Les gilets jaunes, alibi à la violence haineuse ?

« On gagne plus par l’amitié et la modération que par la crainte. La violence peut avoir de l’effet sur les natures serviles, mais non sur les esprits indépendants. »

Tout est là : MACRON et sa clique, MACRON et ses « placeurs » (Attali, Niel, Arnaud, Lagardère etc.) ils sont nombreux, sont natures serviles à des idéologies quasi religieuses, néo-ultra-libérales et assimilées. Parfois sans s’en rendre compte ; pathétiquement.

J’écoute Evo Morales dans un article précédent, j’écoute nos puissants, politiques et autres. Ce seul fait m’informe sur : un esprit sain d’un côté, des esprits tortueux, dont les arrières pensées sont innombrables. Quasiment matérielles, visibles.

Vivement : adieu, vieux monde de carictures humaines.