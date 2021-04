Les Georgia Guidestones sont-ils un délire complotiste, un canular ou un message qui se veut prophétique ?

Les Georgia Guidestones sont un monument en granite érigé le 22 mars 1980 sur le territoire des Etats-unis dans l’état de Georgie près de la ville d’Elberton.

On qualifie souvent ce monument de Stonehenge américain !

La petite histoire :

Tout commence par la visite d’un étrange personnage à la société Elberton granite finishing company un jour de 1979 et qui se fait appeler Monsieur Christian.

* Christian comme chrétien (la Georgie est un état très bigot) ou comme certains conspis l’ont souligné Christian Rosenkreutz personnage mythique censé être le fondateur de la Rose-Croix ???

Elberton se prétend la capitale mondiale du granite (encore un délire américain) et ce monsieur Christian demande à ce que soient extraits des carrières, des blocs de granite d'une dimension jamais atteinte dans le comté et qu'elles forment une structure comportant des inscriptions écrites dans huit langues L'ensemble doit pouvoir résister aux plus grandes catastrophes et servir de guide à l'humanité qui serait décimée par ces catastrophes pour reconstruire une civilisation meilleure que celle qu'il juge sur le point de s'autodétruire.

"J’ai affaire à un barjot " est la première réaction de Joe Fendley le directeur de l’entreprise et pour l’écarter il lui donne un devis très surévalué (très, très cher). Mais cela ne dissuade pas notre christian pour qui l’argent ne semble pas être un problème, il demande le nom d’une banque du coin pour virer l’argent.

Joe l’envoie chez son ami Wyatt Martin le directeur de la Granite city bank qui raconte : “Fendley m’a appelé et m’a dit : J’ai un timbré ici qui veut un monument insensé, mais, quand j’ai vu le gars arriver, il portait un costume très élégant, très cher, ce qui m’a incité à le prendre un peu plus au sérieux. Et puis, il s’exprimait bien, c’était visiblement quelqu’un d’un certain niveau.”

Bref, le dénommé christian revient huit jours plus tard (entre temps il a survolé la zone pour repérer le meilleur endroit pour ériger le monument) et fait signer au banquier et à l’entrepreneur un accord de confidentialité (son vrai nom ne sera jamais divulgué) et fait virer l’argent par plusieurs banques. Tous les documents et archives du dossier devront être détruits une fois le chantier achevé. Il leur remet une maquette en bois du projet ainsi qu’un cahier des charges d’une dizaine de pages.

Ils reverront une dernière fois monsieur christian lors de l’achat du terrain et ils se quitteront sans même échanger une poignée de main. Plus personne ne reverra monsieur christian !

Le monument est offert au comté d'Elbert qui protégera les Guidestones et les conservera. Celles-ci deviennent une attraction touristique dès leur inauguration le 22 mars 1980, attirant des curieux du monde entier. L'acte de propriété interdit de faire payer la visite du monument, ainsi que la construction de bâtiments permanents sur le site.

Les inscriptions

Pour ceux qui désirent en savoir plus sur les caractéristiques du monument (poids et orientation des pierres par rapport au soleil et à l’étoile polaire, capsule temporelle etc.) nous laissons les curieux chercher sur la toile, films et articles ne manquent pas.

Passons aux inscriptions gravées dans le marbre , non dans le granite ;-)

Inscriptions en HUIT langues : anglais, espagnol, russe, chinois, arabe, hébreu, hindi et swahili.

* Monsieur Christian se moquait du Français semble t-il !

Parmi elles les DIX commandements ici traduits en Français :

1. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d’individus en perpétuel équilibre avec la nature.

2. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité.

3. Unir l'humanité avec une nouvelle langue vivante.

4. Traiter de la passion, la foi, la tradition et toutes les autres choses avec modération.

5. Protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables.

6. Laisser toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant un tribunal mondial.

7. Éviter les lois et les fonctionnaires inutiles.

8. Équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux.

9. Faire primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini.

10. Ne pas être un cancer sur la terre, laisser une place à la nature.

Note : L’artisan chargé de graver les caractères sur les pierres aurait constamment été distrait de sa tâche par “une musique étrange et des voix confuses “ ?

Un sacré GRAND RESET Non ?

A vot’santé mesdames et messieurs :-)

Sur les délires complotistes, messianiques et futuristes

Vous imaginez qu’avec de telles inscriptions les délirants du monde entier s’en sont donnés à cœur joie (et pas qu’eux !)

Les 10 commandements de l’antéchrist ... Le monument a été maintes fois barbouillé de peinture (rouge) ou tagué à la bombe avec des graffitis du genre " Fuck the New World Order, Death to the globalist, Jesus will beat you satanists ..."

Des cérémonies nocturnes sataniques s’y dérouleraient, des bigots viennent cracher sur le monument tandis que des newagers s’y recueillent …

Comme dirait Obélix (le livreur de menhirs bien connu) : Sont FOUS ces américains !

Faut-il donner de l’importance à ces inscriptions ?

Souvenons-nous du bouquin Mein Kampf, tout y était annoncé mais personne n’y croyait (sauf un député français du nom de Georges Mandel) !

En tous cas, les lecteurs de cet article ne pourront plus dire (s’ils sont toujours en vie) : "on ne savait pas"

:-)

https://www.courrierinternational.com/article/2009/12/17/dix-commandements-pour-l-apres-catastrophe



https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaires-en-cours-du-mardi-01-decembre-2020



Les inscriptions en photos : https://vecteur-douceur.over-blog.com/2020/01/tout-est-prevu-et-depuis-longtemps.html



Vidéo en français https://youtu.be/CKuHpH_SGek



Visite en américain https://youtu.be/YNPpB_BRZJ8

* image georgiaguidestones composition personnelle avecObélix admiratif