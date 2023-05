Les fraudeurs qui font confiance aux dictateurs sont de toute façon « perdus »

J'ai déjà écrit à plusieurs reprises sur ce site au sujet de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés, et j'ai toujours voulu montrer que les dictatures non seulement engendrent des dictateurs, mais assurent également la montée des voleurs et des escrocs au niveau de l'État. Cette fois-ci, je voudrais mettre l'accent sur un fait particulier à cet égard.

Je me rends compte qu'après avoir lu cet article, les citoyens des pays européens, y compris la France, pourraient se dire : "Ce genre de choses arrive aussi chez nous..." Mais les dictatures n'ont pas de telles situations, les dictatures sont faites de telles situations.

Récemment, j'ai reçu un appel d'Allemagne : Brocksmith Parvana, une citoyenne allemande, m'a demandé des conseils sur un problème incompréhensible qu'elle rencontrait en Azerbaïdjan. Bien entendu, je lui ai conseillé d'engager un avocat, ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, cette question circule dans les services répressifs d'Azerbaïdjan et je suis sûr qu'elle ne sera pas résolue. Dans sa lettre à Samir Nuriyev, chef de l'administration de la présidence de l'Azerbaïdjan (des copies sont adressées à d'autres fonctionnaires), Brocksmith P. écrit "Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré un groupe d'hommes d'affaires le 13 mars 2023. Il a parlé de sa visite officielle en Allemagne et leur a demandé, leur a encouragé d'investir en Azerbaïdjan.... L'un des participants à cette réunion, Jan-Bernd Kapperhold, le chef de la société "Tauber", et son ami proche en Azerbaïdjan, Agil Karimzadeh, et d'autres ont été inculpés d'infractions graves, notamment de crimes économiques, ainsi que de falsification de documents, de saisie de locaux commerciaux avec une procuration falsifiée... Registre 7E-4058, Registre 7E 3940, Registre 7E-8508, numéro de dossier de l'affaire au département anti-corruption du bureau du procureur général de la République d'Azerbaïdjan : 182026116, date d'ouverture de l'affaire pénale 12.06.2018.

Cette affaire pénale a été ouverte sur la plainte de Mme P. Brocksmith, depuis elle dure, ou plutôt elle ne dure pas, les avocats ont changé, la plaignante a été interdite d'entrée en Azerbaïdjan. Ce chapitre est tout à fait exemplaire.

Lorsque le Président azerbaïdjanais rencontre des hommes d'affaires en Allemagne ou dans d'autres pays, connaît-il leur identité ? Bien sûr, après avoir recueilli des informations détaillées sur chacun d'entre eux, le service du protocole autorise ces réunions de haut niveau. Toutefois, il semble qu'il soit désormais courant d'admettre à ces réunions des hommes d'affaires de rang inférieur et de réputation douteuse. Pourquoi ?

Depuis 2014, les grandes entreprises étrangères ont commencé à quitter l'Azerbaïdjan. Plusieurs raisons importantes ont poussé ces entreprises à quitter l'Azerbaïdjan ;

l'absence d'un système judiciaire indépendant le refus d'autoriser les banques étrangères, les taux d'intérêt prédateurs des banques locales la mise en œuvre du monopole des oligarques officiels dans le pays. En particulier, la famille présidentielle a pris le contrôle de tous les secteurs de l'économie. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres raisons, mais je pense que ce sont les plus importantes.

Depuis 2014, la famille régnante en Azerbaïdjan a commencé à contrôler l'ensemble du secteur économique, du commerce au tourisme, de l'industrie à l'agriculture. Tous les grands hommes d'affaires ont été touchés, leurs entreprises leur ont été "arrachées". La plupart de ces hommes d'affaires étaient également des ministres et d'autres hauts fonctionnaires. Aujourd'hui, ce processus est terminé. Les fréquentes déclarations d'Ilham Aliyev, telles que "Nous attirons les investisseurs étrangers dans le pays", sont des déclarations démagogiques creuses. Aucune entreprise étrangère sérieuse ne peut ou ne veut investir dans un pays aussi corrompu. Mais certains investissements doivent être réalisés pour le compte d'une société étrangère afin d'être utilisés à des fins de propagande nationale. Dans ce cas, une partie des fonds des sociétés ouvertes dans divers pays étrangers, y compris des pays européens, est investie au nom des membres de la famille et des proches de M. le N°1. Il n'est pas nécessaire de chercher ces sociétés très loin. Depuis 2016, la plupart des sociétés créées par des ministres azerbaïdjanais dans des pays européens ont été placées sous le contrôle de la famille du Président et ils ont été démis de leurs fonctions. Au lieu d'être arrêtés pour des délits de corruption, ils ont été relâchés. La raison c'est qu'ils ont rendu toutes leurs entreprises et biens au Président. Ils ont commencé à appeler le processus de transfert des fonds de ces entreprises vers l'Azerbaïdjan, "la promotion des investissements étrangers au pays". Cependant, tous ces fonds ne sont pas transférés en Azerbaïdjan, par exemple, une petite partie est utilisée pour la propagande interne, tandis que le reste demeure en circulation dans l'espace européen. Or, en réalité, les pays corrompus et dictatoriaux comme l'Azerbaïdjan ont un souci. Ils veulent eux aussi avoir une bonne réputation. Ils dépensent beaucoup d'argent pour cela, mais là encore, l'ampleur de la corruption est internationale. En 2021, par exemple, il a été révélé que des fonctionnaires azerbaïdjanais avaient versé d'énormes pots-de-vin pour obtenir une bonne place dans un classement de la Banque mondiale ("Indice de la facilité de faire des affaires"). Pour être juste, les noms d'autres pays autoritaires ont également été mentionnés dans le processus. La Banque mondiale a donc été contrainte de mettre fin à ce classement.

Ilham Aliyev est intéressé par la diffusion d'une fausse propagande en Europe selon laquelle son pays dispose d'un climat d'investissement très transparent et attrayant, avec la logique de "Peut-être que quelqu'un est tombé dans le piège." C'est pourquoi M. le dictateur organise de tels programmes lors de tous ses voyages, tient des réunions séparées avec des hommes d'affaires, mais il s'avère par la suite que plus de la moitié des participants à ces réunions sont des "hommes d'affaires" d'Azerbaïdjan, et que certains d'entre eux sont ses partenaires. En Europe, certains d'entre eux sont conçus pour le "piège".

Ces dernières années, le nombre de ceux qui tombent dans les pièges a diminué, le monde est devenu plus rusé. Mais les escrocs se sont également multipliés. On en trouve dans tous les pays. Ceux qui peuvent porter atteinte aux affaires et aux biens de Mme P. Brocksmith, une citoyenne allemande, en Azerbaïdjan, peuvent également assister à la réunion du président Ilham Aliyev avec des hommes d'affaires à Berlin en tant qu'invités d'honneur.

Les dictateurs modernes n'ont pas d'idées, ils n'ont pas d'autres idées que de se maintenir au pouvoir. Et ils pensent à conserver le pouvoir non pas pour le bien de leurs idées, mais pour accumuler davantage de richesses.

Si vous faites confiance aux dictateurs : 1. c'est votre choix ; 2. vous êtes un fraudeur ; 3. ils vous “mangeront”.