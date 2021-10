Les Gazelles à plein gaz et le professionnalisme d’une chaîne

Durant deux semaines, course et préparatifs techniques et administratifs compris, la 30ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles, organisée du 17 septembre au 02 octobre 2021, a été une totale réussite. Du port de Nice, où le départ officiel de la compétition, exclusivement féminine, a été accueillie par le maire de la ville azuréenne M. Christian Estrosi, le 18 septembre, jusqu’au terminus à la plage d’Essaouira. Où le journaliste Cyril Amar de la chaîne israélienne i24news a conclu son excellent reportage sur ce grand événement sportif par une double interview de Mme Dominique Serra, présidente et fondatrice du Rallye, et le jeune M. Tarik Ottmani, nouvellement élu maire de la cité des alizées.

A vrai dire ce n’est pas tant le déroulé de la course des bolides totalement électriques (une première) ni les nombreuses actions caritatives des organisateurs (inauguration d’écoles et soins médicaux dans certains villages traversés…) qui ont attiré mon attention mais le professionnalisme de i24news. L’équipe chargée du reportage est allée droit au but. A savoir l’événement et ses activités annexes. Conduite par Cyril Amar, un fin connaisseur du Maghreb et de la civilisation arabe. Diplômé de Sciences Politiques et d'Études moyen-orientales de l'Université Bar-Ilan et titulaire d'une Licence d'Arabe Classique de l'Université de Provence, ce natif de Lyon qui a grandi à Marseille avant d’émigrer en Israël à l’âge de 18 ans, était le mieux indiqué et placé pour ce type de reportage. Il sait ce qu’il veut et ce que les téléspectateurs de sa chaîne attendent. En un peu plus de 30 minutes, il résume par le son et l’image une dizaine de jours de péripéties et de fêtes sans un seul mot ni séquence dissonants. Et s’offre même le luxe de gratifier le public de sa chaîne en concluant cette compétition), uniquement en hors-piste (steppe et dunes), certifiée norme ISO 14001 (Management environnemental) où le GPS est banni au bénéfice d’une navigation à l'ancienne (équerre, crayon et papier) par un concert arabo-andalou qui a chanté la paix entre les fils d’Abraham. « Yahoud wa Muslimin » / oh ! Juifs et Musulmans, interprétée par le très talentueux groupe אנדלושס اندلوشيس Andalucious et enregistrée par Hit The Road Music Studio dans l'un des magnifiques Riads d'Essaouira.

En somme, un vrai reportage comme on n’en voit pas souvent dans d’autres chaînes, particulièrement françaises qui non seulement dépêchent des stagiaires mais ces derniers, une fois de retour au bercail, oublient l’essentiel en ne parlant que de choses futiles et déplacées qui n’ont rien à voir ni de près ni de loin avec l’événement qu’ils étaient venus couvrir.

Merci i24news d’avoir bien tenu la route sans aucun dérapage ni sortie de piste.

http://chankou.over-blog.com/2021/10/rallye-les-gazelles-terminent-en-beaute-a-essaouira.html