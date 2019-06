Les garces...

@eddofr

je pense tout de même que cela fait un moment que nous ne sommes plus dans ce shéma éducatif que vous évoquez......Même mes parents, pourtant de la campagne et pas au courant des nouvelles prescriptions niveau éducation des gosses ne nous ont jamais bassinés avec ces conneries, au contraire.

Ma mère m’a toujours incité à gagner ma vie par moi même pour ne pas être dépendante et je remarque que de plus en plus d’hommes de ma génération savent parfaitement se débrouiller pour les tâches domestiques, et le partage de ces tâches.

Puis une fille qui va voir ailleurs ou qui accumule les conqu^tes est de nos jours pareillement considérée qu’un homme qui fait de même.

Bref, de ce point de vue, le changement, il est en route depuis des décennies.

Bon, le bémol c’est l’éducation islamique avec la charia, qui veut voiler les femmes et les soumettre , et en plus cela est accepté et toléré dans notre propre pays, ça par contre, c’est inadmissible