Les Géants de la Technologie se Mobilisent contre le Contenu radical sur Internet

Les sociétés Google, Microsoft, Facebook et Twitter ont récemment accepté de redoubler d'efforts pour supprimer le contenu extrémiste de leurs plateformes en ligne dans les heures qui suivent sa publication.

L'accord entre les géants de la technologie est survenu après une réunion de deux jours avec des représentants des pays du Groupe des Sept (G-7). Les responsables ont déclaré que l'objectif était de supprimer le contenu "djihadiste" des sites Web dans les deux heures suivant la publication.

Twitter a appelé ces résultats "importants". En effet, ils sont très importants dans la lutte contre la radicalisation et le terrorisme.

L'extrémisme est un prélude à la violence et au terrorisme. Techniquement, il y a l'extrémisme et il y a l'extrémisme violent. La lutte contre la violence et le terrorisme devrait commencer par s'attaquer aux causes profondes de l'idéologie extrémiste avant de s'attaquer aux conséquences.

S'ils prennent la question au sérieux, les géants de la technologie pourraient s'engager dans la lutte contre l'extrémisme plus efficacement que ne le font la plupart des décisions et stratégies internationales.

Le monde virtuel est devenu le nouvel espace pour les extrémistes pour recruter et former les gens. L'organisation terroriste Daech a fait de la propagande et recruté des membres sur Internet, en particulier à travers les réseaux sociaux. Ils ont attiré des milliers de jeunes de différentes nationalités et régions. C'est une différence clé entre eux et les générations précédentes d'organisations terroristes comme Al-Qaïda.

À la suite de la réunion qu'il a qualifiée d '« historique », le ministre italien de l'Intérieur, Marco Minetti, a déclaré que l'accord constitue « un premier pas important ». Dans un communiqué, le G7 a déclaré : « Nous soulignons le défi à l'industrie et nous l'exhortons ... à développer des solutions pour identifier et supprimer le contenu terroriste dans une ou deux heures de téléchargement, dans la mesure où cela est techniquement possible, sans compromettre les droits humains et les libertés fondamentales. »

Cette réunion culmine les efforts continus pour contrer l'extrémisme, l'incitation et la haine à travers le monde virtuel sans nuire aux entreprises dont la valeur marchande est de centaines de milliards de dollars. La valeur marchande d'Alphabet, la société mère de Google, s'est élevée au début de cette année à près de 544 milliards de dollars.

En septembre dernier, le Premier ministre britannique, Theresa May, a déclaré que les entreprises de technologie « doivent aller ‘plus loin et plus vite’ en supprimant le contenu extrémiste »"dans les deux heures. L'agent du MI5, Andrew Parker, a expliqué comment les extrémistes peuvent exploiter les « espaces sûrs » en ligne, ce qui rend difficile leur détection.

La rencontre avec les entreprises technologiques a ouvert la voie à la coopération avec les gouvernements pour le maintien de la sécurité sans préjudice des droits économiques de ces entreprises qui sont le pilier des économies occidentales. Il n'est pas surprenant que les quatre grandes sociétés technologiques aient rencontré des représentants du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis) pour convenir d'une feuille de route pour les actions futures.

Les algorithmes de censure du contenu extrémiste élaborés par les entreprises technologiques bénéficieront à tous. L'extrémisme n'a pas sa place sur internet. De nombreux pays seraient réticents à se joindre au mouvement technologique pour des raisons de sécurité si les extrémistes hantent le cyberespace. Libérer ce monde cybernétique d'un contenu radical est aussi important que de combattre les terroristes dans le « meatspace ».