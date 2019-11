Les gilets jaunes

17 novembre 2018, la France « d'en bas » arbore ses nouvelles couleurs. Ces anonymes oubliés, cette France qui souffre, malgré parfois un dur labeur, entendent désormais être vus et entendus. Des centaines de milliers de Français endossent un Gilet Jaune et investissent les ronds-points, les rues de la Capitale et des grandes métropoles. Le mouvement des gilets jaunes est lancé. Un an après que reste-t-il ? À quoi cela aura-t-il servi ? Où tout cela peut-il nous emmener ?

Plusieurs théories ont émaillé les origines du mouvement, manipulé pour certains, spontané pour d'autres, je n'ai pas la réponse et je m'en fiche. Le mouvement existe, et ce qui m'importe, c'est de savoir comment en tirer un maximum de positif. Car il ne faudra jamais oublier les blessés, les mutilés, les condamnations arbitraires, toute la diabolisation et la violence dont ont été victimes ces gens qui manifestent selon leur bon droit, et qui se sont heurtés aux milices protégeant les criminels aux pouvoirs, appâtés par les « primes ». La vertu de l'uniforme a laissé place au vice de la corruption.

Personnellement, je préfère ne pas me déclarer gilet jaune, car malheureusement, il y a aussi des choses à réviser dans ce mouvement, et on m'a vite fait comprendre que pour avoir le droit d'être estampillé gilet jaune, il fallait avoir fait son baptême du feu, en clair, avoir participé au moins à une manifestation. Je trouve triste et dommage de ne pas comprendre que certaines situations et obligations familiales ne permettent pas d'être actif sur le terrain, mais je l'accepte. Je l'accepte d'autant plus que je ne me reconnais pas dans les revendications du mouvement. En revanche, je continue de soutenir ce mouvement, comme je soutiens tous ceux qui se battent, honnêtement, pour un meilleur demain.

Maintenant, je ne souhaite pas m'attarder sur la mentalité douteuse de certains, ni sur les différentes polémiques, j'écris cet article pour apporter ma vision de ce que pourrait devenir ce mouvement, parce que je pense sincèrement qu'il y a là un fondement qui pourrait radicalement changer la donne dans ce pays, et ce simplement en changeant d'orientation.

« Ouais, mais si t'es pas gilet jaune, tu fermes ta gueule ! »

« Si tu penses comme ça avec tous ceux qui te soutiennent, tu n'iras pas loin, tu te trompes d'ennemi, et tu devrais te remettre en question, parce qu'à l'arrivée, c'est toi qui fais du mal au mouvement. »

Soyons réalistes sur deux points essentiels, d'une : la milice (ils ne méritent plus d'être appelés police) continuera de défendre son propre beurre, quitte à défoncer jeunes, vieux, handicapés, pompiers, pourvu que le gouvernement continue de débloquer des fonds pour leur payer leurs primes ; et de deux : l'efficacité de la propagande est telle qu'une grande majorité de Français préférera au mieux rester en retrait, au pire, considérer les gilets jaunes comme les véritables dangers pour leur petit confort illusoire. Parti de ce constat, et considérant le service de renseignements et l'armement à disposition du gouvernement, il va être difficile de passer en force.

Si on fait le constat d'un an de mouvement, à première vue, il n'est pas exagéré de parler d'échec. Le gouvernement est toujours en place, les prix ne cessent d'augmenter, les élections européennes ont porté les libéraux-démocrates en position de force, bref, les élites sont toujours en place et continuent leur marche vers un marché mondialisé. Côté gilet jaune, des blessés à foison, des policiers qui passent systématiquement entre les mailles de la justice, tandis que plus de 1000 condamnations à de la prison ferme ont été prononcées à leur encontre. C'est suffisant pour que certains osent dire que le mouvement n'a servi à rien, si ce n'est à éborgner et mutiler bon nombre de nos concitoyens... Mais...

Mais maintenant, essayons un peu de changer d'angle, et de voir ce qu'il y a de positif dans tout ça. Déjà, et contrairement à de nombreux pronostics, malgré toute la diabolisation, malgré les violences policières, malgré les défections, malgré les nombreuses dissensions au sein même du mouvement, malgré toutes les polémiques, force est de constater que le mouvement est toujours en vie, et même bien en vie. Les gilets jaunes continuent de former un « groupe » impressionnant, et l'ancrage de ceux-ci au travers des différents axes de réunions (assemblées des assemblées, chaînes Youtube et j'en passe) constituent aujourd'hui une base solide. Et plus le temps avance, et plus le « noyau » semble inébranlable.

Les gilets jaunes représentent aujourd'hui non seulement une force politique, mais surtout un réservoir humain se reconnaissant autour d'un seul et unique symbole, le gilet jaune. Les dernières manifestations ont démontré que le gouvernement n'avait pas réussi à les faire taire, et encore moins à les faire disparaître.

Autre point positif, le mouvement des gilets jaunes, et contrairement à ce qu'ont toujours essayé de faire croire la plupart des médias mainstream, est très hétérogène. Certes, il est porté principalement par la frange la plus en difficulté de ce pays, mais bon nombre de personnes dans des situations un peu plus confortables et notamment des chefs d'entreprise, n'ont pas hésité sinon à rejoindre, au moins à soutenir le mouvement. Et il suffit d'observer les images des rassemblements pour constater que les jeunes, les vieux et toutes les couleurs se retrouvent sous la bannière jaune.

Ceci-dit, une fois fait l'état des lieux, reste à se demander s'il y a toujours un intérêt à continuer le mouvement, quels en sont les défauts, et que peut-on encore attendre de lui ?

Il est important de noter que les avis qui vont suivre m'appartiennent, que je suis un soutien du mouvement, mais que je n'y suis pas impliqué en tant que tel.

Deux choses me chagrinent, premièrement : les forces vives sont mal orientées, et deuxièmement : certains principes reposant sur des idées reçues finissent, selon moi, par freiner le mouvement.

Je n'adhère pas aux revendications du mouvement pour une raison principale simple, je n'accepte pas la légitimité du gouvernement en place. Sans parler de trucage, il est évident que les méthodes utilisées et la campagne ayant conduit les Macronistes sont un déni flagrant de démocratie. D'autre part, les violences caractérisées et le manque de considération pour les souffrances des plus basses classes sont une preuve tangible que nous ne sommes pas dans un système démocratique. Quand la voix du peuple n'est pas entendue, il ne peut pas y avoir de démocratie, CQFD. De plus, la répression du gouvernement et le mépris des grands médias constituent pour moi : un crime contre le peuple Français.

Parti de ce constat, je ne vois pas l'intérêt de se borner à réclamer un R.I.C., parce que celui-ci signifierait, légitimer le système et cela revient à quémander les miettes. Je pense pour ma part qu'il faut refonder littéralement et entièrement notre modèle de société, et pour ainsi dire, prendre de gauche ! J'ai néanmoins déjà participé à plusieurs débats et je ne suis pas totalement fermé à la question. Simplement, je ne pense pas que ce soit la solution-miracle qui nous sortira de la panade, et que cette « solution » n'en est qu'une parmi tant d'autres, et ne doit pas concentrer tous les efforts.

Autres soucis, le principe d'égalité radicale. L'anarchie n'est pas un système d'organisation viable à grande échelle. J'ai déjà souvent écrit sur le sujet, mais il est évident que nous ne sommes pas tous égaux en toutes circonstances, et que certains auront de facto, plus la capacité que d'autres à organiser une foule. Les gilets jaunes refusent de faire de la politique sans réellement comprendre qu'ils sont un mouvement politique. La politique, c'est l'organisation sociale du pays, tout cela est donc clairement contradictoire.

En bref, les manifestations font plus de mal aux gilets jaunes qu'autre chose, et les revendications même si elles aboutissent, laisseront toujours le champ libre aux élites en place.

Alors que faire, et comment utiliser à bien la force populaire et médiatique que représente le mouvement aujourd'hui ?

Ce qui a le plus de valeur et de capacité selon moi, c'est le nombre. Les derniers rassemblements démontrent que les gilets jaunes sont encore beaucoup, et en cas de changement de direction, ils pourraient être encore plus nombreux. Donc, il faut mettre à profit cet ensemble, et dynamiser le tout vers un certain nombre de projets constructifs. Mais pour cela, il va falloir de l'organisation, et pour qu'il y a une organisation fluide et efficace, il faut aussi qu'il y ait des organisateurs compétents. Ce qui veut dire qu'il va falloir que quelques-uns prennent de gauche pour organiser de nouvelles actions citoyennes, en s'appuyant sur la cohésion du groupe. Je m'explique.

En ce qui me concerne, je pense profondément qu'il n'est plus possible aujourd'hui de compter sur les élites en place. Leurs violences et leur mépris vis-à-vis des classes populaires ne sont plus à démontrer, et encore une fois, des référendums par le passé, il y en a eu, ils marchent dessus ! Donc, je pense qu'il est grand temps pour le bon peuple de prendre en main son propre destin. Comment ? Justement en profitant du mouvement collectif pour faire ce qu'il est difficile, voire impossible de faire seul, surtout lorsque l'on a un budget limité.

En effet, beaucoup d'entre nous aimeraient cultiver leurs légumes, avoir un habitat leur permettant d'aller vers l'autonomie, et même mieux, créer ses propres revenus. Et qu'est-ce qui bien souvent bloque les gens ? D'une : les difficultés à créer ce genre de projet, deux le financement. Donc pourquoi ne pas profiter de cette « manne humaine » pour faciliter et développer ce type de projets ?

Le gouvernement qui dirige la schmitterie, qui fait face aux gilets jaunes, doit sa toute-puissance aux financeurs qui ont corrompu le système pour placer au pouvoir, des gens qui leur sont favorables. Je ne vous refais pas l'histoire. Ces mêmes financeurs doivent leurs toutes-puissances à un système bancaire biaisé, et des entreprises abusant de ce système. Il paraît évident que tout ce qui ne leur permettra pas de gagner plus d'argent, finira à terme par les affaiblir. Donc, moins nous nous organiserons, travaillerons et consommerons selon leurs réseaux, et moins ils auront de pouvoir sur nous. CQFD.

Maintenant, essayons d'imaginer un pôle citoyen, avec un local simple dans lequel les gens se réuniraient pour mettre en commun leurs biens utiles et leurs forces vives. Un auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur a du mal à survivre de nos jours. Ils doivent souvent se contenter de menu travaux rapportant peu, mais s'ils se réunissaient ne serait-ce qu'une fois par semaine pour échanger leurs idées, leurs chantiers, et se mettaient à travailler de concert, un peu comme une coopérative d'indépendants, ils auraient tous à y gagner. Les plus forts dans chaque domaine entraînant les autres. De plus, le fait d'avoir un pôle physique permettrait à de potentiels clients de les contacter plus facilement. Chacun pourrait ainsi proposer ses services, exposer ses besoins, et le cas échéant, trouver des partenaires pour tel ou tel besoin. Bref, unir les forces.

Dans la même veine, je connais des gens sans le sou, mais qui dispose de terrains démesurés qu'ils ne rentabilisent absolument pas, et d'autres qui vivent en appartement sans le moindre bout de terrain. Encore une fois, pourquoi ne pas organiser des jardins partagés, ce qui permettrait d'avoir un entretien régulier, de créer de l'échange, et de manger mieux ! C'est pourtant simple, mais l'individualisme incarné ne facilite pas ce genre d'échange qui serait pourtant utile à tous et permettrait en plus de boycotter les circuits classiques et destructeurs. Donc, de boycotter « leur » système.

Idem pour le matériel, un peu à la manière du site : allo voisin, qui propose des échanges de services et de matériels, il est souvent difficile pour un petit budget de s'équiper pour se lancer dans une activité, eh bien la collectivisation du matériel permet de pallier en partie à ce problème. Si vous êtes huit sur une même terre à jardiner, vous n'avez pas besoin de huit râteaux ! Encore une fois, ça va dans le bon sens, ça créer du lien, ça permet les échanges, ça fait des économies d'argent et de productions, et politiquement, cela permet aussi d'aller vers un échange culturel et éducatif non négligeable. Bref, que du bonheur !

J'entends déjà d'ici les gens me dire, que certains ne joueront pas le jeu ou profiteront de la situation, mais parti de ce principe on n'avancera jamais à rien, et à dix, il est plus facile de chasser les brebis galeuses.

Ce que j'essaye de proposer, c'est de transformer les assemblées et les ronds-points en associations citoyennes, un peu à la manière d'un forum. Et au lieu d'organiser des manifestations stériles ou des actions de désobéissance civile sans impact, organiser tout simplement la vie civile. Car oui, c'est bien ça le sens réel de la politique, organiser la vie civile. Jusqu'à aujourd'hui, tout est décidé, et organisé par des élites déconnectées des réalités qui sont les nôtres, et qui font le jeu du système en place, donc au lieu de réclamer à ces criminels de changer les choses pour nous, réunissons-nous et changeons les choses nous-mêmes.

Le mouvement des gilets jaunes a quelque chose de magique intrinsèquement, il est en soi une union populaire qui a la particularité de rassembler des gens de tous bords et de tous endroits, et surtout, il est ancré dans le temps. Donc, et après avoir constaté à quel point les élites ne sont plus du tout connectées avec nous, je pense que ce mouvement devrait, ce n'est encore une fois que mon avis, se transformer en un contre-système intelligent. Passer d'un mouvement de révolte à un mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire un mouvement qui ne conteste plus ce qui est, mais qui créait autre chose. J'entends sans cesse parler de démocratie directe mais c'est un non-sens, la démocratie ne peut qu'être directe, sinon elle n'est pas.

Il faut un mouvement constructif, allant dans le bon sens, et plutôt que de s'acharner à ne pas vouloir de « leaders », trouver des méthodes de coopération et d'organisations pour tous les domaines de la vie civile. Parce que la démocratie n'existe qu'avec l'implication de tous, et le mouvement des gilets jaunes est une véritable chance pour les gens « d'en bas », de redevenir solidaires, et de créer leur modèle de société.

Le temps de la grogne devrait être révolu, car la guerre n'entraîne que les pleurs et le sang, et même si le gouvernement tombe, il me paraît évident que sans un changement profond de mentalité, nous referons, comme toujours, les mêmes erreurs. Notre situation n'est pas le fruit d'un système politique en particulier, il existe des dizaines de systèmes différents à travers le monde et l'histoire, et c'est toujours la même merde ! Donc, le problème est ailleurs, et je pense qu'un meilleur demain ne sera possible que dans la mesure où nous nous émanciperons définitivement des systèmes élitistes pour aller vers une organisation où chacun aura la possibilité et le devoir de prendre sa place au sein de l'organisation civile.

Dans tous les cas, le mouvement des gilets jaunes aura été une belle claque, et qu'importent les « résultats », la prise de conscience générale qu'il aura suscitée à ses débuts était devenue presque inespérée. J'espère sincèrement que cela ne s'arrêtera pas là, et que la révolution des peuples continuera de grandir, car peu importe ce qu'est l'humanité aujourd'hui, j'ai foi en ce qu'elle sera capable de faire demain.

