Les fruits amers du trumpisme

Trump parle vrai et ça dérange les gauchistes



Lorsqu’il évoque The Squad" : les quatre parlementaires américaines démocrates, il pointe ... leur obsession de la race blanche, l’anti-sémitisme viscéral, l’ultra-socialisme, la violence politique (« Antifa ») et la criminalisation des opinions déviantes.



Il me semble que l’expression qui rend le mieux compte des dérives de la gauche occidentale contemporaine est “nazisme de gauche”.



Ce qui me plaît, entre autres chez lui, est sa capacité innée à révéler la tartufferie des « élites » — ce mot ! — politiques françaises et européennes, qui leur vie durant n’ont jamais ni ne créeront jamais un centime de VALEUR.