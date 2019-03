Les « gentils » rougeots VS les « méchants » jaunards

Voici, je dois bien l'avouer, un sujet difficile à traiter pour moi, non qu'il soit techniquement bien compliqué, mais tout simplement parce que « ça » me fout littéralement la gerbe ! Le mouvement des gilets jaunes, actif depuis le 11 novembre de l'an passé, a aujourd'hui son contraire. D'autres Français décident « spontanément », de soutenir le Président, de défendre les institutions en place et de clamer haut et fort leur opposition à la contestation populaire.

Avant d'entrer un peu plus dans le détail, il est important de préciser une chose : quand on parle de diabolisation, ce qui m'arrive assez souvent, il s'agit surtout de décortiquer les propos exagérés, orientés, voire mensongers véhiculés sur telles ou telles personnes, États, ou autres belligérants. Mais il faut également comprendre qu'a contrario, la presse n'hésite pas à encenser ce qui va dans le sens des intérêts de leurs propriétaires milliardaires. Pour les tenants du grand capital, nos institutions corrompues sont une bénédiction leur permettant d'asseoir toujours plus leur pouvoir sur l'économie d'un monde où l'austérité et la misère font des ravages. Les gilets jaunes visent clairement les inégalités et le traitement qui leur est réservé par le gouvernement et sa milice, mais aussi la presse et son pouvoir de propagande, sont à la hauteur de l'affront. Macron a été installé pour finaliser l'escroquerie européenne et tout doit être fait pour le maintenir lui et sa politique, quitte à justifier les excès, les privations de liberté, les morts.

Alors quand un mouvement « citoyen » défend ce « système », la presse n'hésite pas à leur faire la part belle et à leur offrir de beaux articles laissant entendre que les uns sont l'élite bien disciplinée grâce à qui ce pays avance et les autres, la plèbe, ne sont là que par caprice, demandant compensation pour leur fainéantise chronique.

Appuyons-nous sur cet article dégoté sur Figaro.fr : https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/les-%C2%ABfoulards-rouges%C2%BB-lautre-face-de-la-france-divis%C3%A9e/ar-BBSNNds?OCID=ansmsnnews11

L'article commence ainsi : « Drapeaux bleu-blanc-rouge brandis au cri de « nous aussi on est le peuple ! », quelque 10.500 manifestants opposés aux « gilets jaunes » ont convergé place de la Bastille, dimanche à Paris. »

Quand on sait que pour les organisateurs de la manif clamaient qu'il fallait être 10 000 pour être crédible et que ce chiffre est avancé par la police, on peut avoir un doute quant à la crédibilité de ce comptage.

« Bobos collabos ! » lancent des « gilets jaunes » à la « France des riches ». « Elles sont où, vos Rolls ? On veut de la brioche ! »

Première technique de manipulation : rapporter des propos réduisant les gilets jaunes à de « pauvres jaloux », mais ce n'est qu'un début :

« Réplique des foulards rouges : « Gilets jaunes au travail ! » »

Voilà, les bases sont posées : la France rouge des « productifs », contre le jaune des feignasses ! Les gilets jaunes sont massivement composés de retraités ayant donc fait leur part du travail, et de travailleurs pauvres...Non seulement c'est de la propagande mensongère, mais c'est insultant pour l'ensemble de ceux qui ne jouissent pas d'un salaire décent malgré des efforts consentis et des conditions de travail parfois abominables. Il est plus facile de ne pas se soucier de l'état de l'hôpital public quand on a les moyens d'aller dans le privé.

« Le choc des cultures a eu lieu dimanche, place de la Bastille, point d'arrivée de la manifestation des « foulards rouges », ce mouvement né mi-décembre sur Facebook pour « défendre la démocratie et les institutions ». Sans qu'il y ait de heurts physiques. »

Un choc des cultures ? C'est le moins que l'on puisse dire, mais c'est surtout un choc de classes sociales entre ceux qui tirent parti de la situation et les autres, mais n'oublions pas encore une fois de replacer les choses dans le contexte et dans le temps. Si la pauvreté est bien installée en France, alors ce sont autant d'enfants qui grandissent dans de mauvaises conditions et j'aimerais savoir parmi ces foulards rouges, quel ont été les parcours de vie et les conditions d'éducation de chacun. Nous ne naissons pas tous égaux en droit, en fortune, et c'est un fait. Pour juger de la situation de quelqu'un à un instant T, il faut prendre en compte l'ensemble de son parcours avec tous ces aspects sociaux, intellectuels, psychologiques...

L'article nous dit que les foulards rouges brandissent des drapeaux bleu-blanc-rouge, mais aussi des drapeaux européens. Ce n'est pas anodin, quand il s'agit d'encenser tous les moyens sont bons, de même lorsqu'il s'agit de tailler. Ainsi, dans le langage imposé par la bienpensance et véhiculé par la presse, être contre l'Union européenne, c'est être populiste ! Un raisonnement dramatique et volontairement antipatriotique, mais il n'empêche que l'idée d'une Europe défendant l'ouverture d'esprit et la paix reste bien ancrée dans certaines têtes. Ce petit encart permet de diviser de nouveau jaunards et rougeots en deux catégories distinctes : les populistes réfractaires, xénophobes et ramollis du bulbe, et les intellectuels progressistes allant vers une seule humanité...C'est mal barré quand même !

« Au départ du défilé, place de la Nation, une pancarte annonce la couleur : « L’ochlocratie tue la démocratie. »

Alors là, je dois avouer que : ochlocratie, je ne connaissais pas ! Visiblement, c'est un système donnant le pouvoir à la multitude, à la masse...Horreur, malheur ! Les gueux décident pour les gueux.

Dans le défilé, beaucoup de retraités. Comme tous les manifestants présents, Maryse, dirigeante de société et Jean-Luc, DRH, en ont assez de voir le débat « monopolisé par une minorité ».

Comme tous les manifestants présents...Ils ont interrogé tout le monde ? Il n'empêche que pour une fois, je suis d'accord, marre de voir le débat monopolisé par une minorité ! Une minorité de politicards et autres mondialistes pro-Macron.

« En tête du cortège, le message suivant : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Sur les panneaux brandis, on peut lire : « Le débat, oui, la chienlit, non ! », ou encore : « Stop aux violences. » »

Une république indivisible ? Avec les rouges d'un côté et les jaunes de l'autre ?

« Touche pas à la République », reprennent les manifestants en chœur, « on a voté », « libérez les ronds-points », « non aux factieux », « Mélenchon démission ». Sur l'avenue Diderot, un homme monté sur un banc hurle « oui à l’intelligence ! », aussitôt repris par la foule.

Oui à l'intelligence ? Les gilets jaunes apprécieront, notons tout de même que les propos rapportés sont à la fois lisses sur la forme, mais dans le même temps, bourrés de clichés et de raccourcis pourtant non vilipendés par l'auteur de l'article.

« Derrière les “gilets jaunes”, il y a une tentative de putsch qui vise le président et les institutions. La démocratie est en danger », estime Bernard, 73 ans, psychiatre à la retraite, venu de Colmar avec son épouse qui arbore le foulard rouge. Je veux continuer de voter dans un isoloir et ne pas subir d'intimidation. C'est ce que permet la démocratie. »

Derrière les gilets jaunes, il y a des gens qui souffrent et qui luttent pour leurs droits. Je pense que Bernard devrait en tant que psychiatre, connaître les parcours parfois difficiles de certains et les inégalités entre tous. Il n'y a pas de démocratie correcte qui débouche sur de telles inégalités.

« Beate, allemande, et Catalin, roumain, ont 36 ans. Chercheurs, ils vivent à Paris depuis cinq ans. « Je ne pense pas que la colère soit suffisante pour changer les choses, explique Catalin. Je suis là pour soutenir le président démocratiquement élu. »

Mais de quoi je me mêle ! Et démocratiquement peut-être, mais dans quelles conditions...

« Sur les pancartes et dans les slogans, pas de référence à Emmanuel Macron ou au gouvernement. Mais les « foulards rouges » soutiennent clairement l'exécutif. « Oui, j'ai voté Macron, et je crois toujours en lui, explique Élise, 86 ans. Tout cela aurait dû cesser depuis longtemps. Les “gilets jaunes” n'ont aucune hauteur de vue. Ils se succèdent sur les plateaux pour dire tout et son contraire. Ils devraient comprendre qu'on a besoin d'une organisation, d'un dirigeant. Ils veulent l’anarchie ? » »

Cet article est un bijou de propagande, il parvient à encenser les uns tout en diabolisant les autres et le tout en soutenant l'insoutenable sans avoir l'air d'y toucher simplement en faisant dire aux foulards rouges ce que les journaleux ne peuvent pas clamer eux-mêmes. Les gilets jaunes pour info ne sont pas contre le principe d'une organisation, mais au contraire démontrent que la masse peut s'organiser, et faire mieux que ce que les institutions, censées être représentatives mais corrompues jusqu'à la moelle, nous proposent aujourd'hui.

« À 16 heures, les manifestants arrivent sur la place de la Bastille, que les camions des forces de l'ordre ont soigneusement encerclée, afin d'éviter tout contact avec des « gilets jaunes ». Ces derniers sont une cinquantaine, retranchés sur les marches de l'Opéra Bastille.

Je ne vois pas tellement ce que 50 gilets jaunes auraient pu faire, mais je constate toutefois que la police n'a pas vraiment eu le même comportement avec les uns qu'avec les autres...

Face à face, séparés par une zone de travaux, c'est sous une pluie battante que les deux groupes entonnent à tour de rôle La Marseillaise et se traitent réciproquement de « fascistes ». « La France des riches est dégueulasse », chantent les « gilets jaunes ».

Lorsque les gilets jaunes s'expriment, c'est forcément de façon vulgaire et exagérée.

À 16 h 30, les « foulards rouges » commencent à se disperser dans le calme, sans manquer de remercier courtoisement les policiers sur place. « C’est déjà ça », lâche l'un d'entre eux. »

Et à 16h30, tout le monde rentre pour le goûter ! Bien sagement et non sans faire un gros câlin aux forces de l'ordre qui les ont protégés des 50 gilets jaunes assoiffés de sang, venu pour manger les tripes de ces bons et loyaux républicains...

Malgré le mépris que j'ai pour ce genre de travaux, j'en arrive parfois à admirer les journaleux tant ils atteignent des sommets dans l'art de pourrir les uns et de faire de la lèche aux autres. Cet article est un remarquable exemple de propagande, il ne s'agit pas ici de mentir, mais d'orienter les consciences là où ils veulent qu'elles regardent.

