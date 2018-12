Les gilets jaunes : besoins de réforme ou de révolution ?

Le pourrissement français

Avec les gilets jaunes nous assistons au pourrissement français du capitalisme sous sa forme néolibérale. Pourtant les coups de semonces ont été nombreux ; 1995 : grèves pour la sauvegarde des services publiques, 2005 : le non l’emporte au référendum sur le Traité Constitutionnel Européen avec émeutes des banlieues, 2007 : crise financière dont les effets ont été réduits provisoirement grâce à l’argent du contribuable, 2016 : Nuit Debout, 2018 : précarisation de l’emploi sous prétexte de réforme du code du travail et gilets jaunes en révolte….et après ?

Les Français ont déjà accepté l’inacceptable : les revenus - directs ou indirects - des classes populaires et de la majorité des classes moyennes comme variables d'ajustement à la mondialisation néolibérale.

A l’avenir accepterez-vous la privatisation de votre santé que les assurances privées attendent avec gourmandise ? Le travail généralisé le dimanche et la nuit ? La privatisation de l’instruction ? (Contenus du Traité Constitutionnel Européen avec son marché libre et non faussé). Le blocage des salaires ad vitam aeternam ? La baisse de la fiscalité pour les ploutocrates et la hausse des impôts pour les pauvres (si si, la TVA est un impôt !) et ce qui reste de classes moyennes prolétarisées ? L’emploi dans vos entreprises jusqu’à la mort pour cause de retraites misérables ? Les pressions, le harcèlement moral et les décisions absurdes comme forme de management pour garantir aux actionnaires des bénéfices annuels à deux chiffres ?

Face aux inégalités et aux emplois bas de gamme les solutions sont connues, pensées, théorisées : sortie de l’euro et de ses politiques d’austérité, protectionnisme économique raisonné, investissements publics massifs dans la recherche développement et l’enseignement supérieur, ainsi que dans les énergies nouvelles, rétablissement de la progressivité de l’impôt, lutte contre les paradis fiscaux avec mesures de rétorsion, retour des accords économiques bilatéraux et dénonciation des accords iniques de l’OMC…

C’est le sens à donner au Brexit britannique et à l’élection de Donald Trump. Quoi qu’on en dise, le monde anglo-saxon respecte le vote de ses électeurs.

Depuis au moins Trente ans la France est sortie de l’histoire, figée dans un néolibéralisme que ses dirigeants ont imposés aux Français via l’Union européenne. Ses élites actuelles sont sans idées, conformistes, soumises aux volontés de l’Allemagne qui détruit en Europe ce qui reste d’industries concurrentes. L’Italie l’a bien compris et tente de réagir vaille que vaille pour sauver ses unités de production, après des années d'austérité qui ont abouties à la récession pour se sacrifier encore et toujours pour le deutschmark (qu'on appelle euro chez les bureaucrates).

En 2018 le gouvernement français s’obstine à continuer des politiques néolibérales comme le faisaient Thatcher et Reagan dans les années 1980. Il est en retard d’une guerre comme l’Etat-major français de 1940 qui rejouait la guerre de 1914-1918.

Les nouvelles politiques énumérées ci-dessus sont les seules alternatives possibles. Si elles ne sont pas réalisées dans un cadre démocratique, elles le seront dans un cadre autoritaire.

« L’être humain qui ne lutte pas pour ses droits refuse la liberté ».

Denis Duchesne