santé ne venant qu’en second plan.

Toutes ces augmentations représentent a minima, 200 euros par an de charges supplémentaires (facture supplémentaire de 60 € pour le gaz, 50 € pour 12000 km par an pour un diésel, 70 € pour les mutuelles et assurances…) auxquelles s’ajoute la CSG (306 € pour un retraité avec 1500 euros de pension).

Autant dire que les modèles, survendus par les médias, de gains pour différentes catégories (salariés célibataire ou en couple, avec enfant ou non, travailleur indépendant…) a considérablement du plomb dans l’aile et ce qui peut faire la différence, c’est sans doute la suppression de la taxe d’habitation, encore que là aussi, il y a un piège.

Posons-nous quelques questions…

Comment vont fonctionner les systèmes d’assurance maladie, d’indemnisation des demandeurs d’emploi et les collectivités territoriales qui vont perdre des recettes conséquentes ?

Pour l’assurance maladie, pas de problème majeur puisque la CSG compensera la perte. On ne sait pas si elle permettra d’accélérer le remboursement de la dette sociale qui se chiffre actuellement à plus de 162 Milliards d’euros.

S’agissant de l’assurance chômage, les choses sont très différentes, même s’il est prévu qu’une part de la CSG compense une partie de la baisse de recettes due à la suppression de la cotisation salariale.

C’est surtout la chasse aux chômeurs qui est prévue par un renforcement des radiations en cas de « recherche insuffisante » ou de refus de deux offres d’emploi jugées « raisonnables » sans que ces critères soient précisés, ce qui laisse la place à l’arbitraire. La volonté est de copier l’Allemagne ou la Grande Bretagne avec une baisse en trompe l’œil du nombre de chômeurs, par des mini jobs qui n’ouvrent aucuns droits sociaux (travailleurs pauvres) et l’augmentation des autoentrepreneurs.

A terme, l’objectif de diminuer le taux de chômage en France, sans que pour autant ce soient les créations d’emplois qui y participent et le projet de retirer la gestion de l’Unedic aux partenaires sociaux procède avant tout d’une volonté de baisser drastiquement l’indemnisation du chômage, qui se cache derrière la baisse des cotisations.

Enfin, pour les collectivités territoriales, la compensation prévue par l’Etat (avec quel argent ?) parait bien illusoire à moyen terme. Les baisses de dotations récentes pour « participer à l’effort national » sont là pour le prouver et la boîte à idées fiscales est déjà ouverte pour savoir par quoi remplacer la taxe d’habitation qui sera supprimée pour tout le monde en 2020. Rappelons que le Conseil Constitutionnel, dans son récent avis donné sur le budget 2018, menace de réexaminer la question de l’autonomie fiscale des collectivités en 2020 et de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.

Vous l’aurez compris, chers lecteurs, ne vous réjouissez pas trop vite : les augmentations annoncées vont soit annuler, soit fortement diminuer les « hausse du pouvoir d’achat » survendues par les politiques et la presse. A cela s’ajoutera dans les trois à quatre ans un nouvel impôt (ou une augmentation d’un impôt existant) destiné à compenser la fin de la taxe d’habitation.

La « méthode » Macron consiste à vous endormir pendant qu’il s’attaquera à l’indemnisation du chômage, la reprise en mains de la Formation professionnelle, actuellement confiée aux Régions, puis aux systèmes de retraites. Quand vous vous réveillerez, il sera trop tard, le mal sera fait.

Tous perdants ?

Non ! Madame Pénicaud et ses semblables, bénéficiaires de la suppression de l’ISF, « les premiers de cordée » sont très contents de ce gouvernement et lorsqu’ils y participent, comme la Ministre du travail, ils ont à cœur de chasser le fraudeur aux indemnisations chômage, plutôt que le fraudeur social ou fiscal qui coûte autrement plus cher à l’économie du pays.