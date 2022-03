Les généraux de l’armée russe dans la ligne de mire du Pentagone ?

Les Américains fourniraient à Kiev du renseignement permettant aux militaires ukrainiens de cibler précisément les officiers de l'armée russe... Les Etats-Unis sont-ils déjà en train de faire la guerre à la Russie sans le dire ?

un article de Finian Cunningham du 23.03.2022

Le Pentagone a reconnu fournir à l'Ukraine [1] des renseignements opérationnels pour la conduite des opérations de combat engagées contre les forces de l'armée russe. Si cela est confirmé, cela veut dire que les Etats-unis sont déjà en guerre contre la Russie. Un constat potentiellement porteur de conséquences gravissimes, puisqu'il concerne deux puissances nucléaires.

C'est Ronald Moultrie, le sous-secrétaire responsable de la Sécurité et du Renseignement au Ministère de la Défense, qui l'a reconnu la semaine dernière, dans une déclaration formulée lors d'une séance de travail du Congrès. Il s'adressait au comité de la chambre des représentants en charge des forces armées, déclarant fièrement aux membres du Congrès auxquels il s'adressait, que le Pentagone aidait les militaires ukrainiens à combattre les forces russes : "la contribution que nous apportons en matière de renseignement avec des infos solides, opérationnelles, apportées au bon moment, porte ses fruits."

En d'autres termes, les Américains admettent fournir aux Ukrainiens des informations leur permettant de tuer des combattants des forces armées russes.

Cet aveu explosif est tout simplement ahurissant. Il y a seulement deux semaines, un autre responsable éminent du Comité de la Chambre des Représentants en charge des forces armées s'était appliqué à minorer l'impact, sur le terrain, [2] de ces transferts d'informations aux forces armées ukrainiennes par les les forces armées américaines. Adam Smith, qui préside le comité en question, déclarait alors : "Nous apportons un appui à l'Ukraine en matière de renseignement, mais pas le type de renseignement lié à l'exécution en temps réel des opérations conduites sur le terrain". On peut comprendre qu'il se soit appliqué à amoindrir l'envergure de l'aide appportée en matière de renseignement par les Etats-Unis, vu que cette aide fait de Washington l'un des belligérants engagés directement dans le conflit.

Le nombre élevé des officiers supérieurs de l'amée russe tués en opération [3] est l'un des éléments qui peuvent donner à penser que l'implication du Pentagone n'est pas sans conséquences sur le terrain. Depuis le déclenchement de l'intervention des forces armées de la Russie le 24 février dernier, les médias occidentaux ont rapporté qu'au moins six officiers de haut rang des forces armées russes avaient trouvé la mort.

Le décès d'Andrey Pailly, le commandant de la Flotte de la Mer Noire, [4] est le dernier en date à avoir alourdi cette comptabilité macabre. Selon l'agence Reuters, le gouverneur du port de Sebastopol, en Crimée, aurait reconnu la mort du Commandant de la flotte russse, survenue dimanche dernier. Il a, semble-t-il, été tué pendant la bataille pour la prise de contrôle de la ville portuaire de Marioupol.

La propagande de guerre battant désormais son plein, il convient de prendre en compte la propension du régime de Kiev soutenu par l'Otan et les médias occidentaux qui diffusent docilement cette propagande, à exagérer les pertes des forces armées russes. Il y a pléthore de revendications enthousiastes mais fantaisistes du décès de généraux tombés de tous côtés sous les balles de tireurs d'élite embusqués.

L'un des commandants tombés ces derniers jours serait le Général Andrei Sukhovetsky. Il aurait été abattu le trois mars par un tireur d'élite se réclamant du bataillon Azov, groupe paramilitaire ouvertement nazi, de sinistre réputation.

Ces décès n'ont pas été confirmés publiquement par le Kremlin, ni par le Ministère de la Défense. Des échos de funérailles et des avis de décès auraient toutefois été rapportés par les médias russes.

Même si ces pertes affectant les officiers de haut rang sont exagérées par le régime de Kiev et les médias occidentaux pour abonder leur propagande et porter un coup au moral de la Russie, le vieil adage selon lequel il n'y a pas de fumée sans feu laisse entrevoir des pertes singulières au sein du commandement des forces armées.

L'efficacité meurtrière des forces du régime de Kiev pourrait bien n'être pas sans rapport avec la capacité des services de renseignement du Pentagone à leur transmettre des données précises et circonstanciées.

Si c'est effectivement le cas, cela atteste d'un degré d'implication des Etats-Unis dans le conflit beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux qu'il n'avait semblé l'être jusqu'à présent.

Au cours de l'année écoulée, l'administration Biden n'a pas cessé de livrer des armements à l'Ukraine. Les Britanniques et d'autres pays membres de l'Otan ont fait de même. Il leur serait loisible, jusqu'à un certain point, de prétendre que ces livraisons d'armes avaient une vocation essentiellement "défensive". La semaine passée, le Président Biden a donné son feu vert à la livraison supplémentaire d'une grande quantité de missiles anti-aériens Stinger et de missiles anti-tank Javelin. Reste à savoir combien des ces armes parviendront à destination vu que la Russie a dûment prévenu que toute livraison de ce type entreprise par l'Otan serait considérée comme une menace et prise pour cible légitime.

Le Président Biden se déplace cette semaine en Europe pour y rencontrer les dirigeants des autres pays membres de l'Otan. Jusqu'à ce jour, Washington a fait la sourde oreille aux demandes de Kiev et de divers pays membres de l'Otan d'interdire le survol aérien de l'Ukraine à tout appareil ennemi. Le Président Biden s'est refusé à l'envisager, déclarant que cela équivaudrait à déclencher une troisième guerre mondiale.

C'est pour la même raison que l'administration Biden a tué dans l'oeuf la proposition de la Pologne de livrer à l'Ukraine des migs de l'ex-URSS, action qui aurait signifié l'engagement direct des forces de l'Otan dans le combat en cours contre les forces armées de la Russie.

Biden s'est englué lui-même dans cette situation très inconfortable. A l'instar de ses propres propos insultants pour le Président Poutine, qualifiant ce dernier de criminel de guerre, la rhétorique anti-russe de son administration a innondé les médias en rejetant tout le blâme sur la Russie. L'examen rationnel de la situation, la raison et le bon sens ne sont plus de mise. La Russie est dépeinte sous les traits de l'Allemagne Nazie et Poutine est accusé d'être un nouvel Hitler. C'est une véritable peur panique, une mise en accusation morale, et une campagne hystérique infâme qui sont orchestrées contre la prétendue barbarie russe en Ukraine.

Les dirigeants de Washington ont déclenché une propagande monstrueuse qu'ils sont pratiquement incapables de contrôler. Les rapports plus que suspects [5] mettant sur le dos de la Russie des frappes aériennes et des barrages d'artillerie lancés contre des centres urbains et des populations civiles, [accusations qui rappellent beaucoup les attaques sous faux-drapeau et les provocations des Casques Blancs ourdies en Syrie], génèrent une pression énorme sur l'exécutif US, incitant de plus en plus fortement Biden à intervenir militairement en Ukraine au titre d'une obligation morale suprême de protéger les populations..

On a le sentiment que l'administration Biden s'est piégée elle-même dans ses propres contradictions et dans sa propagande de guerre. Il en résulte un glissement inexorable vers une entrée en guerre des Etats-Unis et de l'Otan contre la Russie. Les campagnes de désinformation Occidentales ont fait croître les périls à un point tel qu'il est de plus en plus difficile aux Occidentaux de se refuser à déclarer ouvertement la guerre à la Russie, au vu de l'amoncellement des griefs inventés et fabriqués délibérément par eux pour mettre Moscou en position d'accusé. Il n'y a pratiquement plus aucun espace pour la diplomatie. On peut penser que c'est exactement à cela que certains souhaitent aboutir.

Quoi qu'il en soit, les Etats-Unis semblent déjà très profondément engagés dans une campagne d'actions hostiles à l'encontre de la Russie. S'il est confirmé que le Pentagone apporte une aide concrète aux militants ukrainiens -rien moins que les bataillons nazis du Régiment Azov- pour assassiner les officiers de haut rang des forces armées de la Russie, la conclusion sinistre qu'il faudra probablement en tirer est qu'un point de non-retour a peut-être été franchi.

Source : Strategic Culture Foundation

https://www.strategic-culture.org/news/2022/03/23/pentagon-targeting-russian-generals-is-us-at-war-with-russia-in-all-but-name/

Traduction : Gérard Jeannesson

Liens auxquels renvoie l'auteur :

[1] https://www.business-standard.com/article/international/us-intel-provided-to-ukraine-making-a-difference-against-russia-pentagon-122031800104_1

Pour le Pentagone, le soutien accordé à l'Ukraine en matière de renseignement porte ses fruits

[2] https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/03/03/is-the-u-s-providing-ukraine-with-targeting-intel-maybe-00013954

Est-ce que les Etats-Unis fournissent des renseigngnements qui aident à cibler les forces russes ? Peut-être bien.

[3] https://www.bbc.com/news/world-europe-60767664

Le Président Zelensky annonce qu'un quatrième général russe a été tué au combat.

[4] https://www.reuters.com/world/europe/russian-navy-commander-killed-ukraine-2022-03-20/

Un commandant des Forces Navales russes tué en Ukraine

[5] https://waronfakes.com/civil/fake-a-maternity-hospital-was-attacked-in-mariupol/

Fake-News : une maternité attaquée à Marioupol